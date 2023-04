Existen videojuegos que se caracterizan por tener enormes mapas, los cuales garantizan horas de exploración. ¿Cuál es el juego con el mapa más grande entre todos? En el Top 5 se encuentran Minecraft y No Man’s Sky, pero el primer lugar podría sorprendente por la increíble cifra de kilómetros que cubre su mapa.

¿Cuál es el videojuego con el mapa más grande? Para averiguarlo, el canal de YouTube Visualizer decidió comparar a escala los 80 mapas más grandes de los juegos, haciendo un ránking según los kilómetros cuadrados de cada uno.

Cabe mencionar que la lista incluye videojuegos con mapas generados de forma procedural, es decir, que se van generando sobre la marcha conforme el jugador va explorando. Por esta razón, mapas como el de GTA V y The Legend of Zelda no están en los primeros lugares.

A continuación, los cinco mapas más grandes de los videojuegos.

Top 5 de los mapas más grandes en videojuegos

1. Elite Dangerous

(Elite: Dangerous)

Tamaño del mapa: 2.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 km2. Elite Dangerous es un juego de simulación espacial con un mapa generado de forma procedural. A bordo de una nave espacial, el jugador debe explorar una galaxia, la cual está basada en la Vía Láctea, por lo que no sorprende que sea tan grande su mapa.

2. No Man’s Sky

(Foto: No Man's Sky)

Tamaño del mapa: 31.700.000.000.000.000.000.000 km2. Al igual que Elite Dangerous, es un mapa generado de forma procedural, lo cual significa infinidad de horas de exploración. No Man’s Sky es un título de ciencia ficción en la que el jugador debe explorar su entorno y sobrevivir.

3. Star Citizen

/ Star Citizen

Tamaño del mapa: 16.200.000.000.000.000.000.000 km2. Este multijugador masivo es un simulador espacial conocido por ser bastante pesado y solo está disponible, por el momento, para PC. Star Citizen está en constante desarrollo por Cloud Imperium Games para Microsoft.

4. Minecraft

Minecraft. / MOJANG

Tamaño del mapa: 4.096.000.000 km2. Minecraft es probablemente el mapa generado de forma procedural más famoso de todos. Este videojuego de bloques pertenece al género de supervivencia y los jugadores nunca se cansan de explorar y construir.

5. EVE Online

/ EVE Online

Tamaño del mapa: 683.000.000 km2. En el caso de EVE Online, el mapa se generó de forma procedural hace más de una década y dicha información se guardó como tal. Desde entonces, no se han agregado muchas nuevas estrellas a este MMORPG ambientado en el espacio. EVE Online es gratuito y disponible en PC.

Aquí puedes ver los 80 videojuegos con mapas más grandes, ilustrados a escala por kilómetros.