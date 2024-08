Este 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, festividad que celebra a los videojuegos y a todos sus aficionados. La celebración, nacida en 2008 a partir de la coordinación de un grupo de revistas españolas especializadas en el sector como Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía, pasó de ser una curiosidad a resaltar algo que cada año se hace más evidente: los videojuegos son un asunto serio.

Es así que los aficionados a los videojuegos han pasado de estar relegados a espacios especializados como los arcades y de ser gritados por sus madres para dejar el Nintendo para convertirse en parte de una industria que, según datos de Newzoo, mueve US$93.5 mil millones alrededor del mundo. Es muy probable que el lector de esta nota se considere un ‘gamer’ o al menos conozca a alguien que se identifique como tal, ya que según información de Stadista hay aproximadamente 2.580 millones de ‘gamers’ alrededor del globo, de los cuales alrededor de 10.34 millones están en el Perú de acuerdo a la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, un número que sigue en crecimiento.

Y no solo es el número de consumidores el que aumenta en el país, el cuál alberga una todavía pequeña, pero vibrante, industria de creadores de videojuegos, con empresas como LEAP Game Studios, Hermanos Magia, Sunwolf Entertainment y 7th Beat Games posicionando al país en el escenario internacional.

Mientras tanto, instituciones como la ISIL, SENATI y la Escuela de Educación Superior Cibertec ofrecen ahora carreras directamente relacionadas a la materia, carreras que verán una incrementada demanda en los próximos años, según indicó a El Comercio Benjamín Mamani, docente de la carrera de Diseño de Videojuegos en Cibertec.

“La carrera de diseño de videojuegos no solo implica programación, sino también otras habilidades relevantes como el dibujo, modelado 3D y hasta armado de guiones”, señaló Mamani. “En esta carrera tienes que tener habilidades en múltiples áreas, sea cuando trabajas tú solo o para saber qué es lo que hacen los otros miembros de tu equipo y facilitar su labor.”

Son destrezas que no se limitan solamente al ámbito del entretenimiento electrónico y el docente nos relató el caso de una empresa minera que encargó a unos desarrolladores de videojuegos el realizar una aplicación de realidad aumentada que permitía ver los modelos de excavadoras e incluso construcciones ‘in situ’, pero a través de la pantalla del celular o el de un estudio peruano que organizó una sesión de fotos con modelos 3D para el centro comercial Plaza Norte .

El Estado también ha incrementado su apoyo a esta creciente industria en los últimos años, no solo mediante concursos como los organizados por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), sino también con actos como la reciente firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura y organizaciones como la Compañías de Videojuegos Asociadas del Perú, que buscan promocionar la formación de nuevos profesionales en la industria. Mientras tanto, la organización de eventos como los Game Jam permiten a desarrolladores novatos y veteranos lucir sus habilidades, además de servir como vitrinas para que sus proyectos puedan pasar a mayores.

En ese aspecto, el docente de Cibertec resaltó la importancia de celebraciones como el Día del Gamer para desestigmatizar un rubro que aún es considerado por un sector de la población como “una pérdida de tiempo”.

“Algunos todavía tienen esa idea equivocada de que hacer un videojuego no es una profesión, por lo que eventos como el Día del Gamer ayudan bastante a las personas para que sepan de qué trata nuestra labor, que nosotros también generamos ingresos y que estamos buscando maneras de generar trabajo”, consideró Mamani. “Los videojuegos son, entre muchas cosas, una ventana para que muchas personas que no pueden comunicarse normalmente logren expresar sus ideas y también son mecanismos de enseñanza en el sector educativo. Entonces, yo quiero que el público se quite esa idea de que los videojuegos son malos.”