Activision cerrará los servidores de Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril

Activision ha puesto fecha oficial para el cierre de los servidores del videojuego Call of Duty: Warzone Mobile, que cesarán su actividad el próximo 17 de abril tras no cumplir las expectativas.

Lanzado en marzo de 2024, Call of Duty: Warzone Mobile apostó por ofrecer a los jugadores la oportunidad de jugar desde cualquier lugar manteniendo su progreso con otros títulos de la franquicia.

Sin embargo, en mayo de 2025 Activision anunció el cese del soporte para el videojuego, eliminándolo de la Play Store de Google y la App Store de Apple, aunque desde entonces los jugadores que ya lo hubieran descargado podían seguir jugándolo sin actualizaciones.

Menos de un año después, la desarrolladora de videojuegos ha anunciado en un comunicado en su web que finalmente los servidores se desconectarán el próximo 17 de abril, fecha desde la que el juego dejará de estar disponible de forma definitiva.

“Estamos profundamente agradecidos a la comunidad que apoyó Call of Duty: Warzone Mobile y a los desarrolladores que dieron vida a la experiencia. La pasión y los comentarios de los jugadores siguen dando forma al futuro de la franquicia Call of Duty y esperamos ofrecer contenido de temporada y actualizaciones significativas a Call of Duty: Mobile”, ha indicado Activision.

Según el comunicado, la empresa ha decidido cesar la actividad del juego después de que no se cumplieran las expectativas en el formato móvil, donde se esperaba que los jugadores tuvieran una mayor actividad, como pasa con PC y consolas.

De esta forma, aquellos jugadores que quieran seguir jugando a Call of Duty: Warzone Mobile podrán seguir haciéndolo hasta el 17 de abril, aunque no podrán adquirir ningún contenido nuevo y deberán canjear sus puntos COD si no quieren perderlos tras el fin de la actividad de los servidores.