Buenas noticias para los gamers y, siendo específicos, los fanáticos de los juegos de estrategia: Age of Empires 3: Definitive Edition ahora es free-to-play. Es decir, el videojuego es gratuito y se podrá descargar en cualquier momento en Steam sin pagar (no está sujeto a una promoción temporal, puedes reclamarlo para siempre).

Microsoft, a través del blog de Age of Empires, ha hecho oficial esta noticia este 2 de agosto. Ahora, los fanáticos pueden ingresar al perfil del videojuego en la plataforma Steam , añadirlo a su cuenta y luego descargarlo sin pagar en ningún momento.

Age of Empires 3: Definitive Edition. / Steam

Ahora bien, la versión del videojuego que es gratuita no es la completa, ya que esta sigue vendiéndose a un precio base de S/.37.00. Esta edición de Age of Empires 3: DE incluye el modo campaña y multijugador, pero el detalle a considerar es que las civilizaciones en el modo multijugador serán limitadas y cada semana rotarán.

Estamos frente a una versión ideal para quienes no han podido probar el videojuego con anterioridad, pues la campaña brinda a los jugadores el primer capítulo, el cual está protagonizado por Morgan Black. En el multijugador podremos jugar con tres diferentes civilizaciones de 16 (tomando en cuenta que se rotan cada semana).

Age of Empires 3: Definitive Edition. / Microsoft

Por si no lo sabías, Age of Empires 3: Definitive Edition se lanzó en octubre de 2020 para PC. Se trata de una versión con los gráficos renovados (soporte para 4K) y modelos en 3D que fueron creados de cero. A su vez, la interfaz del juego ha sido actualizada, con menús similares a los del Age of Empires 2: Definitive Edition. Entre las civilizaciones que encontramos tenemos a la inca, sueca, francesa, japonesa, china, alemana, española, británica, etc.