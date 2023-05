Recientemente, Apple incluyó 20 nuevos juegos en su servicio de suscripción basado en Apple Arcade. Entre ellos se encuentra un título exclusivo de Teenage Mutant Ninja Turtles llamado TMNT Splintered Fate, junto con juegos clásicos como Temple Run y Snake.io.

TMNT Splintered Fate, desarrollado por Paramount Global, es un juego de aventuras roguelike en el que el jugador debe jugar con diferentes personajes, como Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael, para encontrar al desaparecido Maestro Splinter.

Se pueden encontrar otros títulos como Words with Friends, similar a Disney SpellStruck; un juego divertido y tonto llamado WHAT THE CAR? creado por los desarrolladores de WHAT THE GOLF?; el oscuro juego de rompecabezas de plataformas LIMBO+ de Playdead; además de juegos clásicos como Snake.io+ y Temple Run+.

20 nuevos juegos en Apple Arcade

A continuación te dejamos la lista completa de 20 juegos lanzados en Apple Arcade:

Destino fragmentado de TMNT (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Arcade de artistas)

¿QUÉ EL COCHE? (Tribanda)

Paisajes urbanos: Sim Builder (Juegos Magic Fuel)

Chess Universe+ (Punto de inclinación)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Escapada Disney Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (Software GIGANTES)

Superarlo + (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Estudio de juegos de Ironhide)

Reino Dos Coronas+ (Raw Fury)

LIMBO+ de Playdead (Playdead)

My Town Home – Juegos familiares+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Caballos jóvenes)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Estudios Imangi)

Casillero del tiempo+ (Sotaro Otsuka)

Muy pequeñas pesadillas+ (Bandai Namco Entertainment)

Apple Arcade agrega versiones “Plus” sin publicidad

Las versiones “Plus” de los títulos mencionados ofrecen una experiencia sin publicidad y compras dentro de la aplicación.

Apple agregó estas versiones a su catálogo de Apple Arcade después de lanzar más de 50 juegos el año pasado.

La compañía anunció que a finales de este mes actualizará títulos como Jetpack Joyride 2, Angry Birds Reloaded, LEGO Star Wars: Castaways, Asphalt 8: Airborne+ y Cut the Rope Remastered.

El servicio de Apple, Apple Arcade, contribuyó al récord histórico de ingresos de su vertical de servicios en el segundo trimestre del año fiscal 2023. La compañía anunció que los ingresos de servicios alcanzaron los 20.910 millones de dólares en ese trimestre. A pesar de este logro, no se alcanzó la expectativa de los analistas de 20.970 millones de dólares.

GDA / Juan Carlos Peña / El Universal / México