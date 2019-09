Chernobylite | Así es el videojuego de supervivencia y horror que recrea la planta nuclear de Chernobyl

Explorar la planta nuclear de Chernobyl de manera segura, sin riesgos y desde tu propia casa será una realidad. Ello gracias a Chernobylite, un videojuego de supervivencia y horror que se lanzará a fines de año para la plataforma PC a través de Steam.

El juego cuenta con una dosis de ciencia ficción y está siendo desarrollado por el estudio The Farm 51, responsable de World War 3, Chernobyl VR Project, Get Even, entre otros.

A continuación, el tráiler de historia de Chernobylite:

The Farm 51 recaudó dinero para Chernobylite a través de Kickstarter, una conocida página web que permite a usuarios patrocinar diferentes tipos de proyectos. El videojuego consiguió en un mes US$206.671 en total, el doble de lo esperado.

Asimismo, según sus creadores, para la ambientación del juego se escaneó parte de la "Zona de Exclusión", espacio de 30 km que rodea la planta Chernobyl, lugar en el que se dieron los recordados accidentes en 1986.

"Estamos viajando a la Zona de Exclusión de Chernobyl para reunir materiales y referencias, tomar miles de fotos y escanear el área con drones. Todo esto para proporcionar la versión más precisa de la Zona", se lee en la página web del videojuego.

Principales características de Chernobylite

En primer lugar, el videojuego pertenecerá al género de "survival horror" (horror de supervivencia, en español). Por lo que se intuye que el personaje principal estará en busca de mantenerse con vida. A su vez, se asegura que el juego tendrá elementos de ciencia ficción como enemigos o criaturas.

Además, en la web se hace hincapié que Chernobylite contará con libre exploración en la "Zona de Exclusión" y que los usuarios podrán encontrarse con otros para "competir o colaborar".

Chernobylite es un videojuego de supervivencia y horror. Se estrenará a fin de año para PC. (Difusión) Agencias

Sobre la historia, Chernobylite tendrá una narrativa no-lineal de ciencia ficción (con elementos que no serán fieles a la historia real, claramente).

Aquí el gameplay mostrado en la Gamescom 2019:

DATO:

Chernobylite se estrenará a finales de 2019 (sin fecha exacta) para PC a través de Steam.