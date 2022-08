Winamp ha vuelto tras 9 años de ausencia. El reproductor multimedia es uno de los más recordados por su interfaz característica, y en 2021 llegó la noticia que los desarrolladores se encontraban trabajando en una nueva versión.

Antes de la llegada de Spotify, e incluso YouTube, Winamp era uno de los reproductores multimedia más usados. En 2013, se supo que ya no se continuaría dándole soporte y desaparecería de internet. Sin embargo, ocho años después se anunció que se estaba trabajando en un relanzamiento.

Los desarrolladores no pasaron cuatro años trabajando continuamente, pues tuvieron que darse un descanso forzado de varios meses debido a la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, ya se encuentra disponible un ‘Release Candidate’ del renovado reproductor.

¿Qué trae Winamp 5.9 RC 1?

De acuerdo con lo reportado por Xataka, los cambios no son en la interfaz, sino en el interior. “El skin moderno sigue vigente y las diferentes columnas y funciones del reproductor parecen intactas. No obstante, el grueso de la actualización viene por dentro: se ha migrado la base del código de Visual Studio 2008 a Visual Studio 2019 para añadir nuevas características”, asegura el medio.

Sin embargo, estas aún no están presentes. “Al trabajar en Visual Studio 2019 el equipo ahora tiene los cimientos necesarios para trabajar en una actualización más substancial. Eso sí, en el camino también hemos perdido algo de compatibilidad. Winamp ya no soporta Windows XP, Windows Vista y versiones anteriores”, añade.

Su uso, al igual que la versión original estará enfocada en Windows. “Los nuevos requisitos mínimos exigen Windows 7 SP1 o superior. Esto quiere decir que el reproductor funciona sin inconvenientes en todas las versiones posteriores del sistema operativo de Microsoft, incluido Windows 11″, señala.

¿Cómo descargar Winamp 5.9 RC 1?

Es muy simple: solo debes dirigirte a la página con la nota del regreso de Winamp y buscar ‘Direct Download’. Solo dale click y se descargará un archivo .exe. Sigue con las instrucciones para volver a tener el reproductor en tu PC y listo.

Si los antivirus empiezan a alertar sobre este programa, no te preocupes, pues son falsos positivos. Al ser un programa “nuevo” y no una versión final, no lo detectan como un producto de un desarrollador conocido, por lo que automáticamente bloquean su uso. Solo debes desactivar tus sistemas de seguridad mientras lo instalas. Si aún te sientes inseguro, puedes esperar a la salida oficial del programa.

Además, si tienes nostalgia del aspecto original de Winamp, puedes cambiarle la ‘skin’ para tener el clásico modelo con las letras verdes y los controles amarillos.