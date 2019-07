Los cinco videojuegos más esperados del mes de julio | VIDEOS

Un nuevo mes significa un catálogo de videojuegos renovados. Tras los lanzamientos de Super Mario Maker 2 o Crash Team Racing: Nitro-Fueled, el sétimo mes del año promete horas de diversión con títulos muy esperados por la comunidad, tales son los casos de Fire Emblem: Three Houses o Stranger Things 3: The Game.

En esta lista podrás encontrar los videojuegos más destacados del mes de julio que estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia o PC. Como también información sobre su precio y otros datos.

Aprovecha las vacaciones de medio año y la 'grati' en jugar los cinco títulos más esperados del mes de julio:

Los videojuegos más destacados del mes de julio

► Stranger Things 3: The Game



Fecha de lanzamiento: 4 de julio

Género: Arcade

Precio: US$ 19,99 en la eShop de Nintendo

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Restricción de edad: +13 años

La popular serie de Netflix, Stranger Things, tendrá su propio videojuego. Este llevará por título Stranger Things 3: The Game y pertenecerá al género Arcade. Asimismo, el título fue desarrollado por el equipo de BonusXP, el mismo que se encargó del juego para móviles de la misma franquicia.

Su fecha de lanzamiento mundial en las consolas de última generación está previsto para el 4 de julio, día que coincide con el estreno de la tercera temporada de Stranger Things en Netflix.

Sobre el videojuego, este tendrá un diseño 16-bit con estilo retro que brindará más detalles de la tercera temporada de la serie, como también de diferentes arcos (temporada 1 o 2). En ST 3: The Game, podremos controlar hasta 12 personas diferentes de la serie con los que tendremos que resolver puzzles y vencer enemigos.

► Etherborn

Fecha de lanzamiento: 18 de julio

Género: Exploración y puzzles

Precio: US$ 16,99 en la eShop de Nintendo

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4

Restricción de edad: Sin límite de edad

El videojuego Etherborn es una obra del estudio independiente español de Altered Matter. El título pertenece al género de puzzles y ha conseguido diversos premios gracias al arte del juego o su diseño creativo. Asimismo, el videojuego estará disponible en las consolas de última generación y PC; en español, inglés, francés y otros idiomas.

A su vez, dentro de Etherborn, seremos un cuerpo sin alma que deberá buscar la razón de su existencia, como también encontrar la voz misteriosa que nos está llamando. Para conseguirlo, numerosos puzzles que rompen las leyes de la física tendrán que ser superados.



► Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Fecha de lanzamiento: 19 de julio

Género: Acción/Rol

Precio: US$ 59,99 en la eShop de Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch

Restricción de edad: +13 años

La franquicia Marvel Ultimate Alliance contará con una nueva entrega cerca de 10 años después. Esta llevará por título Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order y será un exclusivo de la consola híbrida de Nintendo Switch.

El título ha sido desarrollado por los estudios japoneses de KOEI TECMO y Team Ninja. El último es recordado por crear la saga Ninja Gaiden, Dead or Alive o Nioh.

Además, en el videojuego tendremos que reclutar héroes de distintas sagas como Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia, los X-Men, entre otros. Todo para hacerle frente al poderoso Thanos, personaje líder de The Black Order y enemigo principal del juego.

Recordemos que Marvel Ultimate Alliance 3: Black Order contará con un modo cooperativo local y online, lo que nos permitirá jugar con nuestros amigos o familiares.



► Fire Emblem: Three Houses

Fecha de lanzamiento: 26 de julio

Género: Rol japonés (JRPG)

Precio: US$ 59,99 en la eShop de Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch

Restricción de edad: +13 años

La franquicia Fire Emblem tendrá un nuevo capítulo. Después de diversos spin-off, el equipo de Nintendo y el estudio de Intelligent Systems volverán con Fire Emblem: Three Houses, un exclusivo de la Switch. Además, después de 10 años, la saga Fire Emblem vuelve a estar disponible en una consola de sobremesa, siendo la última Fire Emblem: Radiant Dawn para Nintendo Wii en 2007.

El título pertenece al género JRPG (juegos de rol japonés) y tendrá elementos de estrategia (sistema de combate por turnos) y aventura. Asimismo, contará con un diseño completamente en 3D gracias a la tecnología del Nintendo Switch.

Sobre Fire Emblem: Three Houses, el videojuego volverá a presentar una historia de guerra entre reinos, pero con nuevos agregados como los dragones o dioses. Los protagonistas del título serán los recordados Byleth, Dimitri, Claude y Edelgard.

► Wolfenstein: Youngblood

Fecha de lanzamiento: 26 de julio

Género: Juego de disparos

Precio: S/. 94,00 en la plataforma de Steam o US$ 29,99 en PlayStation Store o eShop de Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch, Stadia, PlayStation 4, Xbox One y PC

Restricción de edad: +18 años

Uno de los videojuegos de disparos más esperados del mes de julio. La popular franquicia que asombró al mundo con la idea del ¿Qué hubiera pasado si los nazis ganaban la guerra? regresará. Su título es Wolfenstein: Youngblood y fue desarrollado por Bethesda, responsables de la saga Fallout o Skyrim.

El videojuego saldrá a la venta con un precio de S/. 94,00 en Steam o US$ 29,99 en la PSN, eShop o Microsoft Store. Sin embargo, este precio solo es para la edición básica, la cual es digital. En el caso de que se desee la versión física, se tendrá que optar por la edición Deluxe.

Sobre el juego en sí, en el tráiler mostrado en el último E3 2019 nos muestran a los protagonistas del juego: Soph y Jess Blazkowicz, hijas de B. J. Blazkowicz. Ambas tienen la misión de rescatar a su padre (personaje principal de las anteriores entregas de Wolfenstein), quien está confinado bajo el poder de los nazis en algún lugar de París.

►Bonus

En julio no solo nos encontraremos con los videojuegos mencionados, sino que también llegarán expansiones a través de contenido descargable (DLC) para títulos como Final Fantasy XIV o Attack on Titan 2.

Para el primero, Final Fantasy XIV: Shadowbringers es una expansión del videojuego de rol multijugador lanzado en 2010 y es la tercera que se lanza en la historia del título. Entre sus novedades, se encuentra el incremento del nivel de experiencia límite, ahora será hasta el número 80. Además, habrá contenido jugable renovado, más clases de personajes y nueva historia.

Fecha de lanzamiento: 2 de julio.

Para el segundo, el videojuego basado en la popular serie Attack on Titan (o Shingeki No Kyojin) recibirá su expansión Attack on Titan 2: Final Battle, la cual contará todos los hechos sucedidos en la tercera temporada del anime japonés protagonizado por Eren Jaeger, Armin Arlet y Mikasa Ackerman. A su vez, se confirmó que el juego tendrá 40 personajes jugables en total.

Fecha de lanzamiento: 5 de julio.

Y tú, ¿ qué juego comprarás este mes?

