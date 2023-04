Dead Island 2, el nuevo videojuego de zombies y comedia del estudio Deep Silver, ya está disponible para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox X/S y PC (Epic Games). Ya que se trata de un juego recién lanzado, uno podría esperar que no estará en descuento aún. No obstante, aquí te contamos cómo conseguirlo en oferta para Xbox One y Xbox X/S.

Dead Island 2 es el reboot de la saga de acción y horror de temática zombies que además se caracteriza por su humor negro. El título ya está disponible para las plataformas ya mencionadas. En el caso de Xbox, en la Microsoft Store, la edición estándar cuesta US$69,99. La edición Gold, US$74,99; y la edición Deluxe, US$89,99.

Si te parece muy costoso, puedes aprovechar la oferta de Instant Gaming que ofrece el título en descuento por tiempo limitado.

Cómo conseguir Dead Island 2 con descuento

La tienda Instant Gaming está ofreciendo, hasta agotar stock, las ediciones Gold y Deluxe con 21% de descuento para Xbox One y Xbox X/S. Es decir, la edición Gold está a solo US$78,39 y la edición Deluxe a US$65,34 .

Para obtener el descuento, debes ir a la oferta en Instant Gaming a través de este enlace. Eliges la versión del juego que prefieras y obtendrás un código para redimir Dead Island 2.

Para redimir el código, sigue las instrucciones de cómo hacerlo a través de la Microsoft Store.

Qué incluyen las ediciones de Dead Island 2

Edición Deluxe

Juego Base Dead Island 2

Pack de personaje 1 - Silver Star Jacob

Pack de personaje 2 - Cyber Slayer Amy

Pack Armas doradas

Edición Gold