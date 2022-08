En el Día Internacional del Gato, lo amantes de los felinos celebran a sus compañeros peludos. Los gatos son los animales favoritos de internet e incluso los protagonistas de divertidos videojuegos. Estos son cinco juegos gratis para celular que giran en torno a rodearte de tiernos gatitos.

Los gatos son fuente de inspiración para desarrolladores de videojuegos, como en el caso del famosísimo Stray, título lanzado este año. Pero si lo que buscas es un juego más sencillo, gratuito y para matar el tiempo mientras ves a un lindo gatito, estos juegos móviles son perfectos para ti. Todos los títulos están disponibles tanto en App Store como Play Store para todas las edades. Advertencia: las siguientes apps tienen alto contenido de ternura, se recomienda discreción.

Gatos y sopa

Este juego con sofisticada animación consiste en reunir a todos los gatitos cocineros posibles. Desde un experto en sopa de brócoli hasta sopas de limón, los trabajadores felinos se manejan solos y tú solo debes liberar estrés coleccionándolos y cuidar su hogar. Aquí puedes ver el tráiler del juego, el cual tiene más de 10 millones de descargas en Play Store:

Animal Restaurant

(Foto: Animal Restaurant, Facebook)

En este juego simulador, con millones de usuarios activos, eres un administrador del restaurante en el que trabajan puros gatos. Sigue la historia para descubrir más sobre los personajes y el pasado del chef Gumi. El juego también tiene eventos, puedes agregar amigos y visitar sus restaurantes y atender a animales de todo el bosque. Varios de los gatos empleados están inspirados en las mascotas reales de los desarrolladores.

Cats are Cute

(Foto: Cats are Cute, kkiruk studio GAMES)

También llamado Gatetes Monetes, este es un juego que brilla por su simplicidad en un estilo de dibujo en blanco y negro. Administras una ciudad donde cada gato vive en un negocio u hogar. Estos gatos conversan contigo y te tratan como los mininos suelen percibir a los humanos: sus sirvientes. Pero también te demuestran su afecto y te piden que los acompañes en los minijuegos disponibles. Haz más grande tu ciudad y conoce todos los gatos del catálogo.

Cat Spa

Este simulador de administración, similar a Animal Restaurant, es un spa donde solo trabajan gatos. Sigue la historia y sostén el spa de los felinos mientras tú también te relajas viéndolos dar masajes a los clientes. Recuerda ingresar diariamente para obtener recompensas. Aquí puedes ver el tráiler de Cat Spa:

Purrfect Cats

(Foto: Purrfect Cats, HARAPECORPORATION Inc.)

¿Siempre has querido tener tu casa llena de gatitos? Este juego lo hace realidad. Solo debes comprar y fusionar muebles para que los mininos jueguen y arañen. A más sofisticados tus muebles, más gatos atraerás. El juego no tiene un objetivo mayor a este, por lo que es ideal para quienes no deseen gameplays complejos y solo quieren disfrutar de un juego fácil con gatos.