Los 43 videojuegos más prometedores de 2019

El año 2018 va llegando a su fin. En estos casi doce meses hemos disfrutado de títulos importantes como Red Dead Redemption 2, God of War o Assassin's Creed Odyssey y seguimos a la espera del renovado Super Smash Bros Ultimate.

Con 2019 a puertas, es un buen momento para conocer los títulos que de seguro encantarán a los ‘gamers’. Tenemos atractivos como Kingdom Hearts III o Resident Evil 2 para estar optimistas.

A continuación, conoce los videojuegos más importantes del próximo año:

►Ace Combat 7: Skies Unknown

Es un videojuego de simulación de combate aéreo desarrollado y distribuido por Bandai Namco Games. Es el próximo título de la serie Ace Combat.



Fecha de Lanzamiento: 18 de enero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Bandai Namco



►Anthem

Fecha de Lanzamiento: 22 de febrero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Electronic Arts / BioWare

Es una de las apuestas más fuertes de Electronic Arts para el otro año. Se pueden tener varios roles en el juego, dependiendo de 'gamer'.

►Crackdown 3

Fecha de Lanzamiento: 15 de febrero

Plataforma: Xbox One y PC

Compañía: Microsoft

Crackdown 3 nos permitirá salvar una ciudad a base de destrucción sin control

►Days Gone



Fecha de Lanzamiento: 26 de abril

Plataforma: PS4

Compañía: Sony

Un juego de rol en el cual el jugador deberá luchar en situaciones de acción y violencia ante zombies revoltosos.

►Dead or Alive 6

Fecha de Lanzamiento: 15 de febrero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Koei Tecmo

La saga de lucha regresa con mejoras visuales y apostando por nuevas mecánicas de juego que suman explosividad.

►Devil May Cry 5

Fecha de Lanzamiento: 8 de marzo

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Capcom

Los protagonistas contarán con armas y ataques impresionantes para eliminar a los enemigos.

►Dirt Rally 2.0

Fecha de Lanzamiento: 26 de febrero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Codemasters

Juego de automovilismo en el cual hay que pasar por duras pistas.

►JUMP Force

Fecha de Lanzamiento: 15 de febrero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Bandai Namco

El 50º aniversario del Shonen JUMP, Bandai Namco reunirá a las estrellas del anime: Goku, Naruto, los Caballeros del Zodiaco, entre otros.

►Kingdom Hearts III

Fecha de Lanzamiento: 29 de enero

Plataforma: PS4 y Xbox One

Compañía: Square Enix

La tercera entrega llega por fin a las consolas. En este videojuego podremos disfrutar de muchos personajes de Disney.

►Mario & Luigi: Viaje al Centro de Bowser + Las peripecias de Bowsy

Fecha de Lanzamiento: 11 de enero

Plataforma: Nintendo 3DS

Compañía: Nintendo

Nintendo presenta una versión renovada del Viaje al Centro de Bowser. En esta entrega se conocerán los líos en los que estuvo metido Bowsy.

►Metro Exodus

Fecha de Lanzamiento: 22 de febrero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Deep Silver / 4A Games

Pasar por escenarios lúgubres y salir con vida será toda una travesía.

►New Super Mario Bros. U Deluxe

Fecha de Lanzamiento: 11 de enero

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Nintendo

Esta versión Deluxe para Switch sumará más personajes en la vida del fontanero más popular de los videojuegos.

►One Piece: World Seeker

Fecha de Lanzamiento: 15 de marzo

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Bandai Namco /Ganbarion

Bandai Namco dedica una historia de videojuegos al famoso anime.

►Resident Evil 2

Fecha de Lanzamiento: 25 de enero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Capcom

Capcom pone en bandeja una de las sagas más conocidas del mundo de los videojuegos. Ahora será más difícil terminar la aventura.

►Sekiro: Shadows Die Twice

Fecha de Lanzamiento: 22 de marzo

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Activision / From Software

Los 'gamers' podrán conocer al Japón del siglo XVI en una historia de ninjas llena de mística.

►Shenmue III

Fecha de Lanzamiento: 27 de agosto

Plataforma: PS4 y PC

Compañía: Ys Net

Después de muchos años, una nueva entrega que completará la trilogía de Shenmue.

►Team Sonic Racing

Fecha de Lanzamiento: 21 de mayo

Plataforma: Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC

Compañía: SEGA

El mundo de Sonic estará junto en una carrera sin límites al mismo estilo de Mario Kart.

►The Division 2

Fecha de Lanzamiento: 15 de marzo

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Ubisoft

Los jugadores deberán proteger la última zona protegida del planete como agentes de The Division.

►Travis Strikes Again: No More Heroes

Fecha de Lanzamiento: 18 de enero

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Grasshopper

Una lucha de antihéroes será lo más atrapante del videojuego.

►Tropico 6

Fecha de Lanzamiento: 25 de enero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Kalypso Media

Vivir en una isla no es nada sencillo y menos proteger el gobierno.

►Animal Crossing para Nintendo Switch

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía Nintendo

Era cuestión de tiempo para que una de las sagas más queridas de Nintendo haga su debut en Switch.

►Battletoads

Fecha de Lanzamiento: Por confirmar

Plataforma: Xbox One y PC

Compañía: Microsoft

Los famosos sapos vuelven a las consolas con sus conocidas armas, pero con nuevas aventuras.

►Bloodstained: Ritual of the Night

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One, Switch y PC

Compañía: Deep Silver

Es considerado sucesor de Castlevania, el famoso juego en el cual combatías a vampiros y demás criaturas extrañas.

►Control

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Remedy / 505 Games

Jesse Faden deberá controlar las amenazas de otro mundo con sus poderes.

►Daemon X Machina

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Marvelous Entertainment / Nintendo

A bordo de máquinas, el destino de la Tierra estará en nuestras manos.

►Fire Emblem: Three Houses

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Nintendo

La saga de estrategia y lucha viene totalmente renovada para Nintendo Switch. Promete ser uno de los videojuegos del año.

►Gears 5

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Xbox One y PC

Compañía: Microsoft

►Imperator: Rome

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PC

Compañía: Paradox Interactive

Este juego de aventura no solo te divertirá, también hará conocer un poco más de la cultura romana.

►Luigi's Mansion 3

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Nintendo

Luigi se envuelve dentro de una mansión llena de misterios y seres poco amistosos.

►Medievil

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4

Compañía: Sony

Sir Daniel tendrá una nueva aventura con mejores gráficos y resolución envolvente.

►Minecraft: Dungeons

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PC

Compañía: Microsoft / Mojang

El nuevo título permite hasta 4 jugadores.

►Ori and the Will of the Wisps

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Xbox One y PC

Compañía: Microsoft / Moon Studio

Criaturas extraordinarias se apropiarán de tu consola y te harán ingresar a un mundo fantástico.

►Pokémon 2019 para Nintendo Switch

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Nintendo / Game Freak

El nuevo título de la franquicia llegará junto a nueva generación al Nintendo Switch.

►Psychonauts 2

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Double Fine

Aventuras absurdas, plataformas retorcidas, personajes cargados de carisma serán los atractivos de este juego.

►Rage 2

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Bethesda

Rage tendrá la oportunidad de brillar con una secuela. Las armas y la acción nuevamente protagonistas.

►Skull & Bones

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Ubisoft

Videojuego de épicas batallas navales.

►Star Wars Jedi: Fallen Order

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Por determinar

Compañía: EA / Respawn

En la historia tomaremos el papel del Jedi.

►The Surge 2

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PC y consolas

Compañía: Focus Interactive / Deck 13

Tenemos que ayudar a recuperar una ciudad devastada.

►Twin Mirror

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: Bandai Namco / Dontnod

Tras un misterioso accidente, el protagonista iniciará una investigación, en la cual también tendrá que luchar con su propia mente.

►Warcraft III: Reforged

Fecha de lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PC

Compañía: Blizzard

Blizzard vuelve a remasterizar el famoso Warcraft con mejores aspectos visuales.

►Wasteland 3

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Compañía: inXile

Combates armados y una impresionante animación son los atractivos de este videojuego.

►Wolfenstein: Youngblood

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Por determinar

Compañía: Bethesda

►Yoshi's Crafted World

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Plataforma: Nintendo Switch

Compañía: Nintendo

El famoso compañero de Mario tendrá su propia aventura en el Switch.