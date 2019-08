Día del gamer | Los 10 videojuegos que todo jugador debe recordar

Cada 29 de agosto se celebra en diferentes partes del mundo el llamado Día del gamer. Esta fecha busca mostrar el orgullo de todo aquel que guste de los videojuegos, tanto de jugadores, como desarrolladores, creadores de contenido y desde todos los sectores posibles.

Es por ello que hemos decidido recopilar una lista con los 10 videojuegos que todo gamer debe recordar o que tiene que jugar por lo menos una vez en su vida. Aquí te encontrarás clásicos de distintos años como Super Mario Bros, GTA: San Andreas o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

A continuación, los 10 videojuegos que todo jugador debe recordar:

►Pac-Man

Fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 1980

Género: Plataformas

Consola: Arcade, Game Boy Advance, Atari 2600, PC, entre otras

Uno de los precursores de los videojuegos. Lanzado en 1980, Pac-Man significó un gran cambio en su época, a tal grado que llegó a conseguir, según cifras de Récord Guinness, que se fabriquen y vendan más de 290.000 máquinas dedicadas al juego entre 1981 y 1987.

Pac-Man fue obra del japonés Toru Iwatani y desde su aparición en 1980 hasta el día de hoy podemos encontrar películas, series y merchandising, relacionados al juego.

►Tetris



Fecha de lanzamiento: 6 de junio de 1984

Género: Puzzle

Consola: Disponible en la mayoría de consolas

Otro de los grandes clásicos. Creado por el ruso Alekséi Pázhitnov para la Unión Soviética en 1984, Tetris ha conseguido gran acogida en todas las versiones que ha tenido. No obstante, una de las más populares fue la que salió a la venta en 1989 para la consola de Game Boy.

Tetris está presente en la gran mayoría de plataformas, tanto consolas como dispositivos móviles, calculadoras o navegadores web.

►Super Mario Bros

Fecha de lanzamiento: 13 de setiembre de 1985

Género: Plataformas

Consola: NES (o Famicom), Arcade, Wii, 3DS, Wii U

Uno de los títulos más importantes de la historia, tanto así que a día de hoy sus dos personajes principales, Mario y Luigi, se mantienen como iconos en todo el mundo.

Super Mario Bros alcanzó un rotundo éxito en 1985, año en que fue lanzado en Japón por Nintendo. El videojuego fue desarrollado por el mítico Shigeru Miyamoto, responsable de otras franquicias de incalculable peso como Donkey Kong o The Legend of Zelda.

►Street Fighter II

Fecha de lanzamiento: 6 de de febrero de 1991

Género: Luchas

Consola: Arcade, Super Nintendo, PlayStation, Sega Master, Amiga, etc.

El videojuego de luchas por excelencia y uno de los primeros en iniciar la revolución de los "Fighting games" en la década de los 90. Street Fighter II fue desarrollado y lanzado por la japonesa Capcom en 1991. Además, es la secuela directa de Street Fighter, juego que salió en 1987 pero sin tanto éxito si se le compara con la segunda parte.

Gracias al 'boom' de Street Fighter II pudimos conocer años después a otros videojuegos del género de luchas como Mortal Kombat o Tekken.

►Final Fantasy VII

Fecha de lanzamiento: 31 de enero de 1997

Género: Rol

Consola: PlayStation, PC y móviles

En 1997 salió a la venta el Final Fantasy VII para PlayStation, el título protagonizado por Cloud Strife dejó encantado a miles de personas, tanto así que en 2020 saldrá a la venta su versión Remake, la cual es sumamente esperada por la comunidad.

Final Fantasy VII destacó por su sólida historia, su jugabilidad, sus gráficos en 3D, banda sonora y personajes. A la fecha esta versión ha vendido más de 11 millones de copias en el mundo, siendo la que más ventas ha producido en toda la franquicia FF.

►The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Fecha de lanzamiento: 21 de noviembre de 1998

Género: Acción/Aventura

Consola: Nintendo 64, GameCube, 3DS

Uno de los videojuegos más laureados de toda la franquicia de The Legend of Zelda, nos referimos al clásico Ocarina of Time. La quinta entrega de la saga fue la primera en utilizar gráficos 3D (que ya se estaban estableciendo a finales del siglo pasado).

El juego fue lanzado por Nintendo en 1998 y detrás de él estuvieron desarrolladores de talla como Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi, Shigeru Miyamoto y Tôru Ôsawa. La revista japonesa Fumitsu le colocó a The Legend of Zelda: Ocarina of Time una puntuación perfecta.

►Grand Theft Auto: San Andreas



Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2004

Género: Acción/Aventura

Consola: PlayStation 2, PC, Xbox, Móviles y PlayStation 3

No puede faltar un representante de la saga Grand Theft Auto. En 2004, el estudio Rockstar lanzó a nivel global GTA: San Andreas, para muchos uno de los mejores títulos de la serie.

Si bien no fue el primero en la franquicia en mostrar asesinatos y robos en los videojuegos, en San Andreas se llevó a otro nivel. Esta entrega cuenta con puntos muy destacables tal como una narrativa, la jugabilidad sencilla e intuitiva y la variedad en modos de juegos que extendían las horas de diversión (robar vehículos, convertirte en bombero, ir a la peluquería, ser parte de carreras ilegales, etc.).

GTA: V, la última producción del estudio Rockstar, es de alto nivel y es probablemente la más vendida de la franquicia, pues confirmó que sobrepasó las 100 millones de unidades vendidas. No obstante, la historia de Carl 'CJ' Johnson de GTA: San Andreas es superior apenas por poco.

►Half-Life 2

Fecha de lanzamiento: 16 de noviembre de 2004

Género: Acción en primera persona

Consola: PC, PS3, Xbox, Xbox 360, Android, Mac y iOS

Considerado como el mejor juego de la década según VGA awards, Half-Life 2 es de los más videojuegos más queridos. Con miles de usuarios a nivel mundial pidiendo una continuación, el juego desarrollado por Valve en 2004 -según Metacritic- se mantiene líder en los ránking de títulos para PC de todos los años.

Half-Life 2 cuenta con puntos notables en su narrativa, físicas, inteligencia artificial y gráficos.

►World of Warcraft (WOW)

Fecha de lanzamiento: 23 de noviembre de 2004

Género: Videojuego de rol multijugador masivo en línea

Consola: PC y Mac

Un baluarte para los videojuegos masivos en línea (género conocido como MMORPG). Desde su estreno en 2004, World of Warcraft se ha erigido como uno de los juegos más fuertes de Blizzard, la compañía responsable y creadora de la franquicia.

Con más de 15 años en el mercado, WOW se ha ido actualizando constantemente ofreciendo más y más contenido para todos los usuarios, a pesar de que estos conforme ha pasado el tiempo se han ido alejando.

Recientemente, Blizzard lanzó World of Warcraft: Classic, una versión que evoca a la mejor época del popular WOW, tal ha sido la acogida que en algunos servidores se han formado colas para derrotar enemigos.

►Resident Evil 4

Fecha de lanzamiento: 11 de enero de 2005

Género: Acción/Aventura - Survival horror

Consola: GameCube, PlayStation 2, PC, Wii, entre otras

Resident Evil 4 es uno de los títulos más recordados e importantes de la franquicia de zombies, como también de la industria en general. Publicado a nivel mundial en 2005, este videojuego rápidamente consiguió la aceptación (y recomendación) del público y de la crítica, con puntuaciones que rosaron la perfección.

Capcom, la compañía responsable del juego, ha publicado el Resident Evil 4 en catorce consolas diferentes debido al éxito que tuvo desde su lanzamiento en 2005. Su creador, Shinji Mikami, también es autor de Resident Evil (1996), la primera entrega de la serie Resident Evil.



