El gaming ya no es un simple pasatiempo. Hoy en día hay más personas dedicadas al videojuego de forma profesional para la que dedican horas de entrenamiento. Incluso en redes sociales hay creadores de contenido dedicados al gaming.

Este crecimiento ha llevado a que exista el Día del Gamer, el próximo 29 de agosto. En ese marco, Asus recuerda que el gaming puede desarrollar habilidades de potenciales jugadores.

Según el reporte, tomando datos de Exploding Topics, más de 11 millones de peruanos se identifican como gamers, formando parte de una comunidad. Y a nivel global existen cerca de 3.32 mil millones de jugadores activos.

Esta actividad podría impulsar habilidades cognitivas, sociales y emocionales. “En el gaming se cultivan habilidades como la estrategia, la colaboración y la resiliencia, que son partes de nuestro día a día. Además, saber adaptarse rápidamente y trabajar en equipo puede ser esencial para proyectos personales y profesionales”, señaló Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS Perú.

En ese sentido, la compañía recuerda que entre estas habilidades se encuentra la resolución de problemas y pensamiento crítico. Cada misión, partida o nivel plantea retos que exigen analizar situaciones, crear estrategias y decidir rápido, y algunos ejemplos son StarCraft o League of Legends.

Otro factor importante es el desarrollo de la Creatividad. Es así como Minecraft a The Legend of Zelda pueden estimular la imaginación y enseñan a encontrar soluciones innovadoras ante cualquier desafío.

También se habla de la Atención y memoria, ya que existe la necesidad de procesar información en segundos, fortaleciendo la memoria, la concentración y la capacidad de reacción.

La comunicación, colaboración y liderazgo forman parte del trabajo en equipo en un entorno multijugador, para coordinar estrategias, escuchar al equipo y liderar bajo presión. También se puede hablar de la resiliencia y manejo emocional, ya que los jugadores aprenden de las derrotas a mantener la calma y seguir intentándo.