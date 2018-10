Black Ops 4 | La nueva entrega de Call of Duty supera las expectativas | REVIEW

Imagina que eres lanzado con paracaídas desde un helicóptero y mientras caes deberás escoger un buen lugar para descender. Completamente desarmado acabas de aterrizar en una inmensa zona de guerra. Rápidamente debes encontrar armamento, municiones y algún botiquín o chaleco antibalas. Cuidado porque en el camino te puedes cruzar con otro jugador como tú en busca de un mismo objetivo: ser el último hombre en pie.

Black Ops 4 presenta por primera vez Blackout: una modalidad de juego al estilo Fortnite o PUBG (Playerunknown's Battleground), tan de moda en estos tiempos y que representa una apuesta osada por parte de esta gran franquicia.

--- Call of Duty, 15 años sin miedo a arriesgarse ---



Con su primera edición, lanzada en el año 2003, Call of Duty revolucionó el mercado de los videojuegos y desde entonces su evolución ha sido constante, publicando sin falta un título por año y vendiendo alrededor de 250 millones de copias a lo largo de su historia.



Sus primeras entregas se ambientaban en la Segunda Guerra Mundial, y permitían al jugador sumergirse en hechos históricos como el Desembarco de Normandía o las diferentes batallas entre fuerzas estadounidenses y japonesas en las islas del Pacífico.



Es a partir de 2007, con el recordado Modern Warfare que se dejó de lado la lucha entre las fuerzas aliadas y nazis para apostar por ambientarse en la actualidad.

Hoy en día la serie se ambienta tanto en el presente como en futuros hipotéticos donde las guerras aún son pan de cada día pero la tecnología militar ha ido en avance, permitiéndote usar armas y accesorios que permiten que el jugador se convierta en un auténtico supersoldado.



--- Ocho años con la saga de Black Ops ---



El mundo de Call of Duty es amplio y plagado de historias como la de Black Ops, elaborada por el estudio Treyarch, reconocido por su estética y tono realistas, tanto en sus guiones como en sus gráficas.



Esta saga se inició en el año 2010 con el lanzamiento de su primera edición, recordada por haber roto récords de venta (mil millones de dólares en copias) y también por la polémica causada por la aparición de Fidel Castro en el juego. En aquella ocasión, se te encomienda la tarea de infiltrarte como soldado norteamericano en territorio cubano y llegado el momento tienes la oportunidad de asesinarlo, para al final darte cuenta de que solo se trata de un doble.

Animación de Fidel Castro en Black Ops 1.

También es recordado el Black Ops 2, juego ambientado en un futuro cercano y el cual desató un boom en YouTube, creando una comunidad de jugadores que subían sus partidas y consejos, consolidando a una serie de youtubers hoy mundialmente conocidos.



--- Black Ops 4, una respuesta a los competidores ---



Este año se ha lanzado la cuarta entrega de este título de Call of Duty y se trata del primero sin la tradicional modalidad de campaña de un solo jugador. Es decir, ya no contaremos con un héroe ni con una historia principal. En vez de esto, se ha añadido un flamante modo de juego denominado Blackout. Se trata de la primera apuesta de Call of Duty por el famoso Battle Royale.



¿En qué consiste Blackout?



Se trata de una modalidad de juego muy en boga, donde un gran número de jugadores se enfrentan entre sí. Sobrevolando en un helicóptero de combate, lo primero que debes hacer es elegir un lugar donde aterrizar en paracaídas, puesto que es un mundo grande y cada lugar cuenta con sus propias características. Existen zonas urbanas, campos, fábricas, etc.



Todo jugador empieza con un equipamiento mínimo, por lo que debes encontrar nuevas armas y accesorios para poder sobrevivir y enfrentar a los otros rivales. Todo esto mientras tratas de mantenerte dentro de la “zona segura”, ya que el campo de juego se va haciendo cada vez más pequeño, lo que obliga a los jugadores a enfrentarse entre sí. Finalmente, ganará el último jugador en quedar en pie.



Para los antiguos seguidores de Black Ops es importante mencionar que Blackout rescata viejos mapas de otras ediciones como Nuketown y Slums. Además, incluye recordados personajes de la saga como Woods y Menendez, los cuales puedes ir desbloqueando conforme vayas progresando en el juego. Además, en el mapa podrás encontrarte con grandes sorpresas, como la aparición de zombies a los que deberás vencer para obtener armamento y equipo especial.



Esta modalidad -que se puede jugar en solitario o en pequeños escuadrones- es la respuesta a competidores como Fortnite y PUBG, que han sabido lograr un éxito masivo en los últimos años.



Si bien se generaron ciertas dudas sobre el resultado de esta apuesta, lo cierto es que ha sabido generar una propuesta convincente frente a los juegos mencionados.



Con un mapa más pequeño y la jugabilidad amigable del Call of Duty de toda la vida, Blackout permite duelos más rápidos y directos que PUBG. Y comparado con Fortnite, el cual exige mucho tiempo para aprender a dominarlo, lo nuevo de Call of Duty requiere menos horas de vuelo para competir de igual a igual con rivales más experimentados.



Con el mapa más grande jamás hecho por la franquicia y su característico modo de juego, este juego ha entrado con fuerza en la contienda de los Battle Royale.

--- Un juego a la altura de la saga ---



Black Ops 4 incluye además el tradicional modo multijugador que tantos éxitos le ha permitido cosechar a Call of Duty y el popular modo zombie, que esta vez trae muchas novedades.



En el modo zombie lo que más llama la atención fue el diseño de los mundos. En esta ocasión, tendremos la opción de luchar contra los muertos en mundos excéntricos y muy detallados como el Titanic y el Coliseo Romano. Se trata de una divertidísima experiencia para disfrutar con amigos, pues está pensada para jugar con otros tres compañeros, aunque también es posible jugar en solitario.

El Coliseo Romano sirve de entorno para luchar contra los zombies.

En conclusión, las expectativas que se generaron en los días previos han sido muy bien atendidas en sus tres modos de juego. Si bien el modo multijugador no ha sufrido mayores cambios, ha sabido mantener la esencia del juego rápido y frenético que tanto gusta a los usuarios. El modo zombie ha mostrado una gran mejora, añadiendo una narrativa más rica, además de mejorar las locaciones. Y si bien, el modo campaña se hace extrañar, el nuevo Blackout hace más que compensarlo.



Sin duda Black Ops 4 es un juego muy recomendable y uno de los mejores títulos de Call of Duty en los últimos años, garantizando muchísimas horas de diversión.



El juego ya se encuentra a la venta y está disponible para PS4, Xbox One y PC.

(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)

Síguenos en Twitter: