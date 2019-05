Apex Legends ya 'baneó' a 770.000 jugadores por hacer trampa

El battle royal Apex Legends está en una constante lucha contra los hackers. El videojuego desarrollado por Respawn Entertainment y Electronic Arts en las últimas semanas ha implementado un nuevo sistema anti-cheating para 'banear' usuarios tramposos. Desde su sorprendente lanzamiento hace tres meses, el juego ha bloqueado a más de 770.000 usuarios, todos ellos desde PC.

La información se dio a través del Reddit de Respawn Entertainment. En el anuncio también se ve que la empresa prohibió la creación de más de 300.000 cuentas, como también el 'baneo' de 4.000 vendedores tramposos (spammers) en los últimos 20 días.

Acá te dejamos el comunicado en inglés:

Los usuarios que ya no pueden volver a jugar Apex Legends son de PC. Ya que el juego al estar en una plataforma como Windows que te permite acceder a las carpetas de raíz hace posible que los hackers puedan modificar los archivos. Mientras que ello no pasa en consolas, al tener Xbox One y PlayStation 4 sistemas cerrados.

Para Respawn Entertainment, "la herramienta de informes recientemente incorporada en el juego ha tenido un gran impacto en el descubrimiento de nuevos trucos, incluidos los hacks previamente no detectables que ahora se encuentran automáticamente a través de EAC".

Los creadores de Apex Legends mantienen una comunicación abierta con todos los usuarios del battle royal, pues usualmente abren foros en Reddit para recibir comentarios con los problemas más típicos del videojuego. Además, Respawn Entertainment en su búsqueda de erradicar el uso de trampas, se ha aliado junto a divisiones de EA y Origin para trabajar juntos. Esta alianza ha producido las asombrosas cifras de Respawn sobre los 'baneados'.

DATO:

Apex Legends es un videojuego gratuito que está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One.

