Instinct Gaming gana el Torneo #4 y asegura su pasé a la final presencial del Claro Guardians League

Instinct Gaming es el ganador del Torneo #4 del Claro Guardian League, la competencia eSports de League of Legends más importante del Perú, luego de derrotar al equipo Spectacled Bears por 3 partidas a 0. Los chicos del 'instinto' fueron claramente superiores en todo el juego pese a que sus rivales dieron lo mejor de sí. Hasta ahora, los comandados por 'Kouke' han ganado todos los torneos realizados.

Instinct Gaming llegó como favorito luego de haber derrotado en semifinales a R-born Sports, rival al que enfrentaron en las tres finales de los torneos anteriores, y a quienes terminaron derrotando en todas ellas. Spectacled Bears, por otro lado, logró meterse por primera vez a una final luego de vencer con facilidad a SalamiSports.

El máximo competitivo peruano de League of Legends, consta de 5 torneos puntuados, que darán pase a una gran final a realizarse en agosto próximo. A medida que avancen dichos torneos, los puntos en disputa serán mayores. Si quieres inscribirte, CLIC AQUÍ.

Final del Torneo #4

Revive el enfrentamiento entre Instinct Gaming y Spectacled Bears aquí:



Resumen de la final | Claro Guardians League

En la primera partida, Spectacled Bears arrancó con determinación demostrando que no tenía miedo de atacar a sus experimentados rivales. Sin embargo, el título de campeón se hizo respetar, Instinct Gaming jugó con sobriedad y pudo dominar la totalidad del encuentro logrando 23 asesinatos frente a los 3 de sus enemigos. El mejor jugador (MVP) en esta oportunidad fue 'Kouke', quien hizo un total de 6 asesinatos, murió una única vez y tuvo 10 asistencias.

Spectacled Bears obtuvo la “primera sangre” de la segunda partida, sin embargo, no volvió a sorprender, por el contrario, solo pudo dedicarse a alargar su derrota anunciada. Los chicos del ‘instinto’ controlaron el total del juego, ganando finalmente por 18 a 5. En este segundo juego, el jugador que resaltó volvió a ser 'Kouke' al obtener una calificación de 6 asesinatos, 1 muerte y 8 asistencias.

La tercera y última partida de la final volvió a demostrar por qué Instinct Gaming ha ganado todos los torneos del Claro Guardians League. Fue una victoria arrasadora con 20 asesinatos a 7. El equipo de Spectacled Bears no volvió a tener el nivel que mostró en la primera partida y poco pudo hacer frente a su escuadra enemiga que se quedó con el primer puesto del Torneo #4. Esta vez el MVP fue 'Piqueos', que hizo 12 eliminaciones, murió una vez y tuvo 2 asistencias.



Semifinales del Torneo #4 | Claro Guardians League

Mira la partida completa aquí:

Resumen de las semifinales | Claro Guardians League

► Instinct Gaming, el candidato

Instinct Gaming derrotó con soltura a R-eborn Sports y se convirtió en el primer finalista. La semifinal (con sabor a final) tuvo un resultado total de 2 a 0 a favor de la escuadra del 'instinto'. R-eborn no pudo hacerle frente a 'Kouke', 'Piqueos' y compañía.

En el round inicial, Instinct no tuvo problemas en posicionarse a lo largo de toda la partida. Además, los integrantes de 'R-eborn' como 'FraGiovaN' o 'Khael' fueron borrados del mapa. Finalmente, el match quedó con 9 a 1 y duró solo 22 minutos. El mejor de la partida (MVP) fue 'Kouke' que obtuvo 4 asesinatos, 0 muertes y 2 asistencias.

Luego, en la segunda partida, cuando se esperaba un "todo o nada" por parte de R-eborn Sports, estos no tomaron las mejores decisiones acerca de los 'drafts' (elección de héroes) y no pudieron superar a Instinct en diversos momentos del juego. En la segunda partida, el MVP fue el boliviano Master Jos, jugador que alcanzó unas cifras de 3 kills, 0 muertes y 6 asistencias.



►Spectacled Bears quiere dar el 'batacazo'

El segundo finalista fue Spectacled Bears. El equipo derrotó con gran diferencia a SalamiSports por 2 a 0.

En la primera partida, la cual duró 30 minutos, estuvo llena de 'kills' por parte de ambas escuadras, el resultado final quedó en 27 a 15. Los dos equipos cometieron errores en coordinación a lo largo de la partida, aunque más por parte de SalamiSports. El mejor de la partida fue 'Keixt', de Spectacled Bears, quien tuvo 8 asesinatos, 3 muertes y 12 asistencias.

Luego, en la segunda partida, 'Los osos de anteojos' vencieron SalamiSports, aunque el equipo ofreció una mejor performance que en la anterior partida. Con un inicio lento, Spectacled Bears fue armando su victoria paso a paso a pesar de cometer errores de posicionamiento en las team fights, lo que le costó extender la duración hasta los 45 minutos. El 'match' quedó en 41 a 27, mientras que el MVP fue 'SB Dishake', quien consiguió unos números de 2 'kills', 4 muertes y 33 asistencias.



Sobre el Claro Guardians League

El Claro Guardians League es el Circuito Nacional de League of Legend en Perú y repartirá más de US$ 8.000 en premios entre los finalistas. A su vez, el equipo campeón obtendrá un boleto para representar al Perú en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, la mayor competencia del juego en nuestra región.



Este es un certamen de deportes electrónicos (eSports) organizado por Riot Games (creadores del popular videojuego), el grupo El Comercio, Claro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

A continuación, toda la información sobre el Claro Guardians League.

► Inscripciones gratuitas

Las inscripciones para el Claro Guardians League están abiertas y son totalmente gratuitas. Según la web de la competición, "cualquier jugador puede acceder a los torneos, no solo para hacerse con importantes recompensas, sino por emprender su camino hacia lo más alto de la competición latinoamericana de LoL".



Aquí los requisitos para poder participar:

Contar con una cuenta de ArenaGG para las inscripciones.

Tener más de 17 años antes del 1 de noviembre de 2019.

Como mínimo 3 miembros del equipo deben ser de nacionalidad peruana y deben residir en el país.

En el caso de que seas un jugador extranjero, solo puede haber un máximo de 2 por equipo y tienen que residir en Latinoamérica.

Todas las cuentas de juego deberán ser del servidor de LAS.

Para inscribirte, CLIC AQUÍ.

► ¿Dónde puedo ver el Claro Guardians League?

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) transmitirá las finales y semifinales de cada torneo en sus cuentas de Twitch y Youtube. En la sección de eSports del diario El Comercio también podrás encontrar mucha información sobre los duelos.

DATO

- League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial. En 2018, Riot Games repartió en su mayor competencia mundial (World's 2018) un total de US$ 6’450.000 entre los participantes.

