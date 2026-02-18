Resumen

Imagen promocional de Call of Duty: Warzone Mobile.
Imagen promocional de Call of Duty: Warzone Mobile.
/ ACTIVISION.
Por Agencia Europa Press

Activision ha puesto fecha oficial para el cierre de los servidores del videojuego Call of Duty: Warzone Mobile, que cesarán su actividad el próximo 17 de abril tras no cumplir las expectativas.

Videojuegos

Activision cerrará los servidores de Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril

