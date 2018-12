"Anthem". Durante la conferencia de Electronic Arts de 2017, las luces se apagaron para dar paso a un increíble video que mostraba algo que no se había visto hasta ese momento. Se trataba de un nuevo videojuego desarrollado por Bioware y distribuido por EA.

Si bien al principio hubo mucha confusión sobre si llegaría a las consolas de última generación, ya que Microsoft lo presentaba como su videojuego bandera, esta información se confirmó junto a su fecha oficial de lanzamiento.

Ahora, su último tráiler fue presentado durante los Game Awards 2018, con una mirada más cercana a los misteriosos guerreros contra lo que parece ser el principal antagonista. Se trata de "Anthem" y aquí, todo sobre este videojuego, desde su fecha de lanzamiento y personajes hasta su precio.



Aquí el tráiler de "Anthem":

--- Fecha de lanzamiento de "Anthem" ---



Bioware y EA planeaban lanzar "Anthem" para la última mitad del año 2018. Finalmente, con un comunicado oficial, "Anthem" se estrenará el próximo 22 de febrero de 2019.

Sin embargo, existe una fecha antes del lanzamiento en la cual el juego estará disponible para aquellos que quieran probarlo. Esta fecha será el 1 de febrero de 2019, día que se habilitará la descarga de una demo a través de Origin o EA Access. La única manera de acceder a ella es reservando el juego con anticipación.

--- Inspirada en Marvel y "Star Wars" ---



Gracias a una entrevista de Aaryn Flynn, la directora general de Bioware, se sabe que este nuevo RPG se inspirará en las historias de Marvel y "Star Wars":

"Como parte de la humanidad, eres miembro de un grupo llamado 'Freelancers', que se encuentra ahí para salvar a la humanidad de unos aliens que vienen de lejos. Es muy parecido a 'Star Wars' y al universo Marvel, en los que suceden un montón de cosas alucinantes, pero no nos preocupamos de lo que sucede o cómo sucede".

--- Personajes y clases de "Anthem" ---



Los guerreros de este universo luchan utilizando los llamados Javelins, que son armaduras o exoesqueletos que pueden ser cambiados a voluntad, por lo que solo habrá un personaje por jugador y serán los Javelins los que variarán dependiendo de la misión enviada.

Cada armadura cumple un rol específico descrito por la misma Bioware:

- Ranger o Comando

Este es básicamente el Javelin por defecto que tiene habilidades equilibradas, recomendado especialmente cuando no se tiene conocimiento de lo que depara la misión. Jon Warner, el director del juego, comentó que tiene un poco de agilidad, potencia de fuego y un interesante combate cuerpo a cuerpo. Es un “todo terreno”.

- Colossus o Coloso

La opción “Tanque”. Este Javelin viene equipado con un enorme y pesado escudo que, en lugar de esquivar, absorbe la mayoría del daño. Por otro lado, también viene equipado con un legendario mortero que lo hace bueno para el combate a larga distancia junto a un rail gun que lo ayuda en enfrentamientos directos.

- Interceptor

Aún no se tiene mucha información sobre este traje específico. Es rápido y con poca armadura, pero tiene poderosos sables junto con habilidades devastadoras que aparentemente se especializan en realizar enormes cantidades de daño a corta distancia, debilitar al enemigo y escapar antes que pueda reaccionar. Podría ser un traje tipo asesino o ladrón para misiones encubiertas.

- Storm o Tormenta

Este podría definirse como el traje mágico del grupo. Se especializa en ataques elementales y colocar estados alterados a los enemigos. Su objetivo principal no es hacer daño, sino ayudar al equipo con mejoras y desventajas para el enemigo.

--- Precio de "Anthem" para PC, Xbox One y PS4 ---



En Estados Unidos, la edición estándar de "Anthem" costará US$ 59,99, mientras que la Edición Legión del Alba costará US$ 79,99 e incluirá diferentes packs para los Javelins como Armaduras Legendarias de la Legión del Alba, así como la banda sonora digital del juego.

Requerimientos básicos para Anthem



CPU: Core i5-3570 / AMD FX-6350

RAM: 8 GB

SO: Windows 10 64 bit

TARJETA DE VIDEO: 4 GB GeForce GTX 970 / Radeon R9 290

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

ESPACIO EN DISCO: 60 GB

Requerimientos recomendados para Anthem