The Game Awards 2026 ha anunciado la lista completa de videojuegos nominados para la ceremonia de premios de este año, destacando Grand Theft Auto 6 como uno de los favoritos con un total de ocho nominaciones, entre las que se incluye el Juego del Año, para lo que competirá contra otros títulos como Control Resonant, Resident Evil Requiem o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
The Game Awards 2026 ha anunciado la lista completa de videojuegos nominados para la ceremonia de premios de este año, destacando Grand Theft Auto 6 como uno de los favoritos con un total de ocho nominaciones, entre las que se incluye el Juego del Año, para lo que competirá contra otros títulos como Control Resonant, Resident Evil Requiem o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
La gala en la que se decidirá cuáles son los mejores videojuegos del año se celebrará el próximo jueves 10 de diciembre, y se retransmitirá en directo, como es habitual, desde el Peacock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos), de manera que se podrá seguir desde múltiples plataformas de ‘streaming’ como Twitch o Youtube.
En la lista de nominados, presentada por Geoff Keighley en el canal oficial de YouTube, Grand Theft Auto VI aparece como el título que ha conseguido el mayor número de nominaciones con un total de ocho, optando a Juego del Año, Mejor Dirección de Juego, Mejor Juego de Acción/Aventura, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora y Música, Mejor Diseño de Audio y Mejor Interpretación, esta última para Manni L. Perez por su papel de Lucia Caminos.
En la lucha por galardón del Juego del Año, aparecen otros seis juegos como son Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, cinco de los cuales también compiten por Mejor Juego de Acción/Aventura.
Además de Grand Theft Auto 6, le siguen Resident Evil Requiem y Control Resonant como los juegos más nominados, con seis nominaciones cada uno, lo que les acerca al nuevo título de Rockstar Games que será lanzado este jueves después de 13 años del anterior GTA V.
De hecho, el nuevo juego de supervivencia de horror de Capcom, Resident Evil Requiem, además de estar incluido como un posible Juego del Año, ha sido nominado a Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Juego y Mejor Diseño de Audio, entre otras, mientras que Control Resonant también luchará en las categorías de dirección, historia, visuales y audio, entre otras.
Los siguientes títulos en número de nominaciones son Phantom Blade Zero, con cinco, y 007 First Light, que compite con cuatro. Uno de los títulos más esperados del año, el ‘remake’ The Legend of Zelda: Ocarina of Time, también ha sido nominado a Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora y Música, además de ser uno de los candidatos a Juego del Año.
En la lista de nominados aparecen algunos títulos que destacan por sí solos como The Witcher 3, nominado once años después de su lanzamiento, en las categorías de Mejor Apoyo a la Comunidad y Mejor Juego en Curso. Dos nominaciones que también recibe No Man’s Sky.
Otra de las categorías más especiales es la de Juego más Esperado, en la que luchan juegos como Fable, Final Fantasy 7: Revelation, God of War: Laufey, Resident Evil Veronica y The Witcher 4.
Hay un título indie que ha sobresalido. Se trata de Big Walk, con cuatro nominaciones (Mejor Juego Familiar, Mejor juego Multijugador, Mejor Juego Indie y Games for Impact), que comparte en número con 007 First Light y Ocarina of Time.
Como detalles de los nominados, en lo que respecta a las compañías presentes en The Game Awards 2026, Nintendo está en numerosas categorías con juegos como Ocarina of Time, Fire Emblem: Fortune’s Weave o Pokémon Pokopia, entre otros, y Microsoft, con Gears of War: E-Day, Forza Horizon 6 y Fable.
Por su parte, Sony se queda fuera de los nominados a Juego del Año, aunque sí lucha en otras categorías con Saros (Mejor Juego de Acción y Mejor Interpretación), Marvel’s Wolverine (Mejor Interpretación e Innovación en Accesibilidad) y Marathon (Mejor Juego Multijugador).
Por último, Capcom suma varias nominaciones gracias a Resident Evil Requiem, con seis, Pragmata, con dos, y Onimusha, Monster Hunter Stories 3, Monster Hunter Outlanders y Resident Evil Veronica, con una cada uno.
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