Grandes desarrolladoras de videojuegos han introducido cambios en sus títulos para combatir las fobias de los usuarios y mitigar el impacto dañino que puedan tener personajes y secuencias en los jugadores, con opciones como el modo talasofobia o intercambiando arañas por gatos.

La industria del videojuego trabaja por hacer que los juegos sean más accesibles para los jugadores, ofreciendo opciones para personas con necesidades especiales o con problemas de visión y audición.

Entre las que han apostado por derribar estas barreras se encuentra Microsoft, que recientemente ha introducido nuevos filtros en el buscador de juegos de Xbox para facilitar encontrar juegos en su tienda.

También lo ha hecho Blizzard, que ha agregado más de 50 opciones de accesibilidad para su próximo estreno Diablo IV, con detalles como subtítulos, avisoso sonoros y opciones de asistencia en los controles, a fin de “derribar las barreras que pudieran obstaculizar el juego”.

Las desarrolladoras no solo buscan eliminar estas limitaciones para personas con ciertas necesidades físicas, sino que también planean acabar con los miedos que puedan tener los usuarios durante el juego.

Así lo recoge Axios en un reportaje reciente, que reúne las últimas novedades de tres videojuegos relevantes que ha anunciado modos especiales diseñados para ayudar a los jugadores a superar sus fobias.

Uno de ellos es Horizon Forbidden West, de PlayStation, que se ha actualizado con el DLC Burning Shores para incluir un modo de talasofobia. Se trata de una función que pretende aliviar los síntomas de este trastorno, consistente en tener fobia al mar y a las profundidades.

Para resolver este problema, el videojuego mejora la visibilidad ambiental bajo el agua y permite a los usuarios respirar de forma continua, “independientemente de la progresión de la historia”, tal y como recoge el usuario WLF359, community manager de Guerrilla en la comunidad de Reddit dedicada a la franquicia.

Horizon Forbidden, West: Burning Shores agregó un modo de talasofobia.

Star Wars Jedi: Survivor, desarrollado por Respawn Entertainment, también llegó a finales de abril con un modo seguro de aracnofobia, que permite borrar el rastro de las Wyyyschokk, especies procedentes del planeta Kashyyyk.

Una vez se activa esta función, que es opcional, este artrópodo del juego adquiere otras características que le distan de las de una araña, como pueden ser las patas o las setulas, de modo que parece una criatura diferente.

Se trata de una opción reversible que no afecta al progreso general de la historia ni a los logros de los jugadores, de modo que presenta los mismos desafíos que si no se hubiese activado este filtro para jugadores con fobia a las arañas, según recuerda Gamerant.

Hogwarts Legacy incluyó el modo Aracnofobia. | (Foto: WB Games)

También está ya disponible el modo aracnofobia el videojuego Hogwarts Legacy, a raíz de la implementación del parche 1140773 para PlayStation, Xbox S|X y PC. Este parche, en concreto, permite “cambiar la apariencia de las arañas enemigas”, reduciendo también los ruidos que emiten estos artrópodos e invisibilizando sus cadáveres.

No son pioneras

Desde Axios recuerdan que estas compañías no son pioneras en solucionar estos problemas de fobias en los jugadores, ya que en 2020 se conoció el caso del modo de aracnofobia de Grounded, un juego de supervivencia del estudio Obsidian Entertainment, propiedad de Microsoft.

Entonces, la desarrolladora analizó junto a miembros de Xbox Research cómo un grupo de usuarios reaccionaban de forma negativa cuando aparecían arañas durante las partidas. Observó que el miedo y el asco hacia estos artrópodos “aumentaron en todos los grupos encuestados a medida que se añadían texturas de arañas, ojos y efectos de audio”, según explicó en un comunicado.

Grounded también trabajó con Microsoft para entender cómo aliviar estos miedos durante el juego, creando un control que permitía activar el ‘Modo seguro’, que altera el aspecto de las arañas y elimina las patas y los colmillos.

Consultado por Axios, el programador de Obsidian Brian MacIntosh dijo que su objetivo “no era solo hacer que las arañas no dieran miedo”, sino proporcionar un modo en el que los jugadores con fobias redujeran “su nivel de miedo a lo que podría experimentar alguien que no es fóbico”.

La respuesta de los desarrolladores del juego de acción y simulación Satisfactory, en cambio, fue aún más drástica cuando en 2019 introdujeron una opción que reemplazaba las arañas por hologramas de caras de gatos.