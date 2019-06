WWDC | Lo que se espera de la conferencia de desarrolladores de Apple

Este lunes 3 de junio se realizará la conferencia de desarrolladores de Apple (WWDC por sus siglas en inglés Worldwide Developers Conference) en San José, California, en donde la compañía revelará las visiones de su desarrollo de software y las nuevas actualizaciones para sus sistemas operativos.

El iPhone no es protagonista en este encuentro pues su teléfono estrella es lanzado en un evento en septiembre, sin embargo y pese a que este evento es enfocado en software se espera que este año se revele el nuevo Mac Pro de la compañía.

[Filtraciones revelan grandes cambios en el nuevo sistema operativo de iPhone]

[Apple presenta un renovado iPod Touch con un potente procesador]

Pero las expectativas se centran en las novedades de los sistemas operativos. Se espera por ejemplo la actualización para sus relojes inteligentes watchOS6, que al parecer traerá la llegada de una App Store integrada para estos dispositivos así como nuevas funciones de mensajería y nuevas aplicaciones como una calculadora y una grabadora de voz.

Para el iPad, la compañía planea mejoras en la pantalla de inicio y nuevas funciones para utilizar varias aplicaciones a la vez con el objetivo de ayudar a que el iPad satisfaga más necesidades informáticas.



Por otro lado, los desarrolladores obtendrán nuevas herramientas para crear versiones de las aplicaciones iOS para los computadores Mac, unificando aún más el ecosistema de Apple. En 2018, se lanzaron para los Mac las versiones para iPad de las aplicaciones Noticias, Notas de Voz y Hogar. El objetivo es que a futuro varias aplicaciones puedan funcionar en todos los dispositivos de la compañía.



"Puede que la transición no esté terminada en un par de años, pero este es el impulso más fuerte que Apple ha hecho hacia la unificación de sus plataformas", dijo el desarrollador Steven Troughton-Smith a Bloomberg.



"Los desarrolladores pueden poner más esfuerzo en una versión de las cosas en lugar de tener que construir todo dos veces.", agregó.



La nueva versión de su sistema operativo para teléfonos iOS 13 traerá actualizaciones de las aplicaciones Recordatorios, Salud, Mapas, Mensajes, Apple Books, Hogar y Correo. También se está planeando fusionar Find my iPhone y Find my Friends en una sola aplicación.



Igualmente se esperan mejoras en el Centro de Control con cambios en la opción de modo Sueño para oscurecer la interfaz, reducir el brillo de la pantalla, activar el No molestar, et, y un nuevo modo oscuro que se podrá activar desde este menú.

Síguenos en Twitter...