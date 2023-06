Durante el Capcom Showcase, que ha tenido lugar durante la madrugada de este martes, la desarrolladora de videojuegos japonesa ha mostrado a los jugadores sus últimas novedades, contando con nuevos títulos presentados y avances en otros juegos ya conocidos, que pondrá a disposición de los usuarios en los próximos meses.

Así, Capcom Showcase ha arrancado con un nuevo juego que ya se pudo conocer en el evento de presentaciones de Xbox. Se trata de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y es un videojuego de acción hack and slash en el que los usuarios deberán enfrentarse a criaturas basadas en la mitología japonesa.

En concreto, tal y como ha mostrado la compañía en el avance, se basa en una batalla entre el reino de los espíritus y el hombre mortal. Este título se podrá disfrutar en PlayStation 5 (PS5), Xbox y PC, aunque no se han detallado fechas de lanzamiento.

Exoprimal llegará en formato multiplataforma.

Otro de los anuncios ha sido Mega Man X-Dive: Offline, una nueva entrega de la saga Mega Man diseñada para ser jugada tanto en PC en smartphones. En este título participarán diversos personajes de toda la franquicia y, además, cuenta con más de 900 niveles de juego de desplazamiento lateral. Aunque no se ha informado de una fecha de lanzamiento concreta, llegará durante este año 2023.

Uno de los videojuegos más esperados ha sido Pragmata, un título que ya fue anunciado hace tres años pero que ha sufrido algunos retrasos en su lanzamiento. Ahora, Capcom ha mostrado un nuevo tráiler y gameplay con imágenes del videojuego de acción y ciencia ficción en el que conviven androides y una niña como protagonista. De este tampoco se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

También se ha compartido un nuevo tráiler de Resident Evil 4 VR, en el que la desarrolladora ha mostrado imágenes del videojuego que podrá jugarse en PlayStation VR2 en una nueva experiencia inmersiva de la aventura de terror, tal y como se adelantó en PlayStation Showcase 2023.

Otro de los anuncios ha sido Ghost Trick: Phantom Detective, que los jugadores podrán disfrutar desde el próximo 30 de junio. Se trata de una remasterización del juego original de misterio de Nintendo DS que, ahora, se podrá jugar en todas las plataformas. Así, los usuarios podrán resolver crímenes con mecánicas de retroceso en el tiempo y mediante el descubrimiento de distintos objetos.

Ghost Trick: Phantom Detective se lanza este 30 de junio. / Capcom

Por otra parte, Capcom también ha compartido novedades de la saga Ace Attorney: Apollo Justice Trilogy. Tal y como ha anunciado, se trata de una trilogía que recoge la cuarta, quinta y sexta entrega, en las que se cuenta la historia de Apollo Justice.

Estas entregas -Ace Attorney, Dual Destinies y Spirit of Justice- llegarán a principios de 2024 y se podrán jugar en Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, entre sus idiomas disponibles no se encontrará el español.

Otro de los lanzamientos que más ha destacado ha sido Exoprimal, que llegará el próximo 14 de julio. Se trata de un título que se adentra en un mundo de acción y dinosaurios contra los que se podrá luchar con un modo cooperativo de hasta cinco jugadores.

En la historia, los jugadores encarnarán al protagonista llamado Ace, quien se traslada al año 2040 y debe explorar varios mapas de supervivencia luchando contra dinosaurios. Así, Exoprimal estará disponible para las plataformas PS5, Xbox Series X y PC.

Durante el evento no ha podido faltar Street Fighter 6. Capcom ha desvelado novedades sobre este capítulo del conocido juego de lucha que contará con nuevos personajes a lo largo del año. En este sentido, la compañía ha indicado que A.K.I llegará en otoño de este año y Rashid en verano. Igualmente, también se incluirán en el juego los personajes Ed (en invierno de 2024) y Akuma (en primavera del mismo año).

Ryu y Ken. | (Foto: Capcom)

Finalmente, Capcom Showcase ha cerrado el evento con Drangons Dogma 2. Se trata de un juego RPG de acción en el que también se podrá jugar con hasta cuatro personajes en modo multijugador. En esta segunda entrega del título, el mapa tendrá un tamaño cuatro veces mayor que el primer Dragons Dogma y también se han incluido mejoras en los gráficos. No obstante, la compañía no ha detallado una fecha de lanzamiento.