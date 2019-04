Avengers: Endgame | 10 videojuegos inspirados en "Los Vengadores" de Marvel

Avengers: Endgame ya se encuentra en cartelera y ha causado revuelo por todo el mundo. Salvar el universo de las manos del poderoso Thanos correrá a cuenta de los Avengers, quienes deberán reunirse nuevamente para derrotar al titán y así recuperar a todas las personas desaparecidas tras el chasquido hecho con el Infinity Gauntlet.

A lo largo de los años, incluso antes de la existencia del Universo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) han existido diversos títulos de videojuegos inspirados en los protagonistas de los famosos cómics, entre ellos destacan: Spiderman, Ironman, Hulk y el Capitán América.

A continuación te mostramos diez videojuegos que te harán revivir esos momentos junto a tus personajes preferidos.

Spider-Man (1982)

Es el primer videojuego inspirado en los cómics de Marvel. Fue desarrollado para Atari 2600 en 1982. Spiderman debe escalar edificios y luchar contra el Duende Verde y otros enemigos conocidos en su universo.

Marvel Super Heroes (1995)

Fue lanzado para arcade, Sega Saturn, y más tarde en PlayStation. Fue desarrollado por la firma Capcom. El jefe final es Thanos, precisamente el enemigo a derrotar en Endgame.

Marvel Super Heroes In War Of The Gems (1996)

Fue lanzado para la consola Super Nintendo en el año 1996. El jugador utilizaba un Avenger distinto en cada nivel: Capitán América, Ironman, Spiderman, Hulk, entre otros.

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

En el nuevo milenio, Capcom presentó este videojuego en el cual se podía ver a Thanos en acción. Su lanzamiento original se produjo en PS2, arcade y Xbox, aunque luego llegó al Xbox 360 y PS3.

The Incredible Hulk: Ultimate Destruction (2005)

Este juego salió en el año 2005 para GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Hulk fue el protagonista del título.

Captain America: Super Soldier (2011)

El videojuego del Capitán América llegó en 2011 para Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360. Luego lo hizo en el 3DS.

LEGO Marvel Super Heroes (2013)

Warner Bros. Interactive con TT Games crearon este título para Nintendo DS, 3DS y Wii U. En él también aparece Thanos.

Disney Infinity: Marvel Super Heroes (2014)

Este videojuego llegó para el PS4, Xbox One, iOS y Android. Contaba con los personajes de los Avengers, liderados por Nick Fury.

Marvel Strike Force (2018)

Un videojuego lanzado para iOS y Android. Thanos es el enemigo a derrotar.

Spider-Man (2018)

Insomniac Games lanzó Spiderman para la consola PS4. En enero de 2018 ya llevaba 9 millones de copias vendidas y además fue aclamada por la crítica. En el juego te vuelves Spiderman, viviendo todas sus aventuras como super héroe.