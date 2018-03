StarCraft cumplirá 20 años el próximo 31 de marzo, y Blizzard Entertainment celebra ese aniversario con una serie de obsequios para los jugadores. La festividad fue anunciada en Facebook y se extenderá todos los juegos activos de Blizzard, como Diablo 3, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft 2, Starcraft: Remastered y World of Warcraft.

Blizzard elaboró una skin de aniversario para la interfaz de StarCraft: Remasteded. Para tenerla, los jugadores deberán iniciar sesión después del 6 de marzo. Quienes juegan StarCraft 2 recibirán un retrato y calcomanía si inician entre el 6 de marzo y 3 de abril.

La promoción también se extenderá a otros juegos de Blizzard. De esta forma, todos los jugadores de Overwatch que inicien sesión entre el 6 de marzo y 3 de abril recibirán un skin de Sarah Kerrigan Ghost para Widowmaker.

Quienes inicien Heroes of the Storm, entre el 27 de marzo y 7 de abril, podrán adquirir retratos de Terran y Zerg.

Además, entre el 21 y 25 de marzo en Hearthstone habrá una Tavern Brawl inspirada en StarCraft con la que se podrán ganar 3 paquetes de cartas.

En Diablo III los jugadores recibirán la mascota Dominion’s Revenge si inician el juego después del 6 de abril. Este tendrá el aspecto de un crucero de batalla.

En el caso de los jugadores de World of Warcraft, todos los que saluden a una de las mascotas temáticas de StarCraft —Zergling, Grunty, Mini Thor, Baneling o Zeradar— recibirán un logro especial.

Por otro lado, el 30 y 31 de marzo habrá una transmisión de aniversario con algunos de los fans del popular videojuego.