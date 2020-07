La cuarentena por el COVID-19 nos llevó - y nos sigue llevando - a buscar varias formas de distraernos en casa. Algunas personas utilizaron los juegos de mesa, otros, consolas como el PlayStation y un gran número descargó juegos en su celular sacando el lado ‘gamer’ que llevaban dentro.

La tecnología ha avanzado demasiado que ya no necesitas comprarte una computadora o una videoconsola para poder sumergirte en el mundo de los juegos. Hace algunos años, era imposible pensar que podías tener Counter Strike en tu celular, hoy ya es una realidad. Hoy Free Fire y Call of Duty se han vuelto dos de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial.

Tanto Free Fire como Call of Duty, son juegos móviles de acción-aventura del género battle royale. Durante estos meses de cuarentena por el coronavirus, han ganado varios seguidores y también detractores. Tanto así que se ha generado una controversia: ¿qué juego es mejor? En esta nota realizaremos una comparación para luego tener un resultado.

Free Fire vs. Cal of Duty: el juego de Garena fue lanzado oficialmente para Android e iOS el 4 de diciembre de 2017

¿Quién tiene más descargas?

El éxito de Call of Duty Mobile no se hizo de la noche a la mañana. El juego ya era popular gracias a su gran acogida que tuvo en las videoconsola. Cuando se lanzó la versión para celular el 1 de octubre de 2019, despertó el interés de todos sus fans. En solo una semana, la versión móvil de esta famosa franquicia acumuló no menos de 100 millones de descargas.

Pero los grandes números no quedaron ahí, en su primer mes, lograron 148 millones de descargas y generó casi 54 millones de dólares en ingresos. Esto lo convirtió en el mayor lanzamiento de juegos móviles de la historia.

Por su parte, Free Fire fue lanzado oficialmente para Android e iOS el 4 de diciembre de 2017. Pero solo logró 182 millones de descargas durante todo el año 2018. Es cierto que el éxito de Call of Duty Mobile fui instantáneo.

Sin embargo, Garena no se quedó de brazos cruzados. A medida que pasó el tiempo fue mejorando y hoy Free Fire está posicionado como el número uno la lista de juegos de acción tanto en iOS y Android.

¿Qué juego tiene mejores gráficos?

En este punto va depender mucho el celular que tengas para que puedas diferenciar los gráficos de ambos juegos. Eso sí, Call of Duty Mobile tiene gráficos más detallados que Free Fire. Si eres un amante de la buena imagen, elegirías a ojos cerrados, COD porque tiene la mejor resolución de todos los Battle Royales para móviles.

Call of Duty Mobile te pide que tengas un dispositivo móvil con ciertas características para que el juego pueda funcionar bien. Es por eso que varios no pueden jugarlo y tienen problemas en pleno juego. Por su parte, Free Fire pide menos recursos, por lo que funciona bien en teléfonos medianos. Tú puedes configurarlo a una baja resolución y corre sin ningún problema. Este punto hace que el juego de Garena tenga más seguidores.

Call of Duty vs. Free Fire: COD logró varios récords en su lanzamiento.

¿Qué juego presenta una mecánica más simple?

Una de las mecánicas más requeridas por los gamers en los juegos de disparos es el ‘hitscan’. Esto quiere decir que las balas golpean instantáneamente cuando presionas el botón de disparo. Sin embargo, a la hora de disparar, Call of Duty Mobile se torna un poco difícil debido al uso personalizado que tiene cada arma. Todo lo contrario pasa con Free Fire que todas las armar funcionan de la misma manera. Además, ya sabes que subiendo la mira es un golpe fijo a la cabeza, esto no pasa en COD.

Si buscas un juego más simple y al que te puedes adaptar más rápido ese es Free Fire. Dicen que los jugadores más competitivos prefieren Call of Duty Mobile porque saca lo mejor de cada uno.

¿Quién ofrece más modos de juegos?

El éxito de Call of Duty Mobile y FreeFire está relacionado gracias al modo Battle Royale que ambos tienen. Pero el juego de Garena solo se ha limitado a ese modo de juego. No se ha arriesgado a presentar otras propuestas para sus seguidores.

Todo lo contrario pasa con COD, el juego no se limita al modo Battle Royale y ofrece otras alternativas para sus fans como los modos Front Line, Domination, Sniper Only y Search and Destroy que también tuvieron gran respuesta.

Free Fire vs. Call of Duty: COD ofrece más modos de juego como el que lanzo sobre zombies.

¿Quién ofrece más acción y mejor servidor?

Call of Duty Mobile permite el doble de jugadores en una misma partido que Free Fire. Esto hace que el juego se vuelva más largo y hasta a veces un poco cansado. La gente siempre busca más acción y juegos más rápidos.

Todo eso te lo da Free Fire: partidas rápidas llenas de acción con un promedio de 15 minutos de juego. Los mapas se prestan para que los oponentes se encuentren muy rápido y puedan demostrar toda su destreza.

Respecto a los servidores, se ha registrado más problemas en Call of Duty Mobile como falta de conexión, problemas a la hora de comunicarse, etc. Free Fire, por su parte, es más estable. Cada cierto tiempo, realizan una actualización para mejorar los servidores.

A manera de conclusión se podría decir que Call of Duty Mobile es juego más completo para los los fanáticos de los shooters; sin embargo, Free Fire es la opción perfecta en cuanto a mecánica de juego por lo fácil que es.

Cada uno sacará sus propias conclusiones. Estos dos juegos móviles están dando la hora en tiempos de coronavirus. Si piensas descargarte alguno de ellos recuerda estas comparaciones para que puedes elegir la mejor opción.