Conoce los cinco videojuegos más destacados que llegan en marzo | FOTOS | VIDEOS

Con el fin de febrero cerca y después de pasar horas jugando los éxitos de este mes como Jump Force o Apex Legends, marzo llega recargado con diversos videojuegos que prometen engancharnos con grandes historias. Desde las próximas semanas, títulos de aventura, de pelea, de disparos o remasterizaciones estarán disponibles para Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch o PC.

A continuación, te contamos los cinco títulos más destacados que serán lanzados en el mes de marzo.

► Dead or Alive 6

Fecha de lanzamiento: 1 de marzo

Plataformas: Play Station 4, Xbox One y PC

El sexto título de la saga de lucha vuelve después de 7 años. El videojuego de pelea en 3D, Dead or alive 6, ha sido desarrollado por Team Ninja y llegará a las tiendas el 1 de marzo. El encargado de distribuirlo será Koei Tecmo, responsable también de la saga Ninja Gaiden.

Este juego promete mejoras visuales y nuevas mecánicas de juego. Como la destrucción de objetos del escenario, interacción del público con los rivales, grandes explosiones o vehículos en movimiento.

La historia de Dead or Alive 6 nos ambienta luego de los eventos de Dead or Alive 5, la sucesora del clan Mugen Tenshin, Kasumi, abandona su aldea para vivir como ninja prófuga en las montañas.

Mientras sucede esto, Helena Douglas, la nueva presidenta del DOATEC (responsables de la creación del torneo Dead or Alive), está involucrada en la repentina aparición de un ser con poderes especiales que amenaza la Tierra con un plan siniestro.

Te mostramos cómo se ve Dead or Alive 6:

► Devil May Cry 5

Fecha de lanzamiento: 8 de marzo

Plataformas: Play Station 4, Xbox One y PC

Dante y Nero están de vuelta. Capcom, la empresa desarrolladora, después de 11 años de haber estrenado Devil May Cry 4, lanzará el quinto título de la saga a nivel mundial el 8 de marzo.

Devil May Cry 5 será un videojuego de acción y aventuras. Tendrá un sistema de ataque 'Hack and Slash', es decir, atacar y esquivar. El combate cuerpo a cuerpo a gran velocidad será una característica del Devil May Cry 5.

La historia de este videojuego se desarrolla varios años después del final de Devil May Cry 2. Dante y Nero serán más adultos y se encargarán de destruir un árbol demoniaco que, a través de sus ramas, crea hordas de enemigos. Este árbol se ha ubicado en la ciudad de Red Grave City.

Además, Nero perdió su brazo diabólico a manos de una misteriosa persona y buscará venganza con la ayuda de Dante. Quien le presenta a Nico, una ingeniera que le construye a Nero diversas prótesis robóticas para su brazo.

A la aventura de Dante y Nero se unirá V, un nuevo personaje que usará magia para invocar seres fantásticos para luchar.

Te dejamos el gameplay oficial del videojuego:

► Sekiro: Shadows Die Twice

Fecha de lanzamiento: 22 de marzo

Plataformas: Play Station 4, Xbox One y PC

El nuevo videojuego de la aclamada desarrolladora From Software se estrenará a nivel mundial el próximo 22 de marzo. Los creadores de la saga Dark Souls anunciaron Sekiro: Shadows Die Twice durante The Games Adwards de 2017 y será distribuido por Activision.

El título será un juego de acción y aventuras en tercera persona y estará ambientado en el Japón de la era Sengoku, a finales del siglo XVI. La jugabilidad de Sekiro ha sido renovada completamente respecto a los anteriores títulos de la saga Dark Souls. Asimismo, mantendrá elementos clásicos como la elevada dificultad.

Sekiro: Shadows Die Twice nos cuenta la historia de un ninja que fue dado por muerto después del secuestro de su maestro. Durante el ataque, un destacado samurai del clan Ashina cortó el brazo del ninja para vencerlo. Este, cuando despierta después de ser creído muerto, descubre que un Busshi (monje escultor) le había colocado un brazo prostético de reemplazo. Este Busshi lo llama Sekiro o "El lobo hambriento".

La misión de Sekiro es rescatar a su maestro. A lo largo del camino tendrá que aprender a usar su brazo prostético que le permite usar ganchos y otros artefactos.

Te mostramos el tráiler de la historia de Sekiro: Shadows Die Twice:

► Assassin's Creed III Remastered

Fecha de lanzamiento: 29 de marzo

Plataformas: Play Station 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch (a partir del 21 de mayo)

El tercer capítulo de la saga Assassin's Creed regresa remasterizado para la última generación de consolas. Ubisoft, empresa desarrolladora de la saga, lanzará este título a nivel mundial el 29 de marzo.

Assassin's Creed III Remastered nos ubica durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII. El personaje que usaremos será Connor, un asesino descendiente de la sangre templaria que creció en una aldea india.

Connor es un hombre que ve cómo su aldea y su bosque son incendiados por los templarios y jura eliminar a los responsables. Paulatinamente descubrirá su pasado templario y su futuro como miembro de la Orden de los asesinos.

Assassin's Creed III Remastered es la adaptación a la nueva generación de consolas del tercer capítulo de la saga de Ubisoft que salió a la venta en 2012. El título tendrá gráficos en 4K y las texturas tendrán mayor resolución. Asimismo, Ubisoft estrena un nuevo motor gráfico para este videojuego, el AnvilNext. Los desarrolladores han afirmado que las mecánicas serán mejoradas y que el videojuego llegará con todas las expansiones.

Te dejamos el tráiler comparativo del Assasin's Creed III Remastered:



► Yoshi's Crafted World

Fecha de lanzamiento: 29 de marzo

Plataformas: Nintendo Switch

El compañero de Mario Bros, Yoshi, tendrá una nueva aventura. Yoshi's Crafted World es el nuevo videojuego de Nintendo que saldrá a la venta el 29 de marzo.

El juego fue anunciado durante el evento de videojuegos E3 2017 y es una de las apuestas para 2019 de Nintendo.

Yoshi's Crafted World tendrá una vista lateral en 3D. La jugabilidad clásica de los juegos de la saga de Mario Bros estará presente en este título: saltar, correr, lanzar elementos. Yoshi, el carismático dinosaurio verde, gracias a su lengua, podrá comerse a los enemigos que se le crucen.

Yoshi's Crafted World nos ubica en una isla desconocida hecha de cartón, aquí tendremos que ayudar a Yoshi y sus amigos dinosaurios a encontrar unas gemas mágicas que tienen el poder de conceder cualquier deseo.

Los villanos principales de este juego serán Kamek y Baby Bowser, quiénes también se encuentran en búsqueda de las gemas mágicas.

Si estás más interesado te dejamos el gameplay del videojuego:

