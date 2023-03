La beta de Diablo IV ya está abierta y los jugadores podrán disfrutar de una pequeña parte del próximo título de la saga. Para mejorar su aventura en Santuario, los fanáticos pueden aprovechar unos cuantos consejos, en especial a quienes se están adentrando en este videojuego.

La beta de Diablo IV empezó este 17 de marzo y estará disponible hasta el 20 del mismo mes para quienes realizaron la precompra. Es decir, es un acceso anticipado para quienes ya cuentan con el título. La siguiente semana, desde el 24 hasta el 27 de marzo, la beta estará abierta a todo público. El videojuego se puede disfrutar en PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Windows), Xbox One, and Xbox Series X.

8 consejos para mejorar tu aventura en Diablo IV

1. Usa tu habilidad para evadir. No tiene más explicación: si esquivas los ataques de los enemigos, no recibirás daño y podrás avanzar más fácilmente. Esto requiere práctica y lo mejor es aprender a utilizarla al inicio, cuando el daño es menor.

2. Intercambia objetos normales, mágicos y raros. Quédate con los más poderosos para tu personaje e intercambia los que ya no uses. Incluso, puedes dárselo a otro de tus personajes, para sacarle más provecho.

3. Mejora tu vial de curación. La poció de vida en Diablo IV es más un hechizo que un objeto. Por ello, la progresión del vial está a la par del avance de tu personaje. Si la mejoras, irás curándote más y más con cada nivel. Recuerda que esta curación es instantánea, por lo que podría sacarte de apuros.

4. Vende objetos y no los acumules. Para el lanzamiento oficial sí deberías guardar objetos, pero durante la beta no es necesario, pues no se podrá acceder al máximo potencial de los herreros. Es decir, no todos los objetos que encuentres te servirán durante esta fase inicial del juego. Por ello, lo mejor es enfocarse en conseguir oro por ahora.

5. Guarda tus armas normales de alto nivel. Como se dijo antes, los objetos se pueden intercambiar o enviar tus otros personajes. En el caso de las armas normales de alto nivel, estas generan un daño considerable para ‘alts’ de nivel bajo, por lo que podrían ser útiles para un amigo u otro de tus aventureros.

6. Utiliza objetos con + habilidades. Estos ítems permiten que los personajes puedan utilizar habilidades que quizá aún no se hayan desbloqueado o que estén en algún punto del árbol del talento. Es decir, podríamos realizar hechos o golpes poderosos “gratis” gracias a estos objetos.

7. Haz contenido adicional para obtener más Renombre. Este sistema recompensa a los jugadores por completar tareas y explorar el mundo. Si subes el nivel de esta característica, tendrás puntos que serán para toda la cuenta, por lo que tus otros personajes también lo aprovecharán.

8. Prueba diferentes árboles de talentos al inicio de tu aventura. En algún momento querrás ver cómo te iría con alguna habilidad que no escogiste. Sin embargo, cuando quieres hacerlo y tienes un nivel alto, te costará mucho oro. Por ello, lo mejor es que lo hagas en los primeros niveles, pues el costo será mucho menor.