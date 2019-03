Captain Marvel | ¿En qué videojuegos ha aparecido la poderosa heroína de Marvel?

Captain Marvel, la heroína más poderosa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), estrenó una película el pasado jueves 7 de marzo en el Perú y el viernes 8 a nivel mundial. Captain Marvel, o también Carol Danvers (su verdadero nombre), por si no lo sabían, ha aparecido en diversos videojuegos de la empresa Marvel Studios desde hace 13 años.

A raíz de su estreno mundial, te presentamos los videojuegos en los que estuvo presente la heroína:

▶︎ Marvel Ultimate Alliance (2006)

Un videojuego RPG de acción que reúne a 140 personajes de los cómics de Marvel. Aquí no iba a faltar Captain Marvel, una de las heroínas más importantes del videojuego. El título fue desarrollado por Raven Software y se lanzó en 2006 para Xbox, Xbox 360, Play Station 2, Play Station Portable (PSP), Play Station 3 (esta versión fue lanzada en 2007), PC, Game Boy Advance y Nintendo Wii.

Aquí la foto de Captain Marvel con su clásico traje negro con amarillo y sus antifaces:

Marvel Ultimate Alliance salió en 2006. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel Trading Card Game (2007)

Un año después de Marvel Ultimate Alliance, en 2007, la empresa japonesa Konami presentó un videojuego de cartas de Marvel. Este juego de estrategia incluía a otros conocidos personajes como Wolverine o Spider-man.

Así es Marvel Trading Card Game de Konami:

Marvel Trading Card Game se lanzó en 2007 por Konami. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel Ultimate Alliance 2 (2009)

Luego del éxito de la primera parte, Marvel Studios junto Vicarious Visions desarrollaron la continuación. Esta vez, las versiones para Xbox y Game Boy Advance no fueron creadas, pero sí la versión para Nintendo DS. El sistema del videojuego se mantuvo como RPG de acción y la historia se basa en la novela gráfica de Civil War y Secret War.

Captain Marvel continúa con su traje negro con amarillo y un antifaz:

Marvel Ultimate Alliance salió en 2009. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel Super Hero Squad Online (2011)

La popular serie de televisión Marvel Escuadrón de Super Héroes (o Marvel Super Hero Squad) tuvo su videojuego en 2011 que fue creado por Gazillion Entertainment y también integró a Captain Marvel en sus filas. Este título fue un juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) con un diseño 3D caricaturesco, muy similar a la animación de la serie televisada. Está disponible para Mac y PC.

Captain Marvel se encuentra encima de Iron Man:

▶︎ Marvel Super Hero Squad Online se estrenó a nivel mundial en 2011. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (2011)

Uno de los títulos más completos en el género de lucha por equipo lamentablemente no incluye a Captain Marvel como un personaje jugable. Sin embargo, en el modo Héroes o Heraldos aparece la heroína Carol Davers como carta de habilidad. El videojuego fue lanzado en 2011 para Play Station 3, Play Station 4, Play Station Vita, Xbox 360, Xbox One y PC.

Así se ve Captain Marvel en Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 salió en 2011. (Difusión) Agencias

▶︎ Marvel: Avengers Alliance (2012)

Durante el éxito de videojuegos en Facebook en 2012, Marvel Studios y Disney Interactive lanzaron Marvel: Avengers Alliance. El videojuego fue creado por Playdom y años después se adaptó para dispositivos móviles. Captain Marvel también aparece en el juego.

Esta es su interfaz:

Captain Marvel (a la derecha) en Marvel Avengers Alliance. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel Puzzle Quest (2012)

El videojuego de puzzles de Marvel apareció como un título gratuito para computadoras y móviles. Tenía microtransacciones y un modo historia. Asimismo, Marvel Puzzle Quest tuvo un modo multijugador en que los jugadores se enfrentaban por conseguir la mayor cantidad de puntos. Años después, llegó a las tiendas virtuales de Play Station y Xbox. Carol Danvers también estuvo dentro de la lista de personajes del título de puzzles.

Te mostramos cómo era el juego:

Marvel Puzzle Quest salió en 2012. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel Contest of Champions (2014)

Un título de lucha con más de 100 personajes de las franquicias de Marvel no dejó fuera a Captain Marvel. Este videojuego fue lanzado para iOS y Android en 2014 por Kabam y hasta el día de hoy actualiza el juego.

Te dejamos su foto:

Marvel Contest of Champions salió en 2014 y es un título de lucha para móviles. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ LEGO Marvel's Avengers (2016)

Luego del éxito comercial de las películas de Los Vengadores: Era de Ultrón, Iron Man 3, Capitán América: El soldado de invierno, Thor: Un mundo oscuro, Marvel y Lego lanzaron juntos este videojuego de acción y aventura para las consolas de Xbox One, Play Station 4, PC y Mac. El título dispone de más de 200 personajes jugables para seguir la historia principal, dentro de ellos se encuentra Carol Danvers.

LEGO Marvel's Avengers salió en 2016. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel vs. Capcom: Infinite (2017)

Luego del éxito comercial y de crítica de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, el último juego de la saga de Capcom no llenó las expectativas del público ni de la crítica. El título fue lanzado en 2017 y se encuentra disponible para Xbox One, Play Station 4 y PC.

Además, se consideró como un retroceso en temas de jugabilidad y gráficos para el juego. No obstante, Captain Marvel se convierte en un personaje jugable.

Te mostramos una imagen promocional del videojuego:

Marvel vs. Capcom: Infinite se estrenó para Play Station 4, Xbox One y PC en 2017. (Difusión) Agencias

▶︎ Pinball FX3 (2017)

La versión de 2017 de Pinball FX3, de la desarrolladora Zen Studios, también ha incluido a Captain Marvel. ¿Cómo? Gracias a una mesa para el videojuego con el tema de Captain Marvel. Para el videojuego, la mesa se llama Marvel's Women of Power.

Te dejamos la foto del curioso cross-over:

Pinball FX3 salió en 2017. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel End Time Arena (2018)

Marvel Studios también tiene un videojuego Multiplay online battle arena (MOBA). En 2018, Smilegate Entertainment publicó este título basado en el mundo de superhéroes de Marvel como exclusivo de PC.

Te mostramos cómo es:

Marvel End Time Arena salió en 2018 y es un MOBA. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Marvel Battle Lines (2018)

Otro título de cartas de Marvel. Nexo, la empresa desarrolladora de videojuegos para móviles, lanzó a nivel mundial en 2018 Marvel Battle Lines. Este es gratuito y está disponible para su descarga en iOS y Android. El juego te permite coleccionar a más de 100 personajes de las sagas de Marvel como Guardianes de la Galaxia o Los Vengadores.

Marvel Battle Lines salió en 2018. (Difusión) Agencias

▶︎ Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (2019)

Luego de una década sin una continuación, Marvel Ultimate Alliance trae su tercera parte. El videojuego RPG de acción llega como exclusivo de Nintendo Switch en 2019. Todavía no se confirma su fecha de lanzamiento exacta pero por los tráileres se sabe que llegará en invierno y Captain Marvel estará en la lista principal de personajes.

Te dejamos una foto y el tráiler:

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order será un exclusivo de Nintendo Switch. (Captura de pantalla) (Difusión) Agencias

DATO:

El próximo videojuego en el que aparecerá Captain Marvel es Marvel Ultimate Alliance 3. Un exclusivo de la consola Nintendo Switch que estrenará en invierno de 2019.

