From Software ha lanzado este 25 de agosto en PlayStation, Xbox y PC su más reciente juego: Armored Core VI: Fires of Rubicon. Se trata de la nueva obra del laureado estudio creador de Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring, y en el que básicamente somos un mercenario que pilota un robot a lo Evangelion. ¿Qué más debo saber antes de comprarlo? Te lo contamos.

Primero recordemos que Fires of Rubicon pertenece al género de disparos, acción y mechas (robots pilotados por humanos). Es una aventura para un solo jugador y está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC desde este 25 de agosto.

Asimismo, es también una de las franquicias más longevas de From Software. Su primer título se lanzó en 1997 para la PlayStation 1 y desde entonces ha llegado a múltiples consolas como PlayStation, Xbox o PC. Cabe señalar que el estudio japonés ha logrado hacerse un nombre internacional gracias a sus franquicias Dark Souls y los laureados Sekiro Shadows Die Twitce (2019) o Elden Ring (2022).

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

Ahora bien, ¿cómo fue la experiencia con Armored Core VI: Fires of Rubicon? En pocas palabras, más que positiva. A continuación, te damos más detalles para saber qué tomar en cuenta antes de comprar este título, el cual es distribuido por Bandai Namco.

Historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon

Primero vayamos con la historia, eje central en los videojuegos. Sin dar mucho ‘spoiler’, en Fires of Rubicon estamos en un futuro en el que la humanidad se encuentra en una carrera por la expansión por toda la galaxia. En uno de los miles de planeta, Rubicon 3, se encuentra el Coral, un material que se ha convertido en el objetivo de múltiples corporaciones, lo que desembocó en una guerra sin cuartel entre ellas.

Allí es cuando aparece nuestro personaje, C4-621, o simplemente 621, quien pilotea un robot cargado de armas (Armored Core o solo AC). En el juego somos un mercenario independiente que tendrá que realizar toda clase de misiones para “recomprar su vida”.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

A lo largo que vayamos pasando las misiones, vamos conociendo más de la trama gracias a videos y correos. A su vez, podremos complementar la información con mensajes o repitiendo las misiones.

Como mencionamos líneas atrás, Armored Core es una franquicia con años en el mercado y durante este tiempo ha sido un juego de nicho. No obstante, podemos disfrutar de esta última entrega sin haber jugado los títulos anteriores.

En síntesis, la historia de Fires of Rubicon es interesante y correcta, pero es, más que nada, una excusa para ponernos a luchar contra otros robots. Su apartado más fuerte es el de la jugabilidad. Para terminar la campaña nos puede tomar entre 16 a 18 horas si nos enfocamos en la campaña principal.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

Dificultad y gameplay

En cuanto al título en sí, Armored Core VI: Fires of Rubicon es un trabajo de From Software, lo que se traduce en que estamos frente a un título retador (dificultad elevada) y que no es para todo público (sí, vamos a morir varias veces). A pesar de ello, el juego no está entre los más difíciles del estudio japonés, e incluso podemos afirmar que es accesible en gran medida.

Si eres un gamer casual, te podrá tomar un poco más de tiempo adaptarte a la dificultad que presentan los títulos de From Software. Sin embargo, no temas: no es un juego corte Sekiro o Bloodborne, los cuales brillan por su elevada curva de aprendizaje. En Fires of Rubicon encontramos jefes retadores y enormes, pero -además de la precisión de los movimientos- está la preparación para cada misión.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

Te explico. En Fires of Rubicon la campaña se ha dividido en cinco capítulos. Cada uno está compuesto por diferentes misiones (no todos tienen la misma cantidad). Los jugadores se preparan para estas desde el Hangar y desde el menú se puede escoger la siguiente misión, comprar o vender partes para el robot, personalizar a la máquina, entrenar e incluso tenemos la opción de repetir misiones para mejorar nuestras estadísticas.

En ese sentido, dependiendo de la misión, nos conviene determinado equipo técnico. A la hora de jugar, esta planificación hace realmente la diferencia. Si enfrentamos a un jefe enorme y con movilidad limitada, será más conveniente escoger partes ligeras para aprovechar la ventaja. Así tenemos escopetas, lanzamisiles, pistolas, rifles de asalto, escudos, espadas láser, armas de plasma y un sin fin de armas.

Añadido a esto, reemplazar las partes del robot como casco, brazos, hombros, piernas o el núcleo en sí también es vital en cada misión. Para comprar nuevo equipo simplemente hay que terminar las misiones y cobrar las recompensas. Y sí: las misiones pueden ser repetidas en cualquier momento, ideal para juntar dinero y mejorar nuestras herramientas.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

En cuanto al gameplay, From Software no falla: ofrece un videojuego frenético y de alta precisión. Nuestro robot tiene a disposición del usuario hasta cuatro armas para hacer daño y, dependiendo de nosotros, podemos usarlas en simultáneo. También están los movimientos de esquive o de impulso, lo que dota a Fires of Rubicon velocidad. Esta mezcla no es tan efectiva si no cuidamos nuestros pasos durante las misiones, ya que de recibir un ataque enemigo podemos quedar dañados con seriedad.

La mezcla de combates frenéticos, enemigos precisos y variedad de equipo para personalizar a nuestro robot hace que cada misión sea distinta y ofrezca diversas opciones para superarla.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

Gráficos

La versión que revisamos fue la de PS5 y la experiencia ha sido de primer nivel. Te sugerimos jugar Fires of Rubicon en una TV o pantalla lo más grande posible para disfrutar por completo los colosales combates entre robots y máquinas.

La dirección de arte y uso de color también nos asegura una calidad visual excelente, aunque sin llegar a tener el fotorrealismo de títulos como Horizon Forbidden West, por ejemplo. No obstante, luego de acabar con los jefes principales, vemos unos planos magníficos que nos invitan a disfrutar del modo foto.

En adición, tenemos dos modos de juego: calidad y rendimiento. Recomendamos optar por el segundo, pues jugar a 60FPS en títulos tan frenéticos es imprescindible. Es una buena noticia también saber que no suele haber hay caídas de frames ni en combates intensos. El rendimiento del juego es impecable.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

Conclusión

Si buscas en Armored Core VI: Fires of Rubicon una experiencia similar a los Dark Souls, Sekiro o Elden Ring quizá te lleves una sorpresa. Esta mítica franquicia tiene su propio ADN impulsado por colosales combates entre robots y máquinas de guerra. La acción y frenetismo son dos palabras que acompañan la nueva obra de From Software.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. / From Software / Bandai Namco

Otro detalle resaltable es la rejugabilidad. Las misiones se pueden volver a pasar las veces que queramos para mejorar nuestro puntaje en ellas y ganar más dinero para mejorar el equipo.

Su dificultad es accesible para el gamer promedio, pero no por ello será un juego “fácil”. La magia de Armored Core VI: Fires of Rubicon radica en el tiempo que nos tomamos para preparar cada misión, equipar ciertas armas o comprar mejor equipo técnico. Esto lo hace como un título imprescindible para los amantes del género mecha.

El videojuego se puede comprar desde los US$59,99 en la PlayStation Store de Perú o a S/.182.50 en Steam.