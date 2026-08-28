El gaming ya no es solo un pasatiempo. Los videojuegos forman parte de nuestras vidas y también son una fuente de trabajo. Hay cada vez más personas dedicadas a la creación y difusión del gaming, incluso como deporte. Y este sábado se celebra el Día del Gamer, que nos recuerda el impacto que tiene en la población.

El Perú no es ajeno a este movimiento. Informa la firma Asus que la comunidad gamer ya reúne a 7,8 millones de jugadores, según datos de Kantar IBOPE Media 2025. Esto posiciona al país como el quinto mercado de videojuegos de Latinoamérica.

Los videojuegos requieren tecnología, tecnología que ha dado varios cambios en los últimos años y se refleja en las preferencias de los jugadores.

Data de ASUS muestra que los gamers en Perú buscan cada vez más procesadores de última generación, tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 50 para gaming avanzado y de Serie 40 para gaming casual. Además, buscan configuraciones con 16 GB o 32 GB de RAM, componentes que permiten responder mejor a las demandas de los títulos actuales y ofrecer mayor margen para futuras experiencias.

La pantalla también ha adquirido un papel relevante. Los formatos de 16 y 18 pulgadas ofrecen un mayor espacio visual para disfrutar de los videojuegos, mientras que las pantallas OLED elevan la experiencia gracias a su calidad de imagen, contraste y reproducción de colores.

Y es que los nuevos videojuegos incorporan inteligencia artificial, trazado de rayos, gráficos cada vez más realistas y mundos virtuales de mayor complejidad, elevando las exigencias del hardware que los ejecuta.

Los nuevos videojuegos demandan tecnología moderna. (Foto: Difusión)

Para las laptops gamer, esto significa un desafío cada vez mayor: no basta con ejecutar un juego, sino que es necesario mantener una buena resolución, alta fluidez y tecnologías gráficas avanzadas activadas simultáneamente.

Requerimientos para una laptop gamer

Un equipo para videojuegos actuales requiere ciertas condiciones técnicas. Aquí hay algunos puntos que debes tomar en cuenta.

Procesador y tarjeta gráfica: el corazón del rendimiento

Los videojuegos Triple A requieren una gran capacidad de procesamiento para gestionar mundos detallados, físicas complejas, inteligencia artificial y múltiples elementos en tiempo real. Por ello, contar con un procesador y una tarjeta gráfica de alto rendimiento se vuelve fundamental para obtener una experiencia fluida y aprovechar tecnologías gráficas avanzadas como el ray tracing.

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Potencia para el uso de IA

La inteligencia artificial también está transformando esta experiencia. Tecnologías basadas en IA pueden reconstruir imágenes a mayor resolución y generar fotogramas intermedios, permitiendo alcanzar mayores niveles de fluidez sin que la GPU tenga que renderizar cada píxel y cada fotograma de forma nativa.

Refrigeración: mantener la potencia durante largas sesiones

Procesadores y tarjetas gráficas más capaces también generan mayores niveles de calor, por lo que contar con un sistema de refrigeración avanzado resulta esencial para mantener temperaturas adecuadas y permitir que los componentes funcionen de manera estable durante sesiones prolongadas

"Una laptop gamer debe entenderse como un sistema completo"

Esta transformación está llevando a los fabricantes de laptops gamer a desarrollar equipos donde procesador, tarjeta gráfica, memoria, pantalla y refrigeración trabajen de manera conjunta.

“El reto ya no es simplemente ejecutar un videojuego, sino hacerlo con alta resolución, buena fluidez y tecnologías como el ray tracing activadas simultáneamente”, indicó Jose Aguilar, Country Product Manager de ASUS Perú.

Además, para el especialista “una laptop gamer debe entenderse como un sistema completo, donde procesador, tarjeta gráfica y refrigeración trabajan de manera equilibrada”.

Señala que el objetivo es que la tecnología acompañe la experiencia completa, y en el caso de Asus cuenta con las líneas ROG y TUF Gaming, que incorporan hardware de alto rendimiento y tecnologías de refrigeración diseñadas para responder a las exigencias de los videojuegos actuales y acompañar la evolución de la industria.