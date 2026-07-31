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Científicos de diversas partes del mundo advierten “desmantelamiento” de la investigación científica en Argentina. (Foto: EFE)
Científicos de diversas partes del mundo advierten “desmantelamiento” de la investigación científica en Argentina. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Más de 2.600 integrantes de la comunidad científica internacional, entre ellos 25 premios Nobel, reclamaron este jueves al Gobierno del presidente Javier Milei que detenga el “desmantelamiento” del sistema argentino de ciencia y tecnología y advirtieron sobre el “colapso” del sector por los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el cierre o debilitamiento de organismos públicos.

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