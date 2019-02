Crash Team Racing Nitro-Fueled | El nuevo tráiler del esperado videojuego | VIDEO

Crash Team Racing Nitro-Fueled, el remaster para PS4, Xbox One y Switch del clásico juego de karts Crash Car, presentó un nuevo tráiler en el que muestra el nuevo aspecto de algunos de los circuitos y personajes que aparecerán en el título.

Como se recuerda, el lanzamiento de Crash Team Racing Nitro-Fueled fue anunciado el año pasado durante The Game Awards, la gala que premia a lo mejor de la industria de los videojuegos.

El anuncio fue muy bien recibido por los fans del mundo Crash y sobre todo los de Crash Team Racing, ya que estos podrán volver a tomar el mando y manejar a toda velocidad en pistas increíbles, como lo hacían en el PlayStation original.

El estudio encargado del desarrollo del juego, que de acuerdo con Activision se hizo desde cero, es Beenox.



En videos anteriores, los creadores de este título habían mostrado el antes y después de la remasterización de circuitos como Dingo Canyon y Tiger Temple.



Nuevo tráiler Crash Team Racing Nitro-Fueled | VIDEO

En el nuevo tráiler de Crash Team Racing Nitro-Fueled apareció en el canal oficial de PlayStation en YouTube. En poco más de tres horas, superó las 50.000 visualizaciones.



Es importante resaltar que el juego contará con sus modos clásicos y tendrá multiplayer online.

En el blog oficial de PlayStation también se publicaron nuevos detalles sobre la remasterización.

Según Beenox, el título incluirá campaña para un jugador con jefes finales, retos contrarreloj para los más experimentados y multijugador a pantalla partida.



Beenox ha sido el responsable de la adaptación a PC de Call of Duty: Black Ops 4 y del remaster para PS4 y Xbox One de Call of Duty 4.

