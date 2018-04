Los 10 mejores juegos de PC de todos los tiempos, según la crítica

Los videojuegos han dado un salto en el tiempo impresionante. Recordar las primeras entregas de 16 bits en 2D y compararlas con los formatos actuales, que incluyen realidad virtual y aumentada, pone en evidencia la tremenda evolución por la que han pasado.

Sin duda, una de las plataformas que se ha mantenido en el tiempo como favorita de los ‘gamers’ ha sido la PC. El mérito lo ha alcanzado gracias a la variedad de títulos producidos para este formato y también por el vertiginoso desarrollo tecnológico que estos han tenido.

No obstante, a pesar de que son mucho los juegos para PC que en algún momento lograron popularidad, pocos son los que mantuvieron vigencia en el tiempo. A continuación, te mostramos los diez mejores títulos de todos los tiempos, según Metacritic.

1. ‘Half-Life 2’



Continuación de 'Half-Life', se trata de un 'shooter' de acción en primera persona lanzado en 2004. Fue premiado como el juego de la década en el aniversario número 10 de los VGA awards.



El que esté como número uno en la lista demuestra que pese a tener más de una década de antiguedad aún sigue vigente. De hecho, terminó convirtiéndose en uno de los juegos que marcarían el camino a seguir por la industria en los años siguientes en lo que se refiere a gráficos, físicas, inteligencia artificial y, por encima de todo, narrativa.

2. ‘Grand Theft Auto V’



Quinta entrega de la franquicia de Rockstar lanzada para PC en 2015, se convirtió en el videojuego que más copias físicas ha vendido, solo detrás de 'Wii Sports'.



‘GTA V’ se ha transformado en un fenómeno de masas que, después de varios años, sigue copando las listas de ventas. Es uno de los mundos abiertos más atractivos y divertidos que jamás se ha creado.

3. ‘The Orange Box’



En realidad este no es un título único, sino que es un paquete de videojuegos que contiene 'Half-Life 2', 'Half-Life 2: Episode One', 'Half-Life 2: Episode Two', 'Portal' y 'Team Fortress 2'. Salió a la venta en octubre de 2007.

4. ‘Half-Life'



Lanzado en 1998, fue la ópera prima de Valve, un juego que les permitió vivir de las rentas de su éxito y su motor gráfico para dar forma al imperio en el que finalmente se ha convertido Steam.

‘Half-Life' es un Shooter' de ciencia ficción que, a dos décadas de su estreno, aún hoy se sigue jugando.

5. ‘BioShock’



Videojuego de disparos en primera persona, desarrollado por Irrational Games y publicado en 2007. Transcurre en una Ucrania del año 1960, y pone al jugador en el rol de Jack, sobreviviente de un accidente de avión, que deberá explorar la ciudad de Rapture, mientras que lucha contra seres humanos mutados con poderes especiales y robots diseñados para atacar ciertos objetivos automáticamente.

6. ‘Baldur’s Gate II: Shadows of Amn’



Un juego de rol magnífico en el que es imposible no quedar completamente atrapado por horas. Fue desarrollado por Bioware en el año 2000 para PC.



Basado en un ambiente medieval mágico,'Shadows of Amn' nos permite construir un protagonista al que controlaremos durante todo el juego y al que podrás cambiarle varios atributos como la raza o la clase. La historia nos sitúa en el reino de Amn, donde el protagonista es prisionero de un mago poderoso en una prisión debajo la capital del reino.

7. 'Portal 2'



'Portal 2' es el segundo videojuego de la saga Portal, y es una mezcla de lógica y disparos en primera persona. Fue desarrollado por Valve Corporation en 2011.

8. ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’



Otro de esos juegos de rol que te atrapan desde el primer minuto. Mezcla de RPG y mundo abierto que te permite ser el propio constructor de la historia. Fue desarrollada en 2011 por Bethesda.

9. ‘Mass Effect 2’

​

Videojuego de rol de acción desarrollado por BioWare Edmonton. Se trata de la secuela de 'Mass Effect', y fue lanzado para PC y Xbox 360 en en 2010.

Se convirtió en uno de los juegos estrella de BioWare y uno de los títulos más laureados de PC, PS3 y Xbox 360. Un juego tan grande como divertido que ni la tercera entrega ni el reciente ‘Mass Effect Andromeda’ consiguieron superar.

10. ‘Grand Theft Auto: Vice City’



Considerado por muchos como la mejor entrega de la saga ‘Grand Theft Auto’, ‘Vice City’ tenía un halo especial. Lanzada en 2002, capturó por sus gráficos en 3D e integrar nuevos atributos al juego, como movimientos y armas.



Logró mucha popularidad, en parte, referenciando a algunas de las películas más míticas de los 80, entregando con ello una historia de mafiosos completa.