Vince Zampella, uno de los creadores “Call of Duty”, murió a los 55 años tras un accidente automovilístico. Es recordado por ser autor de uno de los videojuegos más famosos, y que se hizo popular en el mundo recreando diferentes escenarios de guerra.

Fue la empresa Electronic Arts (EA) quien dio a conocer el fallecimiento del diseñador de videojuegos, sin embargo no se conocía la causa de su deceso.

Hoy se difundió que Zampella falleció en un accidente ocurrido en una autopista del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, en Estados Unidos. Algunos videos mostrados en redes sociales detallan el fatal accidente.

Zampella conducía un Ferrari cuando sale a gran velocidad de un túnel, hasta estrellarse al iniciar una curva. Lo que indican algunos medios, citando a la Patrulla de Carreteras de California, es que el vehículo se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y terminó destrozado tras el impacto.

Por otro lado, el medio DW detalla que tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del vehículo, fallecieron a causa de sus lesiones. No se conoce el nombre de la otra víctima.

Dedicación a los videojuegos

La agencia AP recuerda los pasos de Zampella en la industria de los videojuegos. En el 2010 fundó Respawn Entertainment, una subsidiaria de EA, y también fue director ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward, el estudio responsable de la exitosa franquicia “Call of Duty”.

“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de juegos y la conexión entre jugadores durante generaciones”, escribió un portavoz de EA.

Call of Dutty se convirtió en una franquicia y ha vendido más de 500 millones de juegos en todo el mundo. La primera versión apareció en el 2003, con un juego que recreaba la Segunda Guerra Mundial.

Zampella no solo trabajó en Call of Dutty. También lideró la creación de juegos como Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor.