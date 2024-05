Día de la Madre: las más célebres mamás en el mundo de los videojuegos

Los videojuegos están llenos de excelentes historias sobre padres, desde la saga de Kratos en “God of War” o de Kazuma Kiryu en “Yakuza” a memorables personajes como Geralt de Rivia (“The Witcher”), Joel Miller (“The Last of Us”) y Bayek (“Assassin’s Creed: Origins”), las historias sobre los titánicos esfuerzos masculinos por sus hijos nos han fascinado por décadas. Tristemente las historias sobre la maternidad son menos comunes en esta industria, a pesar de tener un impacto similar en otros medios. De todos modos, hemos encontrado aquí algunos ejemplos de madres que marcaron su espacio en los videojuegos.

Ana (“Overwatch”)

Uno de los miembros fundadores de Overwatch, esta letal francotiradora es una amenaza en el campo de batalla en las manos de un competente jugador con su mezcla de curaciones y habilidad para dejar fuera de combate - de forma temporal o permanentemente - a sus oponentes. Pero su faceta de guerrera no ha sido siempre beneficiosa para su rol como madre y Ana tiene una relación difícil con su hija Fareeha Amari, más conocida por su nombre código Pharah, a quien incluso hizo creer que estaba muerta por algunos años.

Freya (God of War)

Kratos se enfrentará a Freya en God of War: Ragnarok. (Imagen: PlayStation)

La saga “God of War” nos ofrece también un complicado ejemplo de maternidad con Freya. La diosa es inicialmente presentada como una enigmática bruja que ayuda a Kratos y Atreus en su viaje, pero casi al final del juego se revela que es la madre de Baldur, el dios que ha estado detrás del dúo por la mayoría de su viaje. La relación entre ellos es menos que ideal, ya que Freya puso un hechizo de protección sobre Baldur que lo vuelve invencible, pero que le quita cualquier sensación, un acto de suprema sobreprotección que hace que el hijo quiera tomar revancha sobre su progenitora y que termina cuando Kratos decide terminar el ciclo de revancha con sus propias - y letales - manos.

Yennefer (The Witcher 3)

No todas las madres dan a luz y la hechicera Yennefer de la saga “The Witcher” es un claro ejemplo de que una madre es sobre el amor y no sobre la sangre, moviendo cielo y tierra en nombre de su hija adoptada Ciri junto a Gerald de Rivia, el protagonista del juego.

The Boss (Metal Gear Solid 3: Snake Eater)

The Boss (izquierda) es un personaje crucial en la saga de "Metal Gear". / Konami

The Boss es una figura crucial en la franquicia “Metal Gear” que sirve como madre sustituta de Big Boss (entonces Naked Snake) y madre biológica de Revolver Ocelot, otro personaje clave en la historia. Su ideología sobre la guerra no solo inspira a Big Boss a su sueño de crear Outer Heaven, una nación de mercenarios, sino también a Major Zero para su sistema de los Patriotas, haciéndola en cierta manera la madre de todo el conflicto en la saga.

Clementine (The Walking Dead)

“Telltale’s The Walking Dead” es considerada una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos gracias a sus excelentes personajes, en particular Clementine quien comienza como una indefensa niña en medio del apocalipsis zombie para luego paulatinamente crecer en una lideresa. Uno de sus aspectos más loables es su relación con AJ, un niño al que adopta y protege a lo largo de las dos últimas temporadas de la saga, de manera similar a la que Lee Everett hace en el primer juego. No es una relación convencional entre madre e hijo, pero es lo que hay en medio del fin del mundo.

Sonya Blade (Mortal Kombat)

Sonya Blade es uno de los primeros personajes de la franquicia de Mortal Kombat

El primer personaje femenino en la franquicia de “Mortal Kombat”, Sonya Blade es una letal soldado que utiliza su maestría en las artes marciales de kenpo y tae kwon do para defender la Tierra de las invasiones de Outer World. “Mortal Kombat X” explora una nueva faceta de Sonya, al revelar que tuvo un matrimonio fallido con Johnny Cage fruto del cual nació su hija Cassandra Cage, también una hábil peleadora que ha heredado características de sus padres. En una muestra de supremo amor maternal, Sonya se sacrifica por su hija en “Mortal Kombat 11″.

Nyx (Hades)

Probablemente no hay un personaje tan madre como la diosa Nyx del videojuego “Hades”. Conocida por el epíteto de la ‘Madre noche’, la diosa griega no solo sirve como madre adoptiva del príncipe Zagreus - aunque inicialmente este no sabe el aspecto adoptivo -, sino también es la madre biológica de otros dioses como Charon, Nemesis, Thanatos, Hypnos, Eris y más. La relación entre Nyx y el protagonista queda ejemplificada con la descripción de su chal negro: “Por sentido del deber, ella te crió. Desde la oscuridad de su corazón, te ama.”

Toriel (Undertale)

Desde el inicio de “Undertale”, Toriel se presenta como una presencia maternal, no solo sirviendo como el tutorial del juego, sino presentándose como un posible asilo de los peligros del Underground. Pero detrás de su afable apariencia y actitud sobreprotectora - y predilección por los juegos de palabras - se oculta un gran dolor por perder a sus dos hijos, un dolor innombrable que quizás toca en la dualidad que es la dicha y el dolor de la maternidad.