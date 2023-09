Desde su lanzamiento final en PC a principios de agosto, Baldur’s Gate 3 se ha posicionado como uno de los mejores videojuegos de 2023 y del género de rol por turnos. Este 6 de setiembre se ha lanzado su versión de PS5, la que ofrece el mismo contenido jugable, pero con controles adaptados al DualSense. ¿Vale la pena comprar nuevamente este juego? Te lo contamos.

Baldur’s Gate 3 es un videojuego de rol desarrollado por Larian Studios, el mismo equipo que creó Divinity: Original Sin II de 2017. Entre sus características tenemos que por más de dos años el título estuvo en fase de acceso temprano; es decir, los jugadores podrían comprar el juego y probarlo de manera anticipada.

A su vez, presenta una historia compleja en la que hay que tomar decisiones que influyen a lo largo de la trama. A su vez, y como gran diferencial, está su jugabilidad. Baldur’s Gate 3 es un juego de rol por turnos, al puro estilo del juego de mesa Dungeon & Dragons. No es, pues, un título para todo el público.

En ese sentido, te contamos cuál fue nuestra experiencia con el videojuego y, también, más detalles sobre las novedades que trae su versión de PS5.

Campaña principal de Baldur’s Gate 3

En cuanto a historia, Baldur’s Gate 3 de PS5 es igual que su versión de PC. En pocas palabras, encarnamos a un personaje que ha sido secuestrado por un Azotamente, un ser mágico con poderes de control sobrehumana. Este enemigo nos introduce un parásito que, eventualmente, nos convertirá en un esclavo más. Nuestro objetivo es exterminar este insecto de nuestro cerebro, pero no será tan sencillo, ya que al hacerlo moriremos, por lo que debemos buscar ayuda en la ciudad Puertas de Baldur.

A pesar de que suena sencillo, Baldur’s Gate 3 es inmenso en cuanto a contenido y variedad. Primero, habrá que crear a nuestro personaje, al cual podemos asignarle una de las 11 razas, 12 clases y luego escoger dentro de las 46 subclases que hay. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, lo que nos hará pensar con calma cómo queremos jugar. Si somos elfos oscuros hechiceros, orcos guerreros, enanos magos, tieflings bárbaros, humanos pícaros, semi-elfos exploradores y más.

Asimismo, contamos con una misión principal que es la de quitarnos el parásito, pero se puede resolver de varias formas. ¿Cómo así? En Baldur’s Gate 3 controlamos a un personaje, uno creado por ns u otro predefinido, pero nuestro equipo puede ser hasta de cuatro (en total hay siete jugables que están por todo el mapa). Así, cada uno de estos personajes tienen una vida y objetivos, por lo podemos ayudarlos e ir desarrollando sus tramas.

La dirección de arte fue espléndida. / Larian Studios

Lo destacado en cuanto a la historia de la obra de Larian Studios es que no hay una sola forma de completar la campaña. Existen múltiples opciones y todo depende de lo que deseemos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un grupo de enemigos y convencerlos que se eliminen entre ellos, en lugar de pelear nosotros. A su vez, no siempre es necesario la violencia, pues a través del sigilo y el engaño también se puede escalar en la campaña.

Toda esta mezcla hace que Baldur’s Gate 3 sea un videojuego con mucho contenido, que se puede traducir en decenas de horas (o centenas). Me tomó 45 horas en terminar la historia, pero dejando atrás varias misiones y tramas de otros personajes. En ese sentido, la rejugabilidad de Baldur’s Gate 3 está asegurada y, lo mejor de ello, es que en ningún momento te sientes abrumado ni aburrido. Siempre buscas más. ¿Quieres un juego con diferentes desenlaces y mucho por hacer? Estas frente a uno.

Existen siete personajes jugables en Baldur's Gate 3, cada uno con su propia historia y habilidades.

Jugabilidad

Ahora vamos con la jugabilidad. Este punto es quizá el más importante para que alguien decida jugar o no Baldur’s Gate 3, pues es un juego de rol por turnos. En mi experiencia, es un género bastante divertido, pero toma su tiempo y no es para todos. Si eres fanático de juegos directos como GTA V, Fortnite o Call of Duty, quizá la transición a estos títulos te pueda costar. Sin embargo, si estás dispuesto a explorar un nuevo mundo, adelante. Baldur’s Gate 3 se posiciona como un estandarte en el género por su gameplay.

Los combates son interesantes y un mal movimiento puede terminar en tu derrota. / Larian Studios

¿Tanto así? Larian Studio ha logrado hacer un juego que se sienta fresco y variado. Ya lo habíamos visto con Divinity Original Sin 2, pero con Baldur’s Gate 3 se ha mejorado la experiencia. La estrategia se mantiene como un punto vital en el juego. Pero no es lo único: también importa conocer los puntos fuertes de tus personajes y los rivales, pues así podemos asegurar la victoria.

Eso sí, luego de haber probado la versión de PC y PS5, prefiero la primera, al menos en los combates, debido a que Baldur’s Gate 3 para PS5 ha adaptado los controles de manera correcta, pero con tanta variedad de hechizos, ataques, objetos y otras habilidades especiales se siente abrumador. Es evidente que Larian ha hecho lo máximo posible para trasladar la experiencia de PC a PS5, pero ha quedado corto. Si tienes la posibilidad de jugar este título en PC, mejor.

En concreto, los controles se han adaptado al mando DualDense de PS5 gracias a unas ruedas de habilidades. El problema aparece cuando eres hechicero o mago y cuentas con múltiples habilidades, ya que tendrás entre cinco a siete ruedas y te puedes aturdir en combates largos. No solo eso, sino que también te puedes confundir. Otro cambio evidente fue el inventario, que en PS5 tiene una interfaz más limpia. Pero más allá de eso, sigue siendo el mismo juego.

Los controles se han adaptado al mando DualDense de PS5 gracias a unas ruedas de habilidades. El problema aparece cuando eres hechicero o mago y cuentas con múltiples habilidades, ya que tendrás entre cinco a siete ruedas. / Larian Studios

En cuanto al movimiento por el mapa, con los joystick podemos ir de aquí para allá con libertad. A pesar de ello, se siente que el control de la cámara es regular, al igual que en la versión de PC (pero aquí el control con el mouse es más preciso).

Otro punto importante que hemos mencionado es la posibilidad de escoger cómo queremos afrontar el juego. En mi partida lo hice a través del engaño y la persuasión, es decir, hablando con los enemigos para convencerlos de no enfrentarse a mí o sacando provecho de ellos para vencer a otros rivales. Independientemente de cómo juegues, la conversación es imprescindible en Baldur’s Gate 3. Nos pasaremos tanto tiempo explorando como hablando con otros personajes.

La conversación es un aspecto fundamental en el juego. / Larian Studios

Sumado a esto están los dados para realizar tiradas de habilidad. Esta mecánica suele aparecer en las conversaciones y nos muestra un número que debemos superar gracias a lanzar un dado (o hasta dos). Si fallamos, no se ejecutará la opción escogida en la conversación, lo que suele terminar en combate; mientras que si acertamos, habremos engañado o superado a un rival. Ha sido un implemento interesante y divertido.

Baldur's Gate 3 tiene un sistema de lanzamiento de tiradas de habilidad. / Larian Studios

Gráficos y música

Para su género, Baldur’s Gate 3 en PC es un portento gráfico y su versión en PS5 no ha defraudado. Tenemos dos modos: rendimiento y calidad. Te recomendamos el primero, ya que la experiencia es más fluida, aunque no siempre alcanza los 60FPS estables, sino que sufre ligeras caídas en los combates, por ejemplo.

Esto último ocurre en PS5 y en PC, y se siente aun más cuando llegamos a la zona Puertas de Baldur, que es donde hay más carga gráfica (objetos, personajes y conversaciones). Cabe destacar que fuimos testigos de un par de cierres inesperados en la versión de consolas, que seguramente serán subsanados en los próximos días.

La dirección de arte fue espléndida. / Larian Studios

Asimismo, Baldur’s Gate 3 ha recibido una dirección de arte fenomenal. No tiene gráficos ultrarrealistas, pero sí encontramos escenarios variados, coloridos y muy bonitos. Los fanáticos del género estarán más que satisfechos.

En cuanto a la música, Larian no falla y los sonidos y melodías son bonitas y te introducen en el mundo mágico del juego. La banda sonora fue firmada por Borislav Slavov y es una maravilla. Por momentos pensarás que estás dentro del juego por lo emocionante que son sus temas.

¿Y tiene doblaje? Sí, pero a medias. Solo hay doblaje al español de España, el cual suena bastante bien. Se agradece esta inclusión por la gran cantidad de líneas de texto que tiene Baldur’s Gate 3.

¿Vale la pena Baldur’s Gate 3 en PS5?

Como producto en general, Baldur’s Gate 3 vale la pena en su totalidad. Sea en PS5 o PC, los fanáticos del género de rol lo deben probar de manera obligatoria. Incluso todo gamer debería darle una oportunidad, pues estamos frente a un nuevo clásico moderno, seguro competidor a premio de Mejor juego del año y título que pasará a la posterioridad.

Si tienes la oportunidad de escoger entre ambas versiones, te sugerimos la de PC. El juego es bastante complejo y lleno de ítems, hechizos y más, por lo que la versión de computadora es la que mejor se adapta a este caso concreto. Y si no tienes una PC potente y sí una consola, adelante, el cambio tampoco es crítico.

El videojuego se puede adquirir en la PS Store a US$69,99 en su versión estándar para PS5. En PC, a través de Steam, está S/.199,90. No se lanzó para PS4 y a Xbox llega en los próximos meses.