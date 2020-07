Asus quiere seguir en la cima de las laptops gamers. La empresa tecnológica taiwanesa es uno de los 'pesos pesados' del gaming en ordenadores portátiles en cuanto a oferta se refiere. Con equipos de gama premium como la Zephyrus S GX531GX o la nueva ROG Strix Scar III, la cual destaca por su pantalla de 240 Hz.

La compañía asiática de Asus fue creada en 1989 por ex ingenieros de Acer y hasta la fecha ha producido celulares, tabletas, 'wearables', equipos de red, monitores, laptops, entre otros dispositivos.

En esta ocasión, la ROG Strix Scar III es la actualización de la laureada ROG Strix Scar II, el modelo de 2018 que destacó por sus altas prestaciones, diseño y calidad de acabado. La principal diferencia entre ambos equipos es la tarjeta de video (GPU): la Scar III cuenta con la poderosa Nvidia GeForce RTX 2070.

Asimismo, cabe destacar que la Scar III pertenece a la familia de laptops Republic of Gamers (ROG), el apartado gamer de Asus que fue creado en 2006.

A continuación, te presentamos los puntos positivos y negativos que encontramos en la Asus ROG Strix Scar III luego de nuestro análisis.

► Especificaciones técnicas de la Asus ROG Strix Scar III

Pantalla 15.6 pulgadas, 1920 x 1080 px, IPS, 240Hz Procesador Intel Core i7-9750H Sistema Operativo Windows 10 de 64 Bits Tarjeta de video (GPU) Intel HD 630 + Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB Memoria RAM 16 GB DDR4 2 Slots a 2.660 Mhz Almacenamiento Disco duro de 1 TB + Unidad de estado sólido de 500 GB Conectividad Gigabit Ethernet LAN

Wi-Fi 5 (802.11ac) Puertos 1 x Entrada para micrófono

3 x Entrada tipo A USB 3.1 Gen 1

1 x Llave de seguridad (Keystone)

1 x Entrada Tipo C USB 3.1 Gen 2 1 x Entrada cable Ethernet

1 x micro HDMI Batería Batería de 4 Celdas 60 Wh Polímero Tamaño 14.2" x 10.3" x 1.0" (W x D x H) Peso 2.57 Kg + cargador Extras Teclado retroiluminado RGB de 4 zonas, cámara web HD, 2x altavoces frontales de 2W, Aura Sync

El procesador de novena generación i7-9750H, junto a la GPU Nvidia GeForce RTX 2070, hacen de esta laptop una de las más potentes.

Así le fue a la Asus ROG Strix Scar III con el videojuego Battlefield V en calidad ultra y con el RTX (trazados de rayos o ray tracing), activado. Te recordamos que esta tecnología es la simulación por computadora de los rayos de luz. Esta herramienta se lleva usando varios años en el cine.

Diseño de la Asus ROG Strix Scar III

Sobre el diseño, la Scar III cuenta con una construcción de aluminio color Gunmetal Gris. Además, posee un estilo gamer con mucha personalidad. ¿Cómo es eso? El equipo incluye un teclado con colores RGB y un Aura Sync, lo que nos permite modificar las tonalidades según nos parezca conveniente. Tanto en las teclas como en la parte inferior de la laptop.

Aquí te dejamos un video con todos los modos:

Por un lado, hablando sobre la pantalla, esta tiene una resolución FULL HD (1980 x 1080 p), pudo haber sido 2K (2048 x 1080 px) pero ofrece grandes resultados gracias a su tasa de refresco de 240 Hz. ¿Qué significa esto? Que el monitor puede mostrar hasta 240 fotogramas por segundo (FPS). El promedio para jugadores estándar es de 60 FPS o 144 FPS. Ahora, con 240, podremos ver una gran cantidad de imágenes por segundo, lo que nos asegura un nivel de detalle aún mejor.

La pantalla de la ROG Strix Scar III es uno de sus puntos más fuertes y desde Asus lo saben. Es por ello que tiene un sticker en la esquina inferior derecha que nos dice "240Hz / 3ms. The Best Gaming", lo que significa en español: "El mejor juego".

Asimismo, la pantalla cuenta con un corte inferior que dota de mucha personalidad al equipo. Aquí te lo mostramos para que lo entiendas:

Pantalla de la Scar III. (Foto: Julio Melgarejo)

A su vez, el aspecto tradicional y agradable es la distribución del teclado. En algunos modelos de Asus, como el Zephyrus S GX531GX o la nueva ZenBook Pro Duo, el teclado está ubicado en la parte inferior de la laptop, lo que podía incomodar a algunos usuarios.

No obstante, en la Scar III, sí contamos con el teclado en la parte tradicional del centro y con el reposador de muñecas.

En el tema sonoro, la Scar III cuenta con parlantes de 4W potenciados con la tecnología RangeBoost, la cual asegura una buena calidad.

La ROG Strix Scar III cuenta con una conectividad efectiva: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac (2x2) y conectividad a Internet vía cable Lan. Como también con tres puertos USB 3.1 Tipo A, uno 3.1 Tipo C, entrada HDMI, micro con jack 3.0, entrada de fuente de poder y una llave de seguridad Keystone.

► Asus ROG Strix Scar III | Benchmark

Antes de entrar en los detalles de nuestro análisis, acá te dejamos los resultados que obtuvo el nuevo equipo de Asus en las pruebas de rendimiento o benchmark. Para esto usamos UserBenchmark y 3DMark.

UserBenchmark es una reconocida aplicación para medir el rendimiento de una computadora o laptop. (Captura de pantalla)

Acá en 3DMark:

El 3DMark es un programa de pruebas de rendimiento. (Captura de pantalla)

► Rendimiento de la Asus ROG Strix Scar III en videojuegos

La Scar III fue probada con videojuegos de diversos requerimientos, desde los no pesados Ori and the Blind Forest, Fortnite, Starcraft II, League of Legends, hasta los exigentes The Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield V o Shadow of the Tomb Raider. Los resultados fueron muy satisfactorios.

Aunque, lamentablemente, en el caso de los dos últimos juegos mencionados, si encendemos la tecnología del Raytracing en las características, el rendimiento baja considerablemente. No los vuelve injugables, eso es cierto, pero se obtiene unos 30 a 40 FPS en Battlefield V, mientras que con Shadow of the Tomb Raider entre 40 y 60 fotogramas por segundo.

Un detalle importante por mencionar es que los videojuegos que están adaptados al RTX hasta la fecha son pocos. Sin embargo, paulatinamente saldrán más títulos.

Aquí la prueba con Battlefield V:

Es importante recalcar que el RTX aseguró unos gráficos espectaculares, tanto en el agua como en partes oscuras. No obstante, reduce ligeramente la cantidad de FPS en la pantalla y a veces se siente un poco pesado.

Acá la prueba con Shadow of the Tomb Raider:

Un detalle es que cada vez que se jugó algún título se aplicó el modo Turbo de los ventiladores, los cuales se tornan un poco bulliciosos en ciertos momentos. A pesar de ello, cumplen su funcionamiento y la laptop no se sobrecalienta en demasía.

Aquí una imagen del promedio de uso de la GPU (primero), RAM (penúltimo) y al final los fotogramas por segundo en el juego Shadow of the Tomb Raider:

Captura de pantalla realizada al juego Shadow of the Tomb Raider con el RTX activado. (Captura de pantalla)

Batería de la Asus ROG Strix Scar III

La tendencia en baterías de laptops gamers por ahora no es la mejor. Es un punto que los consumidores deben tener en claro: las máquinas para videojuegos portátiles no tendrán una excelente batería. Lo máximo en duración es de 1 hora con 30 minutos para tareas de ofimática o de reproducción de videos y redes sociales.

Mientras que para juegos el tiempo se reduce hasta los 55 minutos a una hora en promedio, ello podría depender de la calidad de los gráficos que utilicemos en los juegos en sí.

Conclusiones acerca de la ROG Strix Scar III

Jugar como un profesional ahora es realidad, al menos en el aspecto de equipo. La Scar III cuenta con una pantalla de alta calidad, aunque sin llegar al 2K (2048 x 1080 px); un hardware de última generación (CPU o GPU de alta calidad) y un aspecto de diseño muy bien logrado.

Sin lugar a dudas, es un equipo capaz de hacerle frente a cualquier computadora de escritorio.

LO BUENO

- Rendimiento sobresaliente. - Posee una taza de refresco excelente (240 Hz). - Su tarjeta de video Geforce Nvidia RTX 2070 promete con la tecnología del Raytracing aunque no hayan muchos juegos por ahora - Diseño con gran personalidad ​- Sonido potente

LO MALO

- Ventiladores bulliciosos

DATO: La ROG Strix Scar III de 15.6 pulgadas se vende en el Perú a un precio de S/. 6.899.

