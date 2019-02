Call of Duty Black Ops 4 | Las características de su primer contenido descargable

El popular videojuego de disparos Call of Duty Black Ops 4 salió a la venta a nivel mundial el 12 de octubre de 2018. Hasta la fecha, Activision, sus creadores, no habían lanzado contenido adicional. Pero desde esta semana, Black Ops 4 tiene listo su primer contenido descargable (DLC), este se llama Operación Gran Golpe y se encuentra disponible para los usuarios de Playstation 4 desde el 19 de febrero. Los jugadores de Xbox One y PC deberán esperar hasta la otra semana para disfrutar de este DLC.

Activision colgó en Youtube el tráiler de su primer contenido descargable:



Te contamos las principales novedades que trae Operación Gran Golpe:

Vuelve Outrider. El personaje que estuvo presente en anteriores títulos de la saga regresó al Black Ops 4 junto a su arco de flechas explosivas, también cuenta con la opción de controlar un dron para encontrar enemigos. Outrider está disponible para el modo Blackout (el battle royal de Call of Duty) y para el multijugador. Para conseguir este personaje se tiene que finalizar el Nivel 1 de la nueva misión Operación en el Mercado Negro.

Outrider está de vuelta en Call of Duty Black Ops 4. (Difusión) Agencias

Operación Gran Golpe implementa un nuevo modo de juego: Uno en la recámara. Aquí los jugadores se enfrentarán uno a uno, la condición principal es que solo tienen 3 vidas y una pistola cargada de una bala. Todo depende de la puntería y de los golpes que puedan acertar. Gana el que consiga más puntos.

Blackout también tiene novedades. Activision presenta un nuevo mapa: Ciudad Fantasma. Un paraje desértico con estética del viejo oeste. Este mapa posee cuevas llenas de zombies. Para el Blackout se agrega un nuevo modo: Persecución extrema. Esta se basa en carreras de persecución policial.

Mapa Ciudad Fantasma. (Difusión) Agencias

Para los que llegaron al nivel Echelon 80 en el battle royal de Call of Duty se estrena el sistema de prestigio. Un conjunto de nuevos retos y contenido para los expertos.

Los poseedores del pase de temporada Black Ops Pass contarán con dos mapas exclusivos: Casino y Lockup. Además, en el modo Blackout contarán con el personaje de Cosmic Silverback, un mono con traje de astronauta.

Como es costumbre en videojuegos de disparos online, Activision agrega a sus modos Multijugador y Blackout diversas armas, objetos, vehículos y elementos para personalizar cada personaje.

DATO:

El Call of Duty Black Ops 4 fue lanzado para las plataformas de Playstation 4, Xbox One y PC. Su principal novedad respecto a los anteriores títulos del COD es la ausencia del modo campaña para enfocarse en el multijugador. El pase de batalla tiene un precio de US$ 50.

