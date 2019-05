Days Gone | Aciertos y desaciertos del nuevo juego exclusivo de PS4 | REVIEW

Days Gone fue muy esperado en industria de los videojuegos. Un mundo abierto postapocalíptico lleno de zombies (que en el juego son llamados "freakers"), motocicletas o disparos son los elementos de una premisa que fue anunciada en el E3 2016 con grandes tráilers. Ahora, luego de muchas horas de jugar el exclusivo de PlayStation 4, aquí te decimos sus detalles a favor y en contra.

Sony Bend Studio, el equipo desarrollador del videojuego, tuvo un nuevo proyecto después de siete años de descanso. Su último trabajo fue Uncharted: Lucha por el Tesoro, para PlayStation Vita, en 2012. Y sí se siente que el tiempo no pasa en vano.

El exclusivo de PlayStation 4 pertenece al clásico género de acción-aventura. Se trata de un mundo abierto lleno de detalles como la creación de armas, recojo de elementos del entorno, árbol de habilidades u otras cosas que iremos comentando poco a poco.

El título es bueno y cumple, pero no es un candidato al título del año. Quizás porque Sony dejó la batuta muy en alto con sus últimos exclusivos como God of War o Red Dead Redemption 2. El mundo abierto de Days Gone es entretenido, muy trabajado estéticamente, con cosas interesantes pero con una serie de errores que, si bien no 'sepultan' al juego, le restan en términos generales.

Te mostramos el gameplay en vivo que se hizo en la sección de Tecnología y Ciencias:

A continuación, te presentamos los puntos principales de Days Gone que acompañan nuestro veredicto final.

¿De qué trata la historia de Days Gone?

En el mundo de Days Gone, la humanidad fue exterminada casi en su totalidad por una extraña epidemia que convirtió a las personas en 'freakers', seres con características zombies. Muy similar a las premisas clásicas de mundos invadidos por zombies en la que los personajes principales deben subsistir con lo poco que hay en campamentos.

El juego se ubica en Farewell, Oregon, una región rural llena de montañas, cuevas, bosques o pequeños asentamientos humanos. El personaje principal es Deacon St. John, un rudo motociclista que trabaja como cazador de recompensas, que durante los primeros eventos de destrucción del mundo pierde lo único que lo motiva para vivir: su esposa Sarah.

Acá una captura de Farewell:

Deacon St. John es el personaje principal de Days Gone. (Captura de pantalla)

Desde aquellos fatídicos sucesos, transcurren dos años en los que Deacon St. John pasa sus días con Boozer, su amigo y compañero de misiones, sobreviviendo y buscando trabajos sin ninguna motivación en especial. Hasta que, como punto de partida del juego, ambos deciden preparar un viaje para abandonar Farewell y justo antes que este se realice, un culto religioso ataca a Boozer, haciendo que la travesía hacia "el norte" se posponga.

Poco a poco, después del ataque a Boozer, Deacon St. John pierde su motocicleta, un elemento de suma importancia en todo el juego. Con esto, él tendrá que ir cumpliendo misiones en diferentes campamentos en todo Farewell para repararla y estar preparado para el viaje planeado con Boozer. Sin embargo, en el camino, la trama va evolucionando significativamente con la aparición de nuevos detalles sobre la epidemia que destruyó el mundo.

Así es Deacon St. John:

Days Gone es un videojuego de mundo abierto lleno de zombies conocidos como 'freakers'. (Captura de pantalla: Youtube) Agencias

Ello acompañado por unos flashbacks en forma de cinematografías que nos cuentan más sobre Deacon, Sarah y lo que ocurrió dos años antes. Por lo que poco a poco iremos descubriendo qué fue lo que pasó. Y uno de los problemas de Days Gone se encuentra en su trama y en la forma en la que fue desarrollada. Se siente alargada innecesariamente, para cuando uno llegue al final del juego se sentirá extenuado, tanto por la historia que se desarrolla muy despacio como la aparición de misiones un tanto repetitivas.

Days Gone tiene una duración de entre las 38 y 40 horas. Cuando se pudo reducir fácilmente a las 25. A su vez, la mayoría de misiones secundarias se basan en el "encuentra a alguien", "destruye tal campamento", "llega a tal sitio", después de jugar varias horas consecutivas este tipo de encargos resulta muy repetitivo. Además, también hay pequeñas misiones de espionaje, en las que deberemos escuchar conversaciones de soldados sin que ellos se den cuenta.

Deacon, el personaje principal, logra engancharnos con su forma de ser, aunque en momentos resulte pedante. Así es el personaje y no tiene nada de malo. Nos interesará su historia desde un inicio, pero el ritmo de las misiones a veces nos chocará y no sabremos por dónde ir. Qué misión seguir o cuál pasar de largo.

En el caso de los personajes secundarios, ello sin entrar en spoiler, resultan bien. No son personajes que nos marcarán como sí pasa en otros títulos como en The Last of Us o Horizon Zero Down, pero funcionan.

Te dejamos el tráiler oficial de la historia del juego:

Diseño artístico de Days Gone

Farewell tiene unos parajes muy bien logrados. Desde zonas desérticas, pasando por frondosos bosques llenos de 'freakers', ciervos o lobos, hasta escenarios cubiertos casi en su totalidad por nieve. La diversidad del mundo abierto de Days Gone es amplia. Cuando obtuvimos Days Gone, estaba al corriente la versión 1.02 del título y desde entonces hemos descargado más de 30 gb de actualizaciones. Puesto que ya nos encontramos en la versión 1.06 del juego.

Así se ve Farewell:

Deacon es un 'errante', una especie de cazador de recompensas. (Captura de pantalla) Agencias

Las actualizaciones solucionaron principalmente los problemas técnicos del juego, en su mayoría. Como la aparición constante de bugs o la desincronización de voces durante las cinematografías, personajes invisibles o congelamientos de pantalla. Afortunadamente, los usuarios que adquieran Days Gone tendrán que descargar todas las actualizaciones.

Aquí un video del momento en que se congeló un enemigo en el juego:

Asimismo, otro problema constante en la PlayStation 4 estándar es la caída de frames. Ello generalmente cuando estamos en la moto recorriendo sobre vegetación o yendo por los bosques. Tras la actualización 1.06 del título, en ciertas ocasiones, aún persisten estos problemas. La bajada de frames consiste en que en la pantalla se observan menos fotogramas por segundo.

Otro detalle importante relacionado al diseño de los escenarios es el Modo fotografía, gracias a este aprovecharemos los mejores lugares para tomar fotos. Este editor posee diversas opciones, tanto un apartado básico como uno avanzado. En los dos podremos modificar la luz, temperatura, ángulos focales, lentes, contrastes, etc.

Te mostramos una foto del modo fotografía:

Imagen conseguida gracias al modo fotografía del juego. (Captura de pantalla) Agencias

Jugabilidad de Days Gone

En Days Gone, la jugabilidad en términos generales es positiva. Deacon se siente bien cuando lo movemos, tanto en motocicleta como a pie. Los usuarios disfrutarán de recorrer Farewell con la moto, viendo a grandes grupos de 'freakers' o lobos recorriendo todo el mapa.

La motocicleta es un aspecto fundamental en Days Gone. Ella será nuestra verdadera compañera y tenerla siempre en óptimas condiciones es fundamental. Esto quiere decir que si no mantenemos la moto con suficiente combustible correremos el riesgo de quedarnos varados en medio del camino, solo con dos opciones: buscar combustible (empujando la moto o yendo a pie) o abandonar la motocicleta y pagarle al mecánico para que la traiga.

No cuidar bien la moto nos podrá resultar caro. Y si estamos en una misión, peor aún porque los 'freakers' podrían aparecer y echarnos a perder toda la misión.

Lo mejor de la motocicleta es que podremos mejorarla (o 'tunearla') en diferentes aspectos, como el motor, tanque de gasolina, tubo de escape y más. Además, también podemos ir agregándole pintura nueva, calcomanías u otros elementos.

Acá te dejamos un video de un pequeño recorrido en Days Gone:

Otro punto de la jugabilidad es el apartado de recolección. Al ser un videojuego de mundo abierto, Days Gone ofrece una variedad un poco limitada de herramientas para la creación y recolección. Cuando Deacon vaya a un bosque podrá encontrar diferentes tipos de plantas con las que podrá preparar, por ejemplo, flechas. O también las podrá vender en los campamentos para conseguir dinero.

En el tema de recolección o 'crafteo', las casas abandonadas o grifos repartidos en todo Farewell tendrán elementos sueltos como queroseno (para crear bombas molotov), cajas de clavos (para construir un bate con estos) o trapos (para crear vendas que nos restablezcan la vida). Estas pequeñas invenciones de Deacon son de mucha importancia, pues las necesitaremos para enfrentarnos a los 'freakers' o enemigos humanos.

Los 'freakers' (o zombies) y otros enemigos de Days Gone

La presencia de los 'freakers' en Days Gone es el plato principal. Conforme Deacon esté recorriendo el camino puede encontrar grupos de 5 o 6 'freakers' atacando a un sobreviviente o comiendo un ciervo. Dependerá de nosotros si nos acercamos o no. Podría darse el caso de que algún 'freaker' salte y nos derribe de la moto. Si nos agarran, tendremos serios problemas.

Asimismo, existen diversos tipos de zombies. Los swarmer, 'freakers' normales con tamaños medianos; los newt, 'freakers' niños que usualmente no son violentos a menos que estés en sus dominios; los screamer, que debes eliminar rápido pues ellos son los encargados de llamar a grandes grupos de enemigos; los 'breaker', grandes 'freakers' que poseen mucha resistencia. En suma hay cuatro tipos de zombies a los que debemos enfrentar. Sin embargo, ante el basto territorio de Farewell hubiese sido genial algún otro tipo de enemigo más.

Te dejamos el enfrentamiento entre Deacon y un breaker:

A su vez, la inteligencia artificial (IA) de los enemigos, tanto humanos como 'freakers' es un poco limitada. Podríamos pasar por sus costados agachados y ellos no se darían cuenta. Además, hubo casos en los que Deacon se acercó por delante y los 'freakers' no reaccionaron a tiempo.

En 2017, en la presentación oficial de Days Gone, se mostró un video con la aparición de Deacon escapando de un gran grupo de hordas de zombies. Ello, sin ir más lejos, fue una de las cosas más diferenciadoras de Days Gone frente a otros títulos del género. Y sí, el título de Bend Studios nos muestra a estas hordas de 'freakers' como un enemigo (o reto) a vencer. Sin embargo, no se le dio el papel fundamental que merecen. Son completamente opcionales y podremos evitarlas yendo por otros caminos.

Estas hordas, siendo 40 en su totalidad, son amenazantes pero solo aparecen en determinados puntos. No están constantemente apareciendo por todo el mapa, como podría ser mucho más interesante y divertido. Sino que las encontramos en cavernas o en trenes abandonados.

Conclusiones sobre Days Gone

Days Gone es un videojuego que cumple con entretener. Al menos en las primeras horas de juego, que es cuando conocemos el mundo y recibimos las primeras misiones. No es un título pésimo ni decepcionante, como ha sido catalogado en algunos medios especializados.

Sin embargo, pudo ser un referente del mundo abierto, pero no lo consiguió. Las misiones repetitivas o la poca variedad de actividades (o elementos interactivos) a campo abierto pesan. Si tuviera que darle un número de 1 al 10 le daría un 7.

▶︎ Lo bueno

- La belleza de Farewell está muy bien lograda. Uno de los mundos abiertos con mejor diseño de los últimos años.

- Solo la motocicleta le da un impulso positivo a todo el juego. Mejorarla y 'tunearla' es muy satisfactorio.

- La trama inicial y final te llegan a atrapar, aunque para llegar de uno al otro hay 25 horas de juego

- Las hordas suponen un buen reto para los jugadores.

▶︎ Lo malo

- Trama innecesariamente alargada.

- Misiones secundarias repetitivas y algunas tan simples como ir de un punto al otro y matar a alguien.

​- Problemas técnicos significativos (más de 30 gb de actualizaciones).

- La inteligencia artificial de los enemigos es muy limitada. Podemos pasar cerca de ellos sin que nos escuchen o se den cuenta.

DATO:

​En tiendas especializadas peruanas, Days Gone tiene un precio de S/. 239,90.

