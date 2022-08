Compay of Heroes 3 es un videojuego multijugador que pertenece al género de estrategia en tiempo real. Al igual que su entrega anterior, esta se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, en donde debemos elegir tropas militares para planear una estrategia de ataque y defensa. La historia dependerá de ti.

La primera entrega fue lanzada en el año 2006, la segunda en el 2013 y la tercera este 17 de noviembre (2022). Esto no quiere decir que la saga Company cuente únicamente con tres partes, pues entre cada ‘número’, se lanzaron versiones (en total, la saga tiene 11 entregas), tales como Company Of Heroes: Opposing Fronts, Company of Heroes: Tales of Valor, Company of Heroes 2 - Los Ejércitos del Frente Occidental, Company of Heroes 2: Ardennes Assault, Company of Heroes 2: The British Forces, etc.

Relic Entertainment es el desarrollador encargado de la saga de Company of Heroes. Además, como parte de su nuevo lanzamiento, el 12 de julio puso a disposición de todos sus usuarios una Misión Alfa, la cual está ambientada específicamente al Norte de África durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

Tuvimos la oportunidad de experimentar su nueva campaña y estas son nuestras conclusiones.

Uno de los episodios más tristes y malvados que ha tenido la humanidad es la Segunda Guerra Mundial. Esta época dura y fría ha sido elegida, nuevamente, como el lugar protagónico para ambientar la tercera entrega de la serie Company of Heroes.

Primeras impresiones de Company of Heroes 3

Al ingresar a esta campaña, elegimos el equipo africano, también conocidos como los Afrika Korps. Pero, antes de escogerlos, Company nos presentó una lista de elencos disponibles para este título: las clásicas fuerzas armadas de EE.UU, las fuerzas armadas alemanas nazis (la Wehrmacht) y las fuerzas británicas. Esta última, según recomendación del juego, es la más sencilla para quienes tiene poca o nula experiencia en las batallas, pues es un ejército fácil de manejar y dominar.

Este ejército es una de las principales novedades, ya que si bien las entregas anteriores de Company han sido ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, ninguna tropa africana había sido incluida.

Cada equipo tiene características particular que sacan ventaja frente a otros. (Foto: Company of Heroes)

Cada equipo tiene características fuertes. Por ejemplo, la milicia de Estados Unidos tienen un estilo feroz, agresivo; mientras que el alemán es fuerte en su defensa. Toda esta información se detalló en la campaña, la cual facilita a quienes carecen de experiencia en la saga de Company of Heroes.

En el tráiler oficial pudimos observar que la protagonista es una mujer lugareña de África, en la cual los Afrika Korps destruyen su hogar de manera muy violenta. Pues esta mujer logra sobrevivir y prepara el ambiente para una de las misiones principales del juego. Esta, estamos seguros, se presentará en la campaña que vendrá junto con el lanzamiento oficial.

Los ambientes de este juego tienen lugar en sitios históricos de la Guerra, tales como El Alamein o Tobruk.

Nuevas mecánicas de juego

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la de ‘pausa táctica’, en la que posibilita detener el tiempo para planificar el encuentro y las órdenes de ataque. Esta función es nueva en esta saga de Company.

La 'pausa táctica' permite organizar y planear los ataques. (Foto: Company of Heroes)

La pausa permite que el juego te ofrezca una mejor experiencia, pues al tener más tiempo de planeamiento, permite que los movimientos de las tropas estén mejor organizadas y, hasta cierto punto, tengas una mejor puesta en escena durante la batalla.

El mapa también ha sido mejorado, pues ahora permite marcar diferentes rutas de ataque. Esto permite que puedas jugar varias veces la misma misión ya que tiene múltiples maneras de afrontar las batallas. Cada una con distintos resultados.

Con el lanzamiento de esta campaña, las expectativas se mantienen a tope. Si bien, no ha estado disponible la campaña completa, ha sido suficiente para ver las mejoras y la intención de Relic Entertainment demostrar una nueva perpectiva que, hasta el momento, no han abarcado otros títulos, pues África ha sido invisibilizada tanto en este rubro de ocio como en el de entrenimiento, tal como lo es el cine.

Company of Heroes 3 llegará para poner en tus manos el destino de la historia. Dependerá de ti si vas a cambiarla o repetirla.





Ya está disponible la preventa de este título. (Foto: Company of Heroes)

El lanzamiento oficial de este videojuego es el 17 de noviembre y será exclusivo para PC a través de Steam. Si deseas comprar la pre-venta de Company of Heroes 3, dale clic a este enlace.

Si quieres conocer más detalles sobre este título, ingresa a este enlace.