Cada 29 de agosto se celebra en varios países de habla hispana, incluido el Perú, el Día del Gamer. En este día se busca festejar a los videojuegos como arte y forma de entretenimiento en personas de todas las edades y distintos contextos. A propósito de ello, te presentamos una serie de consejos y recomendaciones para que empieces tu carrera como creador de contenido gamer. ¿Listo para ser la siguiente estrella del gaming?

Antes de continuar, recordemos que el Día del gamer no cuenta con un origen particular, pues está alejado de alguna partida épica o el lanzamiento de un videojuego mítico o consola. En 2008, un grupo de revistas españolas especializadas en el sector - Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía - tomaron la iniciativa de crear el Día del Gamer. Desde entonces, año a año se conmemora la actividad con diferentes eventos como charlas virtuales, descuentos en tiendas, torneos, etc.

En los últimos años múltiples creadores de contenido en todo el mundo, de la mano de su fanatismo por los videojuegos, se han hecho un nombre en la escena. Tenemos al mismo Auron de España, Ninja de Estados Unidos, Rivers_gg de México, IlloJuan de España, Phillip Chu Joy y Lucyweird de Perú, entre muchos otros más.

En ese sentido, ¿qué necesito para ser cómo ellos? Si bien no hay una clave del éxito que te convierta en el próximo rey de Internet, sí podemos tomar en cuenta algunas consideraciones para iniciar en la aventura. Por ejemplo, qué hacer al inicio, qué clase de equipos adquirir o cómo lidiar con el acoso en redes. Para ello conversamos con Lucía Ruíz, o más conocida en el mundo gamer como Lucyweird, una creadora de contenido peruana dedicada a las temáticas de tecnología y videojuegos.

Los retos a enfrentar como creador de contenido

Como todo trabajo nuevo en la vida, existen dificultades y retos. No todo nos llegará del cielo como si fuese un regalo. En la creación de contenido también es así. Habrá que adaptarse a estar generando material audiovisual de manera constante para atraer y formar una comunidad, como también hacer frente a comentarios de personas desconocidas que no necesariamente piensan igual que nosotros.

“Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que estará listo para criticarte, a veces sin fundamentos incluso. Entonces, yo creo que si no estás lastimando a nadie y trabajas con mucho esfuerzo y dedicación, al final las cosas van a salir bien. Los retos más grandes son mantenernos firmes y cuidar nuestra salud mental como creadores de contenido ”, cuenta a El Comercio la peruana.

Además… Lucyweird, una creadora de contenido con años de experiencia Lucía Ruiz no es nueva en el sector, lleva creando contenido desde años y a día de hoy cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram, 80.000 en Twitch, 20.000 en Youtube y 157.000 en Facebook. A pesar de ello, bajo su experiencia, uno de los primeros retos más difíciles a los que hizo frente fue la misoginia, ya que durante sus inicios “no habían muchas chicas creadoras de contenido en Perú” y que el ambiente solía ser "hostil" para ellas.

Asimismo, Lucyweird considera que la comunidad ha cambiado en los últimos años para bien y ahora es “más fácil” dedicarse a la creación de contenido. “Me alegra ver que hoy en día hay más chicas que se animan a crear distintos contenidos. Hay quienes se animan a hacer contenidos de baile, belleza, videojuegos, tecnología y eso es espectacular . Siento que le dan un toque distinto a cada contenido, y hay espacio para todos y para todas ”, añade.

En cuanto a la dificultad, Ruíz nos comenta que a día de hoy existen más herramientas para la creación y que el ambiente “ha madurado mucho más”. Esto último haciendo referencia a los comentarios de las diferentes comunidades en Internet, las cuales aprovechan el anonimato para criticar indiscriminadamente.

Consejos para los creadores de contenido primerizos

Ahora bien, existen personas que -por determinados motivos- no se animan a empezar su carrera en la creación de contenido. Sea por razones de timidez, de equipo técnico limitado o por temor a comentarios machistas, hay quienes no se terminan por convencer de dar el salto. ¿Qué se les puede aconsejar a ellos?

“Si algo te apasiona, sea videojuegos o en general, lo vas hacer bien. Es muy importante dejar de lado los intereses monetarios o de popularidad, eso va a llegar solo si eres una persona con carisma, con conocimiento o simplemente con simpatía con los demás ”, destaca Lucyweird.

“ Recuerda de que cuando creas contenido tienes que tener los valores bien puestos y saber que te estás dirigiendo a gente con muchas distintas realidades . Entonces, pueda que haya alguien que llega muy tarde del trabajo, muy cansado, y de la nada se pone a ver tu contenido para animarse. Si lo ves desde ese lado entenderás el verdadero valor de la creación de contenido”, comenta la influencer peruana.

¿Y si eres mujer? ¿Qué se le puede aconsejar para hacer frente con los comentarios machistas?

“Lamentablemente, todavía hay mucha misoginia y acoso en redes sociales. Eso es algo que socialmente se tiene que trabajar más, ya no implica únicamente en el ámbito gamer . Pero, sí siento que hemos avanzado; hoy en día a muchos chicos les parece tóxico y extraño que venga otro a insultarnos por el simple hecho de ser mujeres y creo que eso es muy valioso”, menciona sobre la problemática.

“ A las chicas les recomendaría que no se rindan. Es una lucha constante [contra el machismo y misoginia], pero es algo que nos ha tocado a todas y -tal vez en un futuro- ya no será necesario hacerlo . Habrá próximas generaciones de creadoras de contenido que lo agradecerán”, resalta Lucyweird, que suele realizar transmisiones en vivo conversando con sus seguidores o jugando League of Legends o Valorant.

¿Qué equipo técnico comprar? ¿Laptop o PC?

El aspecto técnico a la hora de empezar a crear contenido es importante, pero no vital. Es decir, depende -más que nada- de hacia adónde apuntemos y de nuestros propios límites económicos. Tampoco hace falta gastar miles de soles si es que recién hemos empezado de cero.

“ El equipo técnico, PC o laptop, depende del tipo de contenido que querían crear . Si alguien crea contenido de viajes o sobre eSports (competencias de videojuegos), tal vez sea más cómodo tener una laptop en la que se puede editar y grabar material. Si eres alguien que se quiere dedicar al streaming, yo voy a recomendar mucha más una computadora de escritorio que una laptop”, agrega la influencer peruana.

“Es importante invertir en tu equipo, pero eso toma tiempo. No necesitas el equipo más potente del mundo como una cámara profesional. Así empieces con tu celular, en Tiktok tal vez, si eres alguien que realmente llega al corazón de la gente la vas a romper . Creo que la calidad es algo que puedes mejorar con el tiempo, la idea es que el contenido sea lo que llame la atención, lo que sea agradable de ver”.

Por último, mencionamos el conocimiento, el que nos será de gran ayuda. ¿Cómo es esto? Si vamos a crear contenido, tomar clases de edición o preparar los textos que vayamos a decir nos será útil para mejorar la calidad de los videos que nos proyectemos hacer.