Dota 2 | Conoce qué contiene el Battle Pass 2019 del videojuego de Valve

El conocido videojuego Dota 2 anunció las características de su Battle Pass 2019 de cara al próximo The International, su torneo más importante a nivel global. El título desarrollado por Valve cada verano lanza un Pase de Batalla (traducción literal de Battle Bass) que incluye contenido especial y exclusivo para los jugadores que lo adquieran.

Como es costumbre en Dota 2, el 25% de cada Battle Pass que se venda irá directamente al pozo principal del The International. El año pasado, para la edición The International 8, se recaudó US$25'532,177, récord para Valve.

[Dota 2 | La inteligencia artificial derrotó al vigente campeón mundial del videojuego]

[Dota 2 | Thunder Predator es el nuevo campeón de la Liga Pro Gaming Season 6]

[Hay muchas barreras que romper para los desarrolladores locales” [ENTREVISTA]]

El Pase de Batalla ofrecerá tres opciones para los jugadores de Dota 2. En primer lugar, el Battle Pass estándar tendrá un coste de US$ 9,99, el cual estará en nivel cero. En segundo lugar, su versión con 50 niveles se encuentra a US$ 29,35. Finalmente, el Pase de Batalla con nivel 100 estará en US$44,99. Todas las compras se pueden realizar desde la página web de Dota 2 o desde el propio juego.

La única diferencia entre las tres opciones es el nivel en el que se encuentran. El Battle Pass Nivel 50 te otorga todas las recompensas desde el nivel cero hasta el 50, mientras que el Battle Pass Nivel 100 te brinda todas los premios hasta el nivel 100, respectivamente.

En Dota 2, para evolucionar el nivel del Battle Pass los jugadores tendrán que jugar partidas para acumular puntos de batalla en un mapa de misiones. Conforme más encuentros se den, más aumentará la posibilidad de recibir recompensas (productos cosméticos míticos, por ejemplo).

Aquí la foto de los precios:

El Pase de Batalla 2019 tendrá un coste básico de US$ 9,99. (Captura de pantalla) Agencias

Las actualizaciones incluyen nuevos modos de juego como el evento Wrath of the Mo'rokai. Para este, los dos bandos del juego (Dire y Radiant) contarán con un bestia gigante a la que tendremos que alimentar de energía para vencer al enemigo. Aún no se confirma su fecha de llegada oficial.

"Los Mo'rokai necesitan energía arcana para recuperar sus poderes latentes. Reúne energía alrededor del mapa de Dota mientras matas a los héroes, destruyes objetivos y empujas la lucha hacia la puerta del enemigo. Además de los poderes de Mo'rokai, tu equipo desbloqueará habilidades compartidas para ejercer en la batalla", se explica en la página oficial de Dota 2.

Aquí su foto:

El evento Wrath of the Mo'roka llegará próximamente a Dota 2. (Captura de pantalla) Agencias

Además, otro modo agregado para esta temporada es el Coach's Challenge. En este, una persona tomará el rol de Entrenador de un grupo de menor MMR y se encargará de formular la estrategia para la partida. Al final de cada una, Dota 2 brindará una evaluación del Coach.

"Pon a prueba tus estrategias y habilidades de liderazgo con el desafío del entrenador. Sus equipos, compuestos por jugadores de un MMR más bajo que el suyo, calificarán sus habilidades de entrenador después de cada enfrentamiento, y su Calificación de entrenador aumentará o disminuirá según su rendimiento. Actúa lo suficientemente bien y ganarás puntos de batalla adicionales a medida que asciendes en los rangos de entrenamiento", se lee en la web de Dota 2.

Aquí su explicación:

El modo Coach's Challenge se implementará gracias al Battle Bass 2019. (Captura de pantalla) Agencias

Asimismo, con cada Pase de Batalla que aparece en el videojuego del género MOBA, hay nuevos sets "Inmortales" disponibles para once héroes específicos. Ellos se dividen en función a su rareza, siendo los comunes los más básicos y los ultra raros lo más llamativos y difíciles de conseguir. Los héroes que han recibido su propio set Inmortal son: Drowranger, Lifestealer, Nyx, Death Prophet, Centaur, Leshrac, EarthShaker y Skywrath.

Te mostramos al Lifestealer con su inmortal:

El Lifestealer recibirá un 'Inmortal' con el Battle Pass 2019. (Captura de pantalla) Agencias

Valve también ha agregado elementos como torres vivientes, consumibles para los héroes, un modo para evitar jugar con personas bloqueadas o nuevos sonidos.

DATO:

Dota 2 es un videojuego que pertenece al género de multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) y es uno de los títulos más populares en Perú y el mundo. Se puede descargar de manera gratuita en la plataforma de videojuegos Steam.



Síguenos en Twitter: