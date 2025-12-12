Cuando se cruza el umbral de la inteligencia artificial, ni siquiera el cielo es el límite. En estos tiempos marcados por el avance exponencial de la tecnología, la industria de los videojuegos tiene papel protagónico. Lo divertido y atractivo de crear a partir de la IA generativa es que termina siendo un juego en el que sobre la mesa hay millones de datos de información esperando para disparar tu idea. Y en esta dinámica, el usuario puede pasar de gamer a diseñador.

De hecho, durante la feria de expositores en el AWS re:Invent 2025 de Las Vegas tuve la oportunidad de generar un videojuego en cuestión de minutos, gracias a plantillas generadas por IA. Si bien había un guía, el proceso fue totalmente sencillo e intuitivo. Luego de la increíble experiencia, aproveché en conversar con Stephanie Lone para conocer más detalles.

“Estamos viendo una tendencia de que muchos de nuestros clientes de juegos están tratando de moverse más hacia la utilización de IA en los juegos y eso también requiere muchos datos. Tenemos un área completa que es nuestra arcade de IA Agentic (sistema de IA autónomo que puede actuar de forma independiente para alcanzar objetivos predeterminados), con la que puedes obtener un pequeño token, entras y pasas por cuatro estaciones allí, donde realmente puedes planear tu videojuego. Todo esto usa IA generativa. Puedes diseñar tu juego usando IA generativa. Puedes construir tu juego y luego puedes probarlo”, señala la líder global del equipo de Arquitectura de Soluciones (SA) para la unidad de negocio de Medios y Entretenimiento en AWS.

Y añade: “En la parte de atrás de una pequeña ficha de póquer que vas a obtener, tienes un código QR. Puedes llevártelo a casa o a cualquier otro lugar y jugarlo en donde estés. Así que muchos de nuestros clientes están ahora en esa migración de no solo utilizar nuestros servidores y transmisiones GameLift para alojar y transmitir sus juegos, sino que ahora están usando IA para construir e implementar sus juegos de manera más rápida y veloz también”.

Una pequeña ficha de póquer con un código QR con el que se puede abrir el juego que hicimos en el último AWS re:Invent 2025 de Las Vegas.

Análisis de los jugadores y futuro de las consolas

Para los clientes de juegos de AWS es importante conocer qué están haciendo los jugadores, cuáles son sus comportamientos y sus interacciones. Aquella información les permite descubrir y encontrar una mejor jugabilidad con sus consumidores.

“Nuestros clientes están utilizando los datos para ayudar a aumentar cómo se construyen los juegos. También están viendo cuando piensas en el emparejamiento de jugadores. Necesitas los datos para descubrir con quienes no quieren ciertos emparejamientos. Por ejemplo, los novatos en videojuegos, como algunos padres, no quieren jugar contra sus hijos, que tienen un mayor nivel y que siempre ganan cuando se enfrentan. Ni siquiera dan tres pasos más allá del comienzo de Fortnite. Nunca salen de morir cada 30 segundos. Pero de todos modos, esos son algunos casos de uso, como el emparejamiento de jugadores. De eso se trata, de descubrir esos comportamientos”, sostiene Lone.

Con el avance de la tecnología, las compañías buscan descubrir cuál es el comportamiento del usuario.

Los clientes también están tratando de descubrir mejores experiencias, sobre todo en la línea de monetización, de cómo hacerlo mejor en los juegos y en el espacio publicitario. “A los comportamientos e interacciones, se le suma el cómo usar esos datos de rendimiento o cómo comercializar y analizar esos datos para ayudar a crear más experiencias de monetización”, complementa la especialista de Amazon Web Services.

Sobre la posibilidad de que los juegos online, que están alojados en la nube, puedan sustituir a las consolas físicas, la profesional con más de 25 años en la industria de medios y entretenimiento no cree que aquello vaya a suceder.

Fortnite sigue siendo una de las elecciones preferidas de los gamers para jugar online.

“Todavía vemos que las consolas son muy populares. Tenemos clientes enormes como Sony que se ejecutan en AWS (en la nube). De hecho, fueron parte de la presentación magistral de Matt Garman (CEO de Amazon Web Services) cuando hablaron sobre la forma en que han migrado y han sido clientes durante años, pero toda su red de PlayStation se ejecuta sobre AWS. Así que creo que es complementario, no un reemplazo”, finaliza.