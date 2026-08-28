Las nuevas tecnologías están cambiando las exigencias de los gamers. (Foto: magnific.com)
Las nuevas tecnologías están cambiando las exigencias de los gamers. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

El gaming ya no es solo un pasatiempo. Los videojuegos forman parte de nuestras vidas y también son una fuente de trabajo. Hay cada vez más personas dedicadas a la creación y difusión del gaming, incluso como deporte. Y este sábado se celebra el Día del Gamer, que nos recuerda el impacto que tiene en la población.

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