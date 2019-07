Bloodstained: Ritual of the Night, el juego que busca ser el nuevo exponente de aventuras de 2019 [REVIEW]

Tras cuatro años de espera, y un desarrollo con muchos altibajos, Bloodstained: Ritual of the Night llega finalmente a nuestras plataformas aspirando ser uno de los mayores exponentes del género de aventuras de 2019, promesa que intenta cumplir teniendo como aval a Koji Igarashi y la larga experiencia que a este le precede.

Resaltamos el nombre del célebre productor japonés ya que hablar de Bloodstained es hacer inevitablemente un repaso a su trayectoria; reconocido principalmente por ser responsable de varios títulos de la saga Castlevania, una de las franquicias más importantes y exitosas de Konami.

Hagamos un poco de historia. Igarashi participó como subdirector y escritor de Castlevania: Symphony of the Night, videojuego de culto estrenado en 1997 y cuyo éxito no solo convirtió al título en un referente, sino que también dio vida al subgénero Metroidvania.

Desde entonces, Igarashi fue perfeccionando la fórmula que dio a conocer en SotN replicándola en más de 10 videojuegos de la saga, en las que participó como productor y dejó tanto su firma como su estilo en cada uno de ellos.

Los Metroidvania tienen como característica principal la exploración de un mundo que será cada vez más accesible a medida que consigamos habilidades especiales y superemos ciertos obstáculos. (Foto: SotN/Ritual of the Night) Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night nace tras la separación de Igarashi de Konami en 2014 y un exitoso financiamiento a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter que tenía como meta medio millón de dólares, pero que recaudó finalmente más de 5,5 millones. Todo gracias a los fans y el objetivo del productor japonés: crear un digno sucesor espiritual de Castlevania.

El tráiler de Bloodstained: Ritual of the Night:

► Bloodstained: Ritual of the Night | GAMEPLAY

Aquí un gameplay comentado sobre Bloodstained: Ritual of the Night:

► El regreso al castillo gótico



La historia de Ritual of the Night se mantiene bastante simple e incluso puede llegar a ser familiar para los seguidores de la saga de Konami. Miriam, nuestra protagonista, se dirige junto al alquimista Johannes a un castillo lleno de demonios que emergió del infierno tras realizarse un misterioso ritual de invocación.

Con la aparición de la colosal estructura, los demonios han acabado con toda la vida a su alrededor y los pocos humanos que han sobrevivido luchan por buscar refugio y alimentos.

Miriam tendrá que encargarse de detener la inminente tragedia, abrirse paso por el castillo e ir descubriendo más de lo que ocurre gracias a los individuos variopintos que se encuentre a lo largo del título.

Nuestro aliado Johannes nos ayudará con la fabricación de equipo, mejora de habilidades y la preparación de alimentos gracias a su alquimia. (Captura: Bloodstained: Ritual of the Night) Bloodstained

Por otra parte, los sobrevivientes que estén en nuestra zona segura/refugio nos ofrecerán misiones secundarias y habrá una pequeñísima forma de gestión de recursos que enriquecerán la experiencia del jugador.

Cabe resaltar que, como la gran mayoría de videojuegos de Igarashi, Ritual of the Night cuenta con hasta tres finales, uno más difícil de conseguir que el anterior pero que serán necesarios para conseguir el 100% del título.

► Una jugabilidad familiar



Igarashi prometió un sucesor espiritual y cumplió al pie de la letra. Ritual of the Night replica mucha de las mecánicas antes vistas en otros Castlevania, a tal punto en que no se puede evitar verlo como un híbrido de otros exponentes del subgénero que el mismo productor japonés ayudó a crear.

Por ejemplo, Miriam posee el poder de absorber las habilidades de los demonios que derrotemos, lo que, al tener una larguísima lista de enemigos, nos darán un gran número de poderes a nuestro favor. Pero a su vez, no podemos olvidar que esta mecánica de adquirir destrezas ya lo hemos visto en Castlevania Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow y Order of Ecclesia.

Asimismo, las habilidades claves para avanzar a lo largo de la historia se consiguen luego de derrotar a un jefe, algo más que habitual en los videojuegos pertenecientes al subgénero de los Metroidvania.

Otro punto que resalta es la gran variedad de armas que Ritual of the Night ofrece. Desde espadas, látigos, pistolas, lanzas, katanas y otros. Hay para todos los gustos y se ajustan al estilo de juego del usuario y su ‘build’ (personalización del equipo o personaje).

Este último punto brilla aún más si experimentamos con las habilidades adquiridas de los enemigos y los combos que vayamos aprendiendo a través de libros que encontremos a lo largo de la aventura.

Conseguir todos los items y habilidades de los enemigos será uno de los requisitos si deseas completar el videojuego en su totalidad. (Captura: Bloodstained: Ritual of the Night) Bloodstained

► Un mapa por descubrir



Ritual of the Night presenta unos solventes gráficos en 2.5D (las imágenes gozan de tridimensionalidad, pero el movimiento de los elementos en pantalla se mantiene en 2D) y que brillarán principalmente por el diseño de niveles.

Dentro del castillo encontraremos pequeños ecosistemas como pantanos, desiertos, un infierno volcánico, etc. Todos y cada uno de ellos con enemigos variados que se adecúan a los escenarios, elevando la dificultad de manera inteligente y progresiva.

Como colofón a este apartado, explorar el castillo junto a la música compuesta por Michiru Yamane (quien también ha trabajado en títulos de Castlevania) es una experiencia increíble y evoca una adrenalina especial, mucho más si configuras Ritual of the Night con las voces en japonés.

Tras completar la historia se nos activará en la pantalla principal la opción de "Modo de sonido" en el que tendremos acceso a voces y canciones del título. (Captura: Bloodstained: Ritual of the Night) Bloodstained

► Conclusiones



Los fanáticos apoyaron una campaña de crowdfunding para tener un título con la marca de Koji Igarashi y eso es lo que hemos tenido. Bloodstained: Ritual of the Night es una amalgama de lo mejor de cada Castlevania que ha salido de la mano del reconocido productor.

El título es un refinamiento a la fórmula, sí. Pero a su vez también hay que reconocer que no aporta nada nuevo a los Metroidvania. Factor que lo pone por detrás de algunos exponentes actuales del subgénero, como Hollow Knight.

Pero pese a este ‘conservadurismo’ o respeto al estilo original, Ritual of the Night es un videojuego más que recomendado que nos dará entre 14 y 35 horas de entretenimiento, dependiendo de qué final desees conseguir o si lo quieres completar al 100%.

Finalmente, cabe resaltar que el título salió con graves problemas de rendimiento para Nintendo Switch. Lo que la convierte, en muchos casos, en una experiencia injugable y nada recomendable. La editora 505 Games asegura que el videojuego recibirá actualizaciones para arreglar este tema, pero hasta el cierre de este análisis no hay ninguna fecha clara.



DATO



Con el rotundo éxito de la campaña de financiamiento, se lanzó un título corto en 2018 llamado Bloodstained: Curse of the Moon, que serviría como precuela de Ritual of the Night. El videojuego posee un estilo retro con una estética de 8 bits, rememorando los Castlevania que salieron para la NES, antes de Symphony of the Night.

