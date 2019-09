"Call of Duty" llegará a los móviles el 1 de octubre | VIDEO

La saga de videojuegos "Call of Duty" llegará a los móviles el próximo 1 de octubre en todo el mundo con el título "Call of Duty Mobile", que además será gratuito, según ha anunciado su distribuidora Activision.

El videojuego, desarrollado por el estudio Timi de Tecent, contará con mapas, modos, armas y los personajes más queridos de la icónica saga, como los mapas de "Modern Warfare" y los niveles de "Black Ops", como "Nuketown" y "Hijacked".

El proyecto, solo para sistema operativo iOS y Android, incluirá el modo multijugador y de campaña, así como contenidos y eventos por tiempo limitado, que se irán añadiendo de forma periódica.

En tanto, la beta del renovado Call of Duty: Modern Warfare ya está disponible desde el 19 de setiembre. Esta nueva demostración incluye el juego cruzado entre consolas y los modos 2 vs. 2, 6 vs. 6 y 10 vs. 10.

Aquellos fans que quieran adquirir el videojuego completo, deberán esperar hasta el próximo 25 de octubre, fecha del lanzamiento mundial de Call of Duty: Modern Warfare para PS4, Xbox One y PC.



EFE/El Comercio



