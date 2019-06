Crash Team Racing Nitro-Fueled | Aciertos y desaciertos del nuevo juego de Crash | REVIEW

Crash Team Racing (o Crash Car) volvió después de 20 años. El clásico videojuego de carreras lanzado en 1999 por Naughty Dog para PlayStation 1 regresó en una nueva versión titulada Crash Team Racing Nitro-Fueled y nos promete recordar los mejores años de nuestra infancia.

El título, desarrollado por Beenox Studios y distribuido por Activision, se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch desde el 21 de junio para mayores de 10 años. Ahora, luego de muchas horas de juego, aquí te contamos sus detalles a favor y en contra.

Antes, aquí te dejamos el gameplay que realizó la sección de Tecnología y Ciencias del diario El Comercio el día del lanzamiento mundial de Crash Team Racing Nitro-Fueled:

Crash Team Racing Nitro-Fueled ofrece una gama de contenido muy variado que nos asegurará largas horas de juego, como un modo aventura, arcade local o multijugador. A continuación, te presentamos los puntos principales del juego que acompañan nuestro veredicto final.



¿De qué trata Crash Team Racing Nitro-Fueled?

El Crash Team Racing Nitro-Fueled continúa siendo un remake, es decir, una nueva versión del videojuego original adaptada a la actual generación de consolas, por lo que existen elementos que, de todas maneras, se deben de respetar. Uno de ellos es el modo historia o aventura.

En CTR Nitro-Fueled, Crash y sus amigos viven de manera pacífica en la Tierra hasta que un día llega Nitrous Oxide, un ser autodenominado como el más veloz del universo. Este extraterrestre llega para retar a los mejores corredores y, además, para amenazar con la esclavitud en el caso de que no haya alguien que pueda vencerlo.

Nitrous Oxide es el villano de Crash Team Racing. (Captura de pantalla) Agencias

La premisa es sencilla: un enemigo principal al que debemos vencer en una carrera para salvar nuestro planeta. Para llegar a correr contra Nitrous Oxide, tendremos que escoger un piloto (al que podremos cambiar cuando lo deseemos) y superar circuitos en cinco zonas distintas, como también ganarle a los mini-jefes de cada una, como es el caso de los recordados Papu Papu o Ripper Roo. Tal cual ocurría en el CTR de 1999.

Aquí el tráiler del CTR Nitro-Fueled:

Cabe destacar que el videojuego cuenta en total con 25 personajes jugables, de los cuales al inicio solo contaremos con 10 como Crash, Pura, Coco, Tiny Tiger, entre otros. Los restantes tendremos que conseguirlos a través del modo aventura o comprándolos en la tienda de Boxes con las monedas que ganemos en cada carrera.

A su vez, el CTR brinda desde un inicio 32 escenarios para su juego, todos los vistos en el Team Racing de 1999 como los de Crash Nitro Kart de 2003.

Modos de juego del Crash Team Racing Nitro-Fueled

El nuevo CTR Nitro-Fueled ofrece una gama de contenido muy variado que extenderá la vida del videojuego en gran medida. Existiendo, por ejemplo, diferentes tipos de partidas: aventura para un jugador, arcade local o multijugador.

En cada uno, los jugadores podrán realizar diferentes cosas. En el modo aventura tenemos la posibilidad de movernos por un mapa interconectado en el que encontraremos todos los circuitos para completar. Un punto a favor de esto es que se siente muy fluido a la hora de movilizarnos.

Acá un video que muestra cómo luce el mapa interconectado de Crash Team Racing:

Asimismo, en cada región dentro del modo aventura habrá carreras que una vez completadas podremos volver a jugar. ¿Cómo? Pues cada una nos brinda dos retos: Carrera por la reliquia y Desafío CTR. La primera consiste en acabar un circuito en el menor tiempo posible destruyendo cajas para congelar el avance del reloj, mientra que el segundo se basa en la búsqueda de tres letras a la vez que se corre una carrera.

En segundo lugar, el Arcade local ofrece diferentes tipos de carreras en el que destacan las batallas, carreras en pantalla partida hasta con cuatro personas más, contrarreloj o desafíos CTR. La oferta está muy bien distribuida, pues nunca nos faltará algo para escoger.

Aquí una captura:

El Arcade Local de Crash Team Racing Nitro Fueled cuenta con diversos modos. (Captura de pantalla) Agencias

Finalmente, el modo online y/o multijugador. En este podremos jugar en carreras normales o batallas con hasta contra siete personas más. En el caso de que estemos con un amigo en nuestra consola, él también podrá unirse a la sala para jugar juntos contra otras personas.

Diseño del Crash Team Racing Nitro-Fuelded

El remake del Crash Car de 1999 visualmente está muy bien logrado. Con diseños de personajes, circuitos o animaciones de gran nivel. Es importante recalcar que Beenox Studios hizo desde cero el CTR Nitro-Fuelded, mejorando los colores, contrastes, características de diseño de los personajes y escenarios.

Aquí una imagen del CTR:

Crash Team Racing Nitro-Fueled fue hecho desde 0 por parte de Beenox. (Captura de pantalla) Agencias

Aunque, con el detalle que el videojuego tan solo corre a 30 fotogramas por segundo (FPS), es decir, en pantalla solo vemos 30 imágenes por instante.

Un aspecto negativo no menor, ya que al ser un título de carreras, lo mejor es tener como mínimo 60 FPS estables, para no perder ningún detalle a la hora del juego. Da clic AQUÍ si quieres ver la comparativa entre los personajes del Nitro-Fueled de 2019 vs. el Crash Team Racing de 1999.

Jugabilidad de Crash Team Racing Nitro-Fueled

La jugabilidad es uno de los puntos más importantes en los videojuegos de carreras. Ya que la cohesión de los botones y las formas de movernos determinarán si ganamos o perdemos. En Nitro-Fueled, aparentemente tenemos una jugabilidad sencilla: acelerar con X, lanzar ítems con O, frenar con cuadrado o movernos con las flechas o Joystick del mando.

Sin embargo, el factor diferencial son los superderrapes. Los que jugaron la versión de 1999 del videojuego los recordarán. Esta combinación de teclas en un inicio se torna un poco difícil de realizar, pues las físicas del juego se han modificado respecto a su versión de 1999.

Los superderrapes activarán un turbo en nuestro vehículo. (Captura de pantalla) Agencias

Ahora, el cálculo preciso para realizar un superderrape es más complejo que su antigua versión. Para realizarlo, tendremos que tomar una curva y presionar R1 y girar un poco nuestro personaje, cuando salga humo negro del kart deberemos presionar L1.

De esta forma, activaremos el superderrape y posteriormente el turbo, el cual podemos activar en tres ocasiones. Si queremos ganar siempre, sí o sí tendremos que aprender y dominar esta mecánica.

Aquí el enfrentamiento entre Crash y Joe el Komodo que se definió gracias al correcto uso del superderrape:

Otro detalle importante del CTR son las cajas de ítems. Estos elementos nos servirán en diferentes momentos para atacar, defender o aumentar nuestra velocidad. Son tácticamente imprescindibles para llegar a la victoria, pues podemos evitar que los rivales nos ataquen con estos o podríamos ganar un empujón al final de la carrera.

Las posibilidades son variadas, ya que el juego cuenta con ítems como misiles, escudos, bombas, ácidos u otras cosas que entorpecen al adversario o nos benefician.

Para vencer a los adversarios hay que saber utilizar los ítems del mapa. Aquí un video:

Asimismo, la dificultad del juego se siente mayor que la versión de 1999. Ya no es tan sencillo como presionar el acelerador y llegar a la meta. En esta ocasión, los enemigos siempre estarán dispuestos a atacarte en momentos precisos.

El modo aventura y arcade local cuenta con tres niveles de dificultad: fácil, normal y difícil. Existiendo una diferencia notoria entre el primero y el segundo. En mi experiencia de juego, hubo partes en que el nivel normal se hizo tan desafiante como el difícil, mientras que el fácil siempre fue muy fácil. Habría que esperar un ajuste por parte de Beenox en alguna actualización.

Aquí una foto de una partida:

El uso de los superderrapes y de los ítems es de suma importancia para llegar a la victoria en CTR. (Captura de pantalla) Agencias

A su vez, el nuevo Nitro-Fueled nos ofrece ciertas mejoras como un apartado de personalización variado. En el cual podemos modificar nuestro kart (calcomanías, llantas, pintura o modelo de vehículo) o escoger el personaje con un traje diferente. Estos agregados cosméticos no afectan en nada al rendimiento de nuestro personaje en carrera.

En CTR hay la posibilidad de ingresar a la tienda Boxes para comprar diferentes elementos (los que se mencionaron en el párrafo anterior) con dinero propio del juego, el que ganemos con cada partida. Hasta la fecha no se ha confirmado si Beenox implementará un servicio de microtransacciones en el futuro.

En la tienda Boxes podremos encontrar diferentes calcomanías, trajes o personajes. (Características) Agencias

Conclusiones sobre Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash Team Racing Nitro-Fueled es un muy buen remake: entretenido, variado, bonito y con mucho contenido. A pesar de contar con una curva de dificultad ligeramente por encima que el promedio (gracias a los superderrapes), la capacidad de desafiante de los adversarios o los 30 FPS, el videojuego de carreras de Crash es recomendable para todos los que quieren conocer por primera vez el título o también para los nostálgicos.

▶︎ Lo bueno



- El diseño del videojuego está bien hecho. Bonito y colorido

- La satisfacción por dominar el superderrape es alta

- Variedad de contenido jugable, tanto en personajes (25) como de mapas (32)

- Desafiante en determinados niveles

- Jugabilidad bien adaptada. Los controles se sienten frescos

▶︎ Lo malo



- La dificultad es un poco elevada hasta que te adaptas a las mecánicas del juego

- El juego solo corre a 30 FPS

- Las estadísticas de los personajes nunca cambian y son muy básicas

DATO:

​En tiendas especializadas peruanas, Crash Team Racing tiene un precio de S/. 169,90.

