La franquicia de asesinos de Ubisoft regresó este mes de octubre con Assassin’s Creed Mirage, un nuevo videojuego de la saga principal ambientado en Bagdad, Irak. A tres años de Assassin’s Creed Valhalla (2020), la compañía francesa estrenó este título para consolas PlayStation, Xbox y PC. ¿Vale la pena comprarlo? Te contamos nuestra experiencia.

Por si no lo sabías, Assassin’s Creed Mirage es un videojuego que pertenece al género acción / aventuras y fue una obra de Ubisoft Bordeaux. Se lanzó el 5 de octubre para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Los amantes de los videojuegos habrán escuchado hablar más de una vez sobre Assassin’s Creed. Esta serie, que debutó en 2007, ha contado con múltiples videojuegos a lo largo de los últimos años. Su historia, un poco complicada de ubicar y de resumir, nos habla sobre un conflicto milenario entre dos organizaciones secretas: los Asesinos y los Templarios. Los primeros son quienes luchan por la libertad y la justicia, y los segundos quienes anhelan controlar el mundo.

Historia

Vayamos por lo importante: Assassin’s Creed Mirage nació como un posible contenido descargable de Assassin’s Creed Valhalla, su predecesor, pero a lo largo de su desarrollo creció y desde Ubisoft han lanzado este título como un juego independiente. En ese sentido, es una obra corta y que se puede entender sin haber jugado títulos anteriores.

En Mirage encarnamos a Basim, un ladrón callejero que ya conocimos en Valhalla y que busca respuestas y justicia. Controlamos a su versión joven y vemos cómo es que se convierte en un Maestro Assassin de la mano de su mentora Roshan. El juego da inicio cuando, luego de un accidente en el que Basim está inmiscuido junto a los Antiguos, anterior nombre de los templarios, debe entrenarse como asesino en Alamut, la fortaleza ancestral de la Orden de los Ocultos.

Una grata sorpresa ha sido el anuncio de la nueva fecha de lanzamiento del título de Ubisoft.

Ahora bien, Mirage está ambientada en Bagdad, Irak, durante la Edad de Oro islámica en el siglo IX. Sin entrar en spoilers, la historia es emotiva e interesante desde principio a final. Al ser un videojuego compacto lo sentimos fresco y con buen ritmo.

Jugabilidad

Desde que se anunció Mirage, Ubisoft dejó en claro que buscarían volver a las raíces de la saga. En otras palabras, dejar atrás el estilo RPG de los últimos títulos con mapas abiertos para pasar a un juego en el que el sigilo vuelve a cobrar importancia.

Lo cumple bastante bien, por suerte. Tenemos una mecánica en la que podemos asesinar a un grupo entero de enemigos como si fuésemos unos fantasmas. En un inicio podría parecer una forma sencilla de acabar con los rivales y puede trivializar el “sigilo”, pero no: se vuelve adictivo usar estos movimientos.

La clave con este ataque es que tenemos que asesinar enemigos en sigilo para incrementar la cantidad de objetivos de la mecánica. Es decir, si no somos sigilosos en el combate, no podremos barrer con un grupo entero.

Parkour en Assassin's Creed Mirage.

En cuanto a la jugabilidad en sí, el parkour no falla en Assassin’s Creed Mirage. No hay edificio que no podamos escalar y no solemos encontrar errores. No obstante, aún estamos un peldaño por debajo de AC Unity (2017), que sigue manteniéndose como el pico más alto en cuanto a parkour se refiere.

Justamente, no podemos hablar solo del parkour, porque inmensa importancia también tiene el propio diseño del mapa. Y es Bagdad una de las mejores representaciones de alguna ciudad que hemos visto en los últimos años. Recorrer las apretadas y bulliciosas calles de una ciudad de Medio Oriente es toda una experiencia.

De esta forma, el diseño del mapa y el parkour se suelen mezclar a lo largo de Mirage. Por ejemplo, para escapar de algunos enemigos no solo basta correr, sino que habrá que saltar por los edificios para salir de su campo de vista.

Assassin's Creed Mirage. / Ubisoft

Un detalle que se pudo mejorar es que, si bien es cierto el parkour se siente fluido y divertido, podría haberse añadido más novedades en este apartado. Movimientos nuevos del personaje o interacciones con el escenario diferentes (así como pasar por la ventana).

Contenido

A diferencia de anteriores Assassin’s Creed, no tenemos un mundo abierto enorme con cientos de misiones y actividades, sino que es un gran mapa con una campaña lineal. Esto le brinda a la saga y los fans un respiro grato. No viene mal de vez en cuando un juego así. A nosotros nos tomó entre 12 a 14 horas con varias misiones secundarias.

Y justamente la duración es un punto a tomar en cuenta, ya que dependerá de cada jugador: un historia más corta y compacta o una extensa con decenas de horas de gameplay.

Assassin's Creed Mirage. / Ubisoft

Al ser un videojuego lineal y compacto, tenemos una serie de misiones principales una tras otra que vuelven más ligero el desenvolvimiento de la campaña. Dejamos de tener varias misiones en simultáneo para enfrentarnos a unos pocos objetivos

Ojo, con esto no significa que no vayamos a encontrarnos misiones secundarias o encargos. Assassin’s Creed Mirage nos presenta una serie de contratos de asesinatos que al pasarlos vamos desbloqueando zonas del mapas y también nos premia con monedas y recursos.

Como todo Assassin’s Creed encontramos zonas con soldados de élite que protegen cofres y tumbas perdidas que resguardan armas especiales. Y este es otro punto diferente a los últimos títulos de la serie: no iremos cambiando de equipamiento cada cinco minutos. La cantidad de recompensas a nivel cosmético y armas está limitado a un pequeño grupo de número; ahora habrá que enfocarnos en atacar con estrategia, priorizando el contraataque (parry) y el uso de herramientas como lanzar cuchillos o bombas de humo.

Assassin's Creed Mirage. / Ubisoft

Conclusión

Buenas noticias para los fanáticos más antiguos de la franquicia: Assassin’s Creed Mirage retoma puntos como el sigilo, una historia más corta y directa y personajes carismáticos. Por consiguiente, si te gustaron las entregas anteriores, echarás en falta un mundo abierto de grandes dimensiones, así como también horas y horas de juego.

Si quieres un videojuego que se puede acabar entre 12 a 15 horas, Mirage es para ti. La historia es interesante y el gameplay nos recuerda a los primeros Assassin’s Creed.

El precio en PlayStation Store es de US$49,99; mientras que su versión en PC es de 179,99 soles (vía Epic Games Store).