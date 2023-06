Las adaptaciones de videojuegos no se detienen. Luego del éxito de la película de Mario y la serie live action de The Last of Us, el último anuncio viene de la mano de Among Us.

Among Us, videojuego multijugador que se popularizó en los últimos años, recibirá una adaptación a serie animada gracias a CBS Eye Animation Productions y Paramount+.

El videojuego fue creado por el estudio independiente Innersloth en 2018. No obstante, los tiempos de cuarentena de 2020 fueron lo que catapultó al título, volviéndose un favorito de streamers de Twitch y YouTube.

La serie seguirá la misma premisa que la del juego: un miembro de la tripulación ha sido reemplazado por un alienígena que está saboteando la nave y matando a los compañeros.

Entre todos los tripulantes, deberán tratar de descifrar quién es el impostor o este acabará con ellos.