Así se verían los personajes de Tekken 7 en la vida real, según una inteligencia artificial.

¿Te has preguntado como se verían Jin, Heihachi y otros personajes de Tekken 7 en la vida real? El canal de YouTube Level Up Your Game le pidió a una inteligencia artificial que ilustrara casi 50 personajes del videojuego de forma realista. Los resultados son increíbles.

.Aunque algunos de los resultados, como los de Katarina y Heihachi, prueban ser increíbles. Otros probaron ser difíciles de ejecutar. Como explicó el canal de YouTube que realizó estas imágenes, los personajes con tatuajes o elementos en el rostro en ocasiones perdían esas características. Asimismo, explicó que algunos luchadores zoomorfos, como los osos, no podían ser aplicados.

De todas maneras, los retratos realistas de los protagonistas de Tekken 7 nos dejan sorprendidos.

