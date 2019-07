Claro Guardians League | Sigue EN VIVO las semifinales del Torneo #4

El Claro Guardians League, el certamen eSport más importante del juego League of Legends (LoL) en el Perú, está en su recta final. Las semifinales del Torneo #4 inician mañana jueves 18 de julio y los equipos de R-eborn Sport, Instinct Gaming, Spectacled Bears y SalamiSports serán los protagonistas.

El máximo competitivo peruano de League of Legends, consta de 5 torneos puntuados, que darán pase a una gran final a realizarse en agosto próximo. A medida que avancen dichos torneos, los puntos en disputa serán mayores. Si quieres inscribirte, CLIC AQUÍ.

Claro Guardians League | Semifinales del Torneo #4 EN VIVO

La primera llave de las semifinales es entre Instinct Gaming y R-eborn Sports, la cual comenzará el día de mañana a partir de las 7:00 p.m. (hora Perú). Luego, se viene la partida entre Spectacled Bears y SalamiSports.

► Así llegan los equipos a las semifinales del Torneo #4 del Claro Guardians League

Mañana jueves 18 empiezan las semifinales del Torneo #4 con el enfrentamiento entre R-eborn Sports e Instinct Gaming desde las 7:00 p.m. (hora Perú). Cabe destacar que este enfrentamiento fue también la final del Torneo #1, #2 y #3, el equipo del 'Instinto' siempre ganó, por lo que llega con ligera ventaja emocional. Además, el equipo de 'Kouke' está invicto en el Torneo #4,

Por el otro lado, R-eborn Sports llega tras vencer con los justo a Low Pressur3 por 2 a 1 en cuartos de final. Luego del parejo resultado, los liderados por 'FraGiovaN' y 'Khael' buscarán venganza ante Instinct Gaming, escuadra a la que no han podido vencer en tres finales diferentes.

Finalmente, Spectacled Bears y SalamiSports cierran la jornada. La escuadra de 'Los osos con anteojos' se encuentra en quinto lugar en la tabla de clasificación y busca llevarse el Torneo #4 para asegurar su presencia en las finales del Claro Guardians League. La escuadra de Spectacled Bears tiene la oportunidad de superar en la tabla a R-erbon Sports, Flash Doves y Low Pressur3, segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Por otra parte, SalamiSports llega por primera vez a la instancia de semifinal, pero en caso de que triunfen en el Torneo #4, podrán trepar hasta los primeros puestos. Es importante recalcar que el equipo de SalamiSports recién participó desde el Torneo #3, aunque cuenta con una gran chance de dar el 'batacazo'.

Sobre el Claro Guardians League

El Claro Guardians League es el Circuito Nacional de League of Legend en Perú y repartirá más de US$ 8.000 en premios entre los finalistas. A su vez, el equipo campeón obtendrá un boleto para representar al Perú en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, la mayor competencia del juego en nuestra región.



Este es un certamen de deportes electrónicos (eSports) organizado por Riot Games (creadores del popular videojuego), el grupo El Comercio, Claro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

A continuación, toda la información sobre el Claro Guardians League.

► Inscripciones gratuitas

Las inscripciones para el Claro Guardians League están abiertas y son totalmente gratuitas. Según la web de la competición, "cualquier jugador puede acceder a los torneos, no solo para hacerse con importantes recompensas, sino por emprender su camino hacia lo más alto de la competición latinoamericana de LoL".



Aquí los requisitos para poder participar:

Contar con una cuenta de ArenaGG para las inscripciones.

Tener más de 17 años antes del 1 de noviembre de 2019.

Como mínimo 3 miembros del equipo deben ser de nacionalidad peruana y deben residir en el país.

En el caso de que seas un jugador extranjero, solo puede haber un máximo de 2 por equipo y tienen que residir en Latinoamérica.

Todas las cuentas de juego deberán ser del servidor de LAS.

Para inscribirte, CLIC AQUÍ.

► ¿Dónde puedo ver el Claro Guardians League?

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) transmitirá las finales y semifinales de cada torneo en sus cuentas de Twitch y Youtube. En la sección de eSports del diario El Comercio también podrás encontrar mucha información sobre los duelos.

DATO

- League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial. En 2018, Riot Games repartió en su mayor competencia mundial (World's 2018) un total de US$ 6’450.000 entre los participantes.

