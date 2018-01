CES 2018 es el paraíso para 'gamers' por estos productos

La convención de tecnología más grande del mundo abrió el martes, termina mañana y además de las novedades en televisores, teléfonos, asistentes digitales, autos autónomos y robots tuvo también decenas de anuncios para el mercado gamer. Nuevas maneras de controlar los videojuegos, alternativas para terminar con los cables, monitores de altísima resolución y gran tamaño como nuevos cascos de realidad virtual, entre otras cosas.

3D Rudder



Uno de los productos más divertidos que pudimos probar en la feria fue sin dudas el 3D Rudder. Para utilizarlo con HTC Vive o cascos de realidad virtual , agrega la posibilidad de comandar naves, personajes, tablas o autos con los pies. Con forma de círculo que se balancea sobre su centro, apoyamos ambos pies dentro y cuando ejercemos peso sobre alguno de los costados o al inclinarnos para adelante o atrás, los comandos del juego reaccionan con movimientos precisos y totalmente controlables. Es como manejar una tabla de snowboard, pero sin levantarnos de la silla. También se puede utilizar como volante de avión, para ir para abajo, arriba y los costados, o simplemente para que nuestro personaje camine para adelante inclinándose o para espiar por detrás de una pared, volanteando los pies hacia el costado. Se puede ordenar ya en los EE.UU. alrededor de los 100 dólares.

Xenoma



La marca japonesa Xenoma presentó otra nueva manera de controlar a los personajes de los videojuegos. En este caso, es con una remera repleta de sensores que se comunica vía bluetooth con el juego y manda la señal de los movimientos que realizamos con el torso y los brazos. Si queremos que nuestro personaje corra, vamos a tener que mover los brazos como si lo estuviéramos haciendo en la vida real. Si bien no tiene la precisión de un joystick y un teclado, su costado innovador puede abrir la puerta a nuevas ideas y cambiar los videojuegos para siempre.

Un visitante de la feria prueba la remera con sensores de Xenoma. (Foto: AP) Un visitante de la feria prueba la remera con sensores de Xenoma. (Foto: AP) AP

Razer Mamba + Firefly Hyperflux



Si bien existen muchos mouses inalámbricos en el mercado, el Mamba Hyperflux da un salto en innovación. Este periférico gamer súper liviano no posee batería, y usa la energía que le emite su propio mousepad: no hay que recargarlo nunca. Además, posee un sistema de luces RGB que se pueden vincular con la PC, la laptop y otros accesorios.

El ratón Razer Mamba con su gamepad de carga inalámbrica. (Foto: GDA) El ratón Razer Mamba con su gamepad de carga inalámbrica. (Foto: GDA) GDA

Project Linda



Otro sorprendente anuncio de Razer fue su accesorio para el ya presentado celular gamer Razer Phone, llamado Project Linda. En este caso, es una laptop que toma su poder del teléfono, integrándolo en su carcasa para usarlo como trackpad. Esto hace que la notebook use el sistema operativo y la potencia del teléfono (no tiene procesador propio; es un teclado y una pantalla nada más), y sumando la ventaja de tener dos pantallas (la principal de 13 pulgadas y la del smartphone) y un extra de batería para extender las horas de juego.

Logitech G PowerPlay



Otro de los productos notables de la CES 2018 es el Logitech G PowerPlay. Por resonancia electromagnética y con una tecnología similar a la mencionada en el Mamba, carga los ratones sin usar cables, pero en este caso es para varios de los últimos modelos de Logitech ya en el mercado. Lo que hace es utilizar el espacio para las fichas de peso agregado y convertirlo en una batería que se carga por inducción con el mousepad PowerPlay. Así, se eliminan los cables desde el mouse y la necesidad de cargarlos por separado.

Monitores 4K y 5K



De 34 pulgadas, el nuevo monitor ultra ancho de LG con aspecto 21:9 de la marca coreana posee una resolución 5K otorgándole definición y colores sin precedentes en el mundo gamer. El 34WK95U soporta HDR600, Thunderbolt 3 y posee tecnología NanoIPS y G-Sync de alta velocidad.

El monitor LG 34WK95U: 34 pulgadas y resolución 5K. (Foto: GDA) El monitor LG 34WK95U: 34 pulgadas y resolución 5K. (Foto: GDA) GDA

Además, en las 32 pulgadas, se presentó el LG 32UK950 con resolución 4K con soporte también para HDR600 y Thunderbolt 3 subiendo la vara de los monitores para los gamers exigentes.

Por su parte, Nvidia optó por el gran tamaño y en su conferencia anunció que promoverá la creación de monitores de 65 pulgadas, con resolución 4K a 120 Hz, que serán fabricados por Asus, Acer y HP, un tipo de monitor que denomina BFGD (pantalla para juegos de gran formato, jugando con BFG, un arma que apareció por primera vez en Doom).

Cómo podría ser un monitor de 65 pulgadas para videojuegos, según Nvidia. (Foto: GDA) Cómo podría ser un monitor de 65 pulgadas para videojuegos, según Nvidia. (Foto: GDA) GDA

Corsair K63 Wireless



El nuevo teclado mecánico RGB de Corsair no tiene cables y permite sesiones de juego de hasta 75 horas sin tener que recargarlo. Además, se puede usar via Bluetooth de bajo consumo, conexión Wi-Fi 2,4hz o bien el tradicional cable usb. También junto al teclado, anunció el Gaming Lapboard, que integra en un mismo bloque tanto el teclado como el mousepad, con bordes y la parte inferior de memory foam para poder utilizarlo en cualquier lugar y no sobre una mesa.

Un teclado inalámbrico Corsair K63. (Foto: GDA) Un teclado inalámbrico Corsair K63. (Foto: GDA) GDA

HTC Vive Pro



HTC renovó su casco de realidad virtual. Si bien ya era uno de los mejores en el mercado, la versión Pro mejora varios de los puntos que se le criticaron al anterior como su incomodidad y los agarres. Ahora, posee un nuevo balance de peso en su construcción y un nuevo agarre en la parte trasera. Si de hardware hablamos, los nuevos Vive tienen dos pantallas OLED de 2880 x 1600, 615 píxeles por pulgada con un 78% de aumento de la versión anterior. Y suma una alternativa clave: conectividad inalámbrica con la computadora para eliminar el cable que servía de cordón umbilical.

HTC Vive Pro, el nuevo anteojo de realidad virtual de HTC. (Foto: GDA) HTC Vive Pro, el nuevo anteojo de realidad virtual de HTC. (Foto: GDA) GDA

(Fuente: La Nación / GDA)

